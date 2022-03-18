由香港導演周冠威冒著極大政治風險的紀錄片《時代革命》從2月24日在台灣首映以來，到第三週的票房已經衝破2000萬元新台幣，創台灣影史記錄。台北有許多包場，但是南部朋友對我說，那裡許許多多年輕人都是自掏腰包進入電影院。台灣正副總統、行政院長均已經觀看，並且表達他們的感想。這部電影的震撼性，可以預料將會影響台灣未來的政治走向！

本片榮獲去年金馬獎的最佳紀錄片獎，但是更重要的是它真實的反映了2019年香港反送中運動的實況，如今幾乎所有運動的主要參與者都以「暴動罪」等名目身陷牢獄，只要查出身上帶有「時代革命」四個字的任何物件，警察均以「違反國安法」當場逮捕。周導演目前還身處危邦，他在接受《自由時報》採訪時說：自己從沒打算離開香港，也拒絕去想像會有什麼樣的迫害，「留在香港，才能觀望她的一切」。他表示：「我要先把自己安頓好，才能保有抵擋恐懼、自由創作的能力」、「至於香港，我還看不到有任何改變的可能，但我總是期盼奇蹟，也相信會有這一天到來。」他說，從雨傘革命到反送中，港人最期盼的是香港能重享自由、民主和法治，但他不期待再看到流血的街頭抗爭，「香港，已經很痛很痛....了。」看到這些，真的為香港心傷。

反送中運動的幾個大戰役，影片均有忠實的反映。例如7月1日「回歸日」衝擊立法院，梁繼平（2013年度香港大學學生會學苑總編輯，《香港民族論》第一章作者）除下面罩、口罩以真面目示人表達運動對當局的五大訴求；721黑道穿一色白衣、攜帶同款木棍在警察故意縱容下在元朗地鐵站痛毆回家的運動參與者與普通乘客；831警察直接衝入地鐵太子站痛毆乘客及斑斑血跡；還有幾位年輕人的墜樓及被自殺、被性侵疑案，但是警方均以「無可疑」回答。更有驚心動魄的，警方以真槍實彈當場開槍擊倒近在咫尺而又手無寸鐵也毫無攻擊警察姿態的年輕人；另有在中文大學與理工大學兩場警察包圍學校的保衛戰與全港市民前來支援的可歌可泣場面。

影片一開展展現在遊行隊伍的一位女性面孔是記者出身的立法會議員毛孟靜，她不屬任何政黨，卻是真正的人權鬥士，不像某些左膠只關注中國新移民的所謂人權，她是連社會上最不受關注的南亞族群、外勞族群的人權問題都關注，也是最早在台灣媒體刊登廣告要台灣人不要重蹈香港覆轍的香港立法會議員。她很早被捕入獄，但是她很低調，媒體也沒有怎麼報導她。本片採訪了主要15位人物，身臨前線的「手足」是蒙面受訪，一些名人則是公開受訪，例如前香港大學法律系副教授戴耀庭、前《九十年代》總編輯、政治評論家李怡、前銅鑼灣書店店長林榮基、香港社會工作者總工會理事陳虹秀等，還有「守護孩子」的新界老農。

不能不提及的還有號稱「立場姐姐」的媒體人何桂藍，她曾在北京清華大學修讀英語系，雨傘運動對她震撼很大。她曾經是著名網路媒體立場新聞的記者（立場新聞因為幾位負責人被捕而被迫在去年結束），在片子中有她的直播內容，也因此在721事件中被黑道痛毆而聞名。2021年2月28日香港律政司以港版《國安法》「串謀顛覆國家政權罪」起訴47位泛民派，何桂藍是其中之一。她拒絕附有限制言論自由條件的保釋。為她辯護的大律師是支聯會副主席鄒幸彤也在為她辯護的那天清晨被捕！這就是今日香港。

戴耀庭已經兩次入獄。我印象最深刻的是，他在受訪時說，他是屬於「和理非派」（和平、理性、非暴力），以前與勇武派有分歧，但是他現在發現勇武派自己知道勇武抗爭的後果為何，但是他們為了香港的前途勇於承擔更高的風險，說明他們比他還更愛香港，因此過去的分歧都已經融合了。這也該是反送中運動最大成果之一，那就是全港的大團結。由勇武派「本土民主前線」發言人梁天琦提出的「光復香港，時代革命」已經為香港市民所接受，影片結尾播出由香港音樂人演出的《時代革命》，正是未來可能的香港國歌！

《時代革命》在台灣上映的日子，也是俄羅斯獨裁者普丁對烏克蘭入侵的次日。不管是習特勒還是普特勒，都是當今全球民主的最大殺手！香港的鮮血與烏克蘭的鮮血已經證明了這一點。1989年六四屠城與柏林圍牆倒塌的交鋒，初期因為蘇聯解體讓民主陣營獲勝，但是普丁與習近平的出現與出手，證明民主陣營已經到了退無可退的地步，台灣則是未來的第一道火線。

怪異的是，也曾經在康城電影節突破阻攔突擊展出的這部《時代功能》，至今居然只有在台灣公映，還沒有任何一個民主國家上映，全球的文化藝術的意識形態領域，到底是誰在主宰，難道不發人深省。時代革命何止要光復香港？它要光復的是整個世界，人類才能避免浩劫，這可能是幾代人的重任，台灣也處在最前線。



《時代革命》真實的反映了2019年香港反送中運動的實況。示意圖／擷自十大革命台灣官方預告片