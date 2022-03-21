歐洲文明，重要一部分奠基於無私奉獻，其一為基督教的「十一奉獻」。期待更多人透過無私的「十九奉獻」（奉獻十分之九），讓台灣更有力量。示意圖／Pixabay，民報合成

壯世代來了！台灣壯世代是目前手握最大資源的族群，且他們深具奉獻力。

歐洲文明，重要一部分奠基於無私奉獻，其一為基督教的「十一奉獻」。感念財富得自上帝的恩賜，以色列人都知道，交納十分之一奉獻是他們應該做的事。如果有人故意不交納十分之一奉獻，在上帝看來，這就是搶奪了祂的東西（瑪拉基書3：8－9）。

成就台灣的奉獻

豁達有識者皆知，錢有用出去叫財產，沒有用出去的叫遺產。比聰明智慧、多會賺錢、累積多少，或學經歷外，是否也可比奉獻力！

在生態上，澎湖的「智公移沙」，奉獻時間，奉獻毅力。1991年起，澎湖隘門沙灘，因築港至海文改變，流走大片沙灘。隘門村村長李天育，架起攔沙網，用自然力，搜集砂礫，再用推土機回填延伸海灘，愛鄉愛土，庶民典範。

造就生命的奉獻

在生命上，來自挪威，台灣小兒麻痺之父畢嘉士，在台灣奉獻生命30 年，2019 年11 月15 日病逝於挪威。曾四處找出躲在家裡的小患者，更曾為病人以口吸痰，挽袖捐血。給予痲瘋病患不只是醫藥，更給了尊嚴。2008 年獲挪威國王頒授聖歐拉夫勳章最高榮譽一等勳章。

韓戰中，北韓攻入南韓首都漢城時，從防空洞拖出基督徒，並一一槍斃，當時有非基督徒自稱基督徒奉獻生命，拯救了更多尊嚴與生命。俄羅斯侵烏克蘭，2月24日守橋陸戰隊Vitaly 引爆國界橋獻命。加拿大傳教士馬偕「焚而不燬」迄今已150 年，都是生命奉獻的亮點。

「十九」的奉獻

美國亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）與他的前妻史考特（MacKenzie Scott）在2019 年初把離婚後的財富奉獻於公益，2020年貝佐斯捐出101.5 億美元（2,842 億台幣），史考特捐出57.34 億美元（1,606 億台幣）。

在生產上，稻盛和夫27 歲創辦京都陶瓷，52 歲創立第二電信，兩家公司都在他有生之年，成為世界500 強企業。退休後，全然奉獻。2010 年，他無薪復出重整破產下市的日航任會長。短短兩年八個月，就讓日本航空快速轉虧為盈，重新上市。

生活上全然奉獻

在生活上，我們看到勞動大眾的守護者，10 元自助餐阿嬤莊朱玉女是澎湖人，五十年來，為了高雄碼頭裝卸工人，賣了七棟房子，堅持提供10 元餐點，於2015 年2 月13 日辭世，人人不捨。

再微小金錢的奉獻，都值得敬重。想想寡婦的兩個小錢（路加福音21：2）窮寡婦原來是不足，但都奉獻了，對窮寡婦來說，兩個小錢是她的命，可說是全然奉獻。

超我奉獻力，讓台灣連結世界的未來。奉獻金錢得金錢、奉獻生命得生命。一念之間，生命財富化為萬千的愛留人間，期待更多人透過無私的「十九奉獻」（奉獻十分之九），讓台灣更有力量。