英國大哲學家羅素(Bertrand Arthur William Russell)說:人生而無知,但並不愚蠢,是教育使人愚蠢。(Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education)

韓片「 我只是個計程車司機」(A taxi Driver)是根據發生在 1980 年 5 月的韓國光州,陸軍少將全斗煥在南韓獨裁者朴正熙遇刺後發動政變,引發青年學生示威抗議,全以軍隊武力鎮壓,非常殘暴!不過後來從資料對當時的了解是:美軍不但默許,而且派部隊暫替全斗煥的防區,其實就是共犯!為自己國家的利益為最優先考慮乃天經地義之事,如果認為政變獨裁暴力統治是美國的權謀,那就太欠缺自省能力!不過以「人權」著稱站在道德的制高點的前總統卡特,在這重大事件的暴力血腥隻字不提,未免「浪得虛名」或許也不過是政治上建制派的一員而已!

電影是以一位單身扶養女兒的計程車司機為了優厚的報酬接下了一位載送德國記者冒險設法進入軍管區。這個德國記者本來是派駐日本,覺得日本社會進步而穩定覺得無聊,而受同業建議而設法進入險區。歷史的大事可以描述的角度很多,不過 此劇以此計程車司機的冒險行動帶著德國記者貫穿全劇,在衝出軍管區時,同業計程車司機以車和血肉之軀擋在軍車讓主角和記者逃出軍管區,實在令人動容!真的有「人生自古誰無死,留取丹青照汗青」。

劇情最後以這位德國人在 20 幾年後回到南韓,在電視受訪演說中欲尋找當時的司機未果而結束,事實上那位司機已過世,而給觀眾留下了太多遺憾,這就劇情的張力!

另外我感受甚深的是,電影所表現的威權體制下,在教育和媒體的洗腦下,南韓跟蔣家的台灣太像了,「要安定,不要亂,學生運動是受外國勢力和共產黨的挑撥」「創造經濟奇蹟才是最重要的」。

記得事件發生時我在美國就讀電機研究所畢業前,當時美國新聞只報軍人發射催淚瓦斯,而不知那位德國記者記錄下屠殺學生和反對份子,非常血腥。事實跟美國的新聞報導如此不同,是讓我非常震驚!2019年另一部韓片「南山的部長」描述南韓朴正熙從軍事政變堀起到到其被情報頭子當面射殺,情報頭子被誘捕槍決,首都衛戍司令全斗煥,盜取朴正熙的財務和瑞士存款資料,掀起了他對權力帶來的財力的誘惑興起了政變的念頭告終。

韓國人敢於忠實拍了一部如同歷史禁忌的現代史,特別是許多當事人和其部屬和家屬仍然在世甚或有影響力的時候,其魄力是令人欣佩的!很可惜,這部電影在提名奧斯卡最佳外片獎並未獲奬,或許是政治的考量。

在上世紀 90 年代中期掀起互聯網革命,改變了人類生活和商業的型態;當時有一名言「工業革命創造了民主,互聯網深化民主因其讓世界更加扁平」,本來相信如此,因為言論平台的廣泛共享!但是歷史演進並非如此,社交平台如同商業品牌被新興的網路巨人所壟斷,與台灣人關係密切的台灣和美國就是非常明顯的例子!。2014 年的太陽花運動年輕人透過互聯網滙聚集體力量,包括那年 3 月下旬的全球 90 個城市同步嚮應!本人與家內也參加了舊金山之遊行,來美 35 年再次看如此龐大的人羣。而且絕大部分是從來不曽出現在已老化的台灣同鄉會的活動中的年輕人,確實令人感動!這個歷史性的事件如同政治海嘯扳倒了中國國民黨!

很遺憾的,這個運動成就了兩個政治巨星蔡英文和柯文哲,這倆人跟本人同屬台灣民主運動血淚的世代,但是他們不但自外於台灣的民主運動而且是跟黨國關係綿密,中心思想空洞常有價值錯亂的行為;蔡柯兩人的網軍和因資源而擁有的話語權,竟然讓他們有被認定為「天然獨」年輕人的票。這不就是再度見証;中國有一古語「水可載舟亦能覆舟」!