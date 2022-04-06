俄軍入侵烏克蘭，在基輔近郊的布查鎮（Bucha）發現平民裝束者曝屍街頭，這些被害者的屍體身上全都佈滿傷痕與彈孔甚至屍體不全，女性屍體更有些是衣衫不整，俄羅斯因此被各國抨擊。圖/取自維基百科

俄烏戰爭因為假訊息太多，國際媒體也被搞到五里迷霧中，歷經土耳其從中調停五次，俄烏和戰之間也陷入兩難，但是，布查的大屠殺事件，將會是戰爭的轉捩點。

布查是位於基輔北方小鎮，俄軍撤退後，小鎮出現亂葬崗，甚至有橫屍街頭景象，這是典型的殺雞儆猴手法，用死亡暴力恐嚇老百姓，這種情況在二戰時曾經出現在波烏邊界的卡廷森林，也是人類不想看到，更是國際法所禁止的戰爭罪，沒想到俄羅斯軍隊殺紅眼，再度犯下惡行，不管俄羅斯政府如何辯解，在衛星照相之下，俄羅斯軍人暴行根本無所遁形，更加坐實普丁成為戰犯的證據。

如今，俄羅斯普丁完全激怒西方國家，立陶宛小國開出第一槍，禁止俄羅斯能源，過去，俄羅斯挾能源令天下，如今詭計無法遂行，本來要搞中立的德國、法國，也被迫必須選邊站，眼下，俄羅斯把軍力轉移到烏東地區，而美國也趁勢加碼烏克蘭，誓言要把俄羅斯軍隊趕出烏克蘭，俄羅斯戰敗已經是事實，只是時間問題，就看普丁如何找到台階了，因為美國已經擺明「打狗隨棍上」，這一次，就是搞倒俄羅斯最佳機會。

俄羅斯是否已經戰敗，只要看老共的表態就清楚了。5日之前，中國國務委員兼外長王毅已經急著要和烏克蘭外長通話，在此之前，烏克蘭多次要和中共高層見面被拒絕，因為中國國家主席習近平還相信俄羅斯不可能戰敗，事實上，習近平在戰爭時間每天和普丁通話，現在局勢大幅反轉，俄羅斯在基輔兵敗如山倒，還犯下大屠殺罪名，就算習近平軍事援助俄羅斯，俄羅斯軍隊已經厭戰，軍援俄羅斯等於打水飄，老共當然也不傻，現在不趕緊出面切割，搞不好自己也會被拖累。

唯一能夠扳回形象的方法只有一個，就是出面勸普丁退兵，這是中共唯一能做的事，如今普丁的命脈被習近平掐住，在西方國家包圍之下，能夠救普丁脫困者，只有習近平，可以對普丁勸退的也是習近平，因此，停戰露出曙光。

普丁預定5月9日大凱旋，已經是一場夢，戰事不會拖到5月，至少，西方國家不會讓戰事拖下去。另外，失去習近平支撐，俄羅斯這場戰爭也無以為繼，很快，美國加碼的重裝武器上陣，俄羅斯還會死得更難看，俄羅斯能投入的軍隊已經用盡，現在增兵六萬，恐怕也是走進地獄而已。

1990年，蘇聯崩潰，美國芝加哥大學歷史教授約翰杜爾寫過一篇論文「有用的戰爭」，描述日本是二戰贏家，透過戰爭打破日本社會舊體制，革新政府，創新經濟，當然，二戰後，日本能夠從低谷翻身，沒有美國協助，日本本身做不到。

同樣的，如果不去注意戰爭對生命的剝奪，以及對城市建設的破壞，所有摧毀的力量同時也帶來新生。

我們可以預料，戰爭後，獲得國際同情尊敬的烏克蘭，會在多國協助下快速建設，資金會湧進烏克蘭；相反的，普丁會被通緝或政變下台，因為只有戰犯被審判，俄羅斯才可能停止被經濟制裁。

這也是警告俄羅斯人，樂當奴隸被洗腦的下場，如果俄羅斯必須賠償烏克蘭戰爭損失，那麼俄羅斯會更加貧困，俄羅斯人的寒冬終於降臨，因為你們眼瞎，選出獨裁者，犯下種族清洗大罪。