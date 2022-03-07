日前蓬佩奧訪台表示：「美應外交承認台灣，自由主權國家值得世界尊重。」蓬佩奧進而表示，美國有必要改變五十年來的政策模糊，應以外交承認中華民國（台灣）是自由主權國家，這無涉台灣未來之獨立，而是承認一個明確且早已存在的政治、外交及主權事實。「台灣無須宣布獨立，台灣已經是獨立的國家。」蓬佩奧說對了，台灣人更要覺醒！

亡於中國內戰的中華民國，逃亡竊占台灣，致使台灣二戰之後成為世界的孤兒。檢視《舊金山和約》、《中日和約》可以深知，台灣確實不是中國的一部分，而且誠如蓬佩奧所言台灣已經是獨立的國家，台灣需要美國的外交承認。

1951年日本與同盟國簽訂《舊金山和約》，1952年又與中華民國政府簽訂《中日和約》，但是在這些和約中，日本都只有表示「放棄」對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求，且並未表明台灣主權歸屬於何方。這也是「台灣主權未定論」的主要根據。尤其，《舊金山和約》簽訂時，絕大多數簽約國代表的共識是台灣的地位暫時未定。

1952年4月28日舊金山和平條約生效，日本「割讓」台灣，沒有指定收受國，中華民國與中華人民共和國都沒有得到台灣主權；美國以「主要佔領權國」的身份，得到對台灣的處分和支配權利。1954年10月28日，美國國務卿杜勒斯在給國家安全委員會的報告中說：日本從未把福爾摩沙和澎湖的主權割讓給中國。日本放棄了主權，但讓未來的主權處於未定狀態。

英國外相安東尼·艾登（A. Eden）在1955年2月11日向內閣發佈了台灣法律地位之書面說明：「1945年9月，依據日本降伏文書以及日本政府在盟軍最高統帥的指示下於1945年9月2日發布的一般命令第一號，中國軍隊接管台灣，但此舉並非一項領土割讓，其本身亦不涉及主權之變更。蔣介石駐於台灣，是依盟國與其所達成的安排，由其作軍事佔領，這項安排並不構成台灣成為中國領土。」

依國際法而言，戰爭的始末是從宣戰到和平條約生效為止，所有經過協議後的權利義務須在和平條約生效以後，即產生法律關係，其理至明。

另一方面，國共內戰，國民黨高層早在1948年，即就「逃亡何處」進行討論，最後蔣介石採取歷史地理學家張其昀的建議，決定遷往台灣。對此，美國在華聯合軍事顧問團團長巴大維（David D Barr）少校認為：「台灣是美軍從日本手中解放出來的，在對日和約尚未簽訂之前，其主權誰屬，究未有法律的根據。今蔣總統即欲據為己有，作為撤退海空軍的基地，似乎有僭越之嫌。」因此蔣介石在給陳誠的信中也說：「須知此時何時，台灣何地，尚能任吾人如往日放肆無忌，大言不慚乎。台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一託管地之性質，何能明言做為剿共最後之堡壘與民族復興之根據也？」可見美國一再警告，也讓蔣介石不得不承認中華民國只是暫時「託管」台灣。

綜上所述，蓬佩奧稱「美應外交承認台灣」，美國有必要改變五十年來的「政策模糊」，絕對有國際法的依據，甚至是人類民主自由價值的捍衛。

然而在台灣的國民黨不斷唱衰台灣、反台獨；蓬佩奧在台灣，統促黨如影隨形窮盡汙衊之能事；更有放送惡毒謠言，指蓬佩奧訪台「抗中保台」是假，來台侵吞退撫基金當政治保護費才是目的！？如此的可惡至極的行徑，無非要孤立台灣，讓台灣自我瓦解，為中共併吞台灣做準備。台灣人要覺醒！國共兩個極權主義的兄弟黨中國人是不會放過台灣的，台灣要抗中，也有要抵抗「內鬼」，這是台灣無以選擇的！