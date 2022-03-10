克里米亞獨立後，被俄羅斯併吞。這件事等於暗示親俄的烏東陣營，可以依樣搞脫烏公投，因此招來激進派烏克蘭獨立運動的仇恨，雙方經常有武裝衝突。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

俄烏戰爭已經造成百萬新難民，在全世界撻伐之下，普丁找了航空公司美女，團團圍坐，進行大內宣，順便安撫航空業的失業，因為戰爭緣故，俄羅斯航空遭到全球抵制。

普丁合理化戰爭理由有兩個：一、北約東擴；二、烏克蘭法西斯主義，這兩者危及俄羅斯國家安全，卻隱藏自己大俄羅斯野心。

北約東擴，說詞無法成立，因為至今，歐洲國家不敢讓烏克蘭加入北約，擔心俄羅斯發怒，就好像台灣就是獨立國家，國際也怕老共發怒，所以不敢承認，心態一模一樣，但是，烏克蘭法西斯主義問題，就比較複雜了。

普丁說俄烏本來一家，並未說錯，只是此話已經是歷史語法。

二千五百年前，來自維京群島的基輔羅斯，在基輔建國，開始壯大的羅斯，把孩子分封領土在莫斯科和白俄羅斯，說俄羅斯共同祖先，這話是正確的，經歷千年後，1547年，俄羅斯帝國在莫斯科建立，自稱（第三羅馬）延續拜占庭文化，宗教信仰為天主教正統，因此稱為東正教，這個帝國主人就是所謂沙皇，意思是凱撒，或稱沙俄帝國，到十六世紀末，帝國疆域東擴納入白俄、烏克蘭、波蘭、立陶宛。

貴族與農奴、自由人，三者組成的帝國到1917年，才被共產革命推翻，1922年，由俄羅斯、白俄、烏克蘭為主體的蘇維埃聯邦共和國正式成立，以共產主義為立國基礎，但是，有少數的烏克蘭獨立組織反對併入蘇聯，跑到波蘭邊境的東加利西亞，推動獨立運動，並在1929年，於維也納正式成立烏克蘭民族獨立運動組織，這就是激進派烏克蘭獨立運動的開始，首腦是班傑拉。

激進派烏克蘭獨立組織用藍底，中間黃劍作識別旗幟，1937年納粹崛起，在德蘇戰爭時期，激進派烏獨成為納粹附從，開始屠殺俄羅斯人，烏俄種下仇恨，到1940年，烏獨組織正式分裂為激進派與溫和派，溫和派領袖米里尼克，今天，被普丁視為仇寇的澤倫斯基，本身是猶太後裔，充其量只是溫和的烏克蘭獨立者。

激進的烏克蘭獨立組織，確實有暴力化行為，才被冠上法西斯，克里米亞獨立公投前，就發生激進派獨立運動者，殺害親俄人士事件，這也是克里米亞脫離烏克蘭獨立原因。

克里米亞獨立後，立即被俄羅斯併吞，這件事等於暗示親俄的烏東陣營，可以依樣搞脫烏公投，因此招來激進派烏克蘭獨立運動的仇恨，雙方經常有武裝衝突，從2014年到現在，雙方打打停停，而政府介入，不見得可以擺平，而這也是普丁不願久候，自己動手的原因，因為普丁早看穿西方國家根本就是紙老虎，擔心世界大戰爆發，不敢衝突，卻沒料到：俄羅斯並沒那麼強壯，小戰卻搞成大戰，整個歐洲經濟社會陷入麻煩，世界災難逃不掉。