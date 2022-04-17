最近因疫情及俄烏之戰，引起物價大幅上漲，鬧得人心惶惶，還好有幾件溫馨感人的新聞，有明察秋毫的法官與檢察官，讓人鼓舞有活下去的勇氣與希望。如下:

一、花防部前少將參謀長韓豫平，2015年間，挪用2880元加菜金，支付軍眷餐費，結果被指控貪污罪，判刑4年半定讞，但外界認為判決不符比例原則，而經過長期間調查，花蓮高分檢日前表示發現新事實跟新證據，決定申請再審。高等檢察署花蓮分署檢察官黃怡君：「原來當初我們檢察官還有法官，對於加菜金究竟由誰來核銷，這個部分是有誤會的。」花防部前少將參謀長韓豫平：「今三審定讞，本人深受冤屈。」

二、《曾參與823砲戰！93歲前飛官當4個月董座扛稅617萬 「快活不下去」告贏遠航》法院認定林寶漳雖為本稅扣繳義務人，但遠航的財會人員扣取員工稅款後，沒有依法繳付國庫，導致林寶漳須以自己財產代墊繳納，受到損害，而且遠航留著相關代扣稅款屬於不當得利，侵害林男權益，應該償還林男代墊繳納的稅款。上兩則都是遇到有良心的司法人員，得以解套!

三、最高檢察署檢察總長提名人邢泰釗日前於立法院審查其人事案時強調，偵查獨立不受外界影響，是檢察官天職，他一定做到；若他有機會擔任檢察總長，對於冤錯案件的平反，將研議成立「跨級跨轄」的縱向及橫向聯繫平台。這當然也是一件令人期待的好消息!

談到冤錯假案件的平反，我們常看到街上有一群穿著黃色背心的法稅志工，不論是日曬或風吹雨淋，他們堅持正當訴求，希望有關單位趕快平反，還給他們清白!

懸宕已逾25年仍未解決的太極門假案。於85年遭到以宗教掃黑為名的整肅迫害，檢察官侯寬仁製造假證人、假證據，誣陷太極門詐欺、逃漏稅。當年配合作偽證之證人稅務員史越生臨終前揭露，本案均由侯寬仁主導，案發當時找他去作證，只是做做樣子。證實本案自始就是造假誣陷、無中生有，其後所衍生的刑事起訴、課稅重罰及強制執行均是嚴重違法違憲、侵害人權，更嚴重違反世界人權宣言及國際人權兩公約。政府做錯事不該受限平反時效，才是大有為政府!

今年3月24日一場「維護人權面對真相落實轉型正義」論壇中與談人有多位是學有專精的司法人員和退休法官，他們對法稅有深入的探討和建議。與談人退休法官袁從楨幽默風趣的語氣，讓人輕鬆認識正確的法律觀。從流氓官僚讓人想到恐龍法官，公務員生涯最怕『改革』兩個字，每次新官上任三把火每次都說要改革，顯示他們有認真在做事，其實制度的改革，其核心在於官員的人格品質、心靈品質而不是制度的問題。

廣義的司法工作人員包括:檢、警、調、法官等人最容易「見獵心喜」，逮到人家一個小辮子就要小案大辦，邀功把成績誇大，司法工作人員不能見獵心喜，就是發現了別人有些什麼不對的地方，都要有一種哀憫，哀矜勿喜。袁法官感慨的說，有些調查局人員審貪汙案件只敢打蒼蠅不敢抓大老虎，如果碰到沒良心的檢察官把沒犯罪的人，硬說他有犯罪去起訴，那就不只是見獵心喜，那已經是達到傷天害理了，這樣見獵心喜都是不對的，何況是無中生有。

所以從流氓官僚想到恐龍法官，這一切核心就是人格品質的關鍵，不是制度問題，也不要被改革唬到，沒有用的，如果司法人員都只是想到自己的升官發財路，我們還談什麼冠冕堂皇的制度?萬物唯心造，都是良心的作用啊!

我們談到租稅，租稅就一個大原則就是租稅法定主義；刑事案件一個大原則就是罪刑法定主義。以前我們談法治，以為是朝廷或政府立了一個法來管人民，法治真正的精神剛好相反，法治是人民的民意機關立一個法來管政府，法治即人民立法管政府。任誰都不能越踰法律的本質!目前司法判案，罪刑法定主義是嚴格依照刑法的定義，法官不能自己作主，任由自由心證或擴權甚至造法違背立法的原意，租稅法定主義的精神跟刑法都是法定主義，其實一樣是要嚴格按照立法的原意，不能自己擴張，刑法是不能夠由法官自己擴張解釋的。

退休法官林文舟先生曾說，「現在我們的稅捐制度，竟然有稅務員如果徵了多少稅，可以按照比例發獎金了。」這是一個大有問題的制度，會走火入魔，稅務員會徵一個你根本不必繳的稅，再唬你去繳這個不必繳的稅，老百姓通常不清楚稅務條文，磨來磨去還不如花錢消災了事。當權者若真有轉型正義的誠懇，就要改過遷善。

袁法官拿婆媳之間比喻，轉型正義有兩種。第一種人當媳婦時被婆婆虐待，有一天變成婆婆了不會虐待她的媳婦，第二種是因為她正在享受當婆婆的地位，開始虐待她的媳婦。執政團隊也談轉型正義希望看到的是第一種，如果玩真的就請把過去法稅不合理的地方改過，把那個獎勵制度廢除，免得弄出一些走火入魔的事情。

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