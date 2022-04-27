俄烏戰爭已經打了兩個月，全球經濟苦不堪言，外媒預言，戰爭會打一年。圖/取自Shutterstock 水彩畫

俄烏戰爭已經打了兩個月，全球經濟苦不堪言，外媒預言，戰爭會打一年；英國首相強森也認為，戰爭會打到年底，如果打一年，世界經濟可能會大大變形。

《中國黑色四月》一文刊出後，昆山的台商朋友問我中國的未來。我還是老話一句「「快走，否則走不了，中國不會有歲月靜好了。」

這不是疫情病毒的問題，而是政治問題，上海已經軍事管制，很多上海人護照被註銷，簡單說，在20大習近平登基之前，或登基之後，利用疫情限制人民行動的措施，會越來越緊，絕不會寬鬆。如果不是中國人，可能還可以走，如果是中國人會更難，上海就如同去年被老共收回來的香港，香港新特首就是公安，你認為日子會更自由？還是更緊縮？

老共先殺了香港金雞母，證明共產黨根本不在乎老百姓有沒有飯吃，現在又出刀子，幹掉上海這一隻金雞母，一切就是為了個人權利，鬥垮江澤民，你有錢，我有槍桿子。

習近平要保證自己登基前，不會有反抗，尤其上海長期是江澤民天下，能住在上海灘的人，除了外地打工仔，都是有錢人。封鎖上海之前，習近平先把台灣藝人林瑞陽給辦了，查封所有財產，就是給台商下馬威，也等於警告台灣人住在中國的，這些罹患「祖國傻瓜症」的人，想要當中國人，就得學乖一點，否則連飯都吃不上，有錢也沒用，李立群就是案例。

想一想：哪一種封城方法，會封到大家沒飯吃。並非官員裝傻瓜，根本就是故意的，因為看準了中國人奴性，你沒勇氣鬧革命。

習近平現在一個頭兩邊燒，一邊要挺住普丁，一邊要挺自己，18日，把飛彈運到親俄國的塞爾維亞；23日，河南商丘掉落一架殲20戰機，上面的飛行員，來自俄羅斯，證明老共幫俄羅斯訓練空軍，用來打烏克蘭；中國銀聯協助俄國銀行逃避金融制裁，結果也被老美發現，銀聯只好趕快宣布切斷關係。

為了這幾件事，上週，拜登派了國訪部長歐斯汀和老共國防部長魏鳳和會談。老共還以為可以持續和老美叫板，要求美國放棄台灣，中共就願意叫普丁停戰，卻被老美回絕，美國明確告訴習近平：「趕快叫普丁停戰，台灣不是交易籌碼。」

修理普丁是美國早就安排的局。24日，布林肯和歐斯汀搭火車拜訪烏克蘭之前，重武器已經運到基輔，故意刺激普丁，英國也故意揭露英國特種部隊SAS早就在基輔四周作戰，保護澤倫斯基。美英聯手，不只要幹掉普丁，真正目標是威嚇中共，如今，習近平才知道，自己走進圈套，已經是美國要剷除的目標。

習近平走錯一步棋，才知道滿盤皆輸。

但是，習近平不聰明，卻是頑固的人，下放後從牛棚走出來，今天可以爬到頂峰，至少意志力就很強，他不會因此認輸，甚至會硬幹。

因此，俄烏戰爭結束後，相信不會太久，普丁已經知道，拖下去，俄羅斯經濟倒退30年，他的政權更難保，普丁只要失去中共奧援，這場戰爭就不能打了，西方國家現在是以戰逼和，所以普丁才會說：「和談破滅了。」普丁自己限定的勝利時間也到了，所以，俄烏戰爭很快會落幕，台灣出手幫忙烏克蘭重建的機會來了，烏克蘭也會與台灣建交，離開中國的台商們，歡迎來到新天地。