一早醒來看到盧俊義牧師傳來彭明敏教授返回天家的消息，我內心悵然若失，昨天晚上在一場和老朋友的餐敘中，我和盧牧師、筱峰兄、三雄兄、其萬兄、理容姐、念真兄、逸民兄、其文兄…..等等好朋友聊天，我們還在說彭教授的身體很虛弱，真令人擔心，沒想到隔了一夜，就天人永別了！雖然我們都知道彭教授年歲已高，最近身體大不如前，但內心總是期盼他能多留一些時間，畢竟台灣社會像他這樣能夠成為獨立建國運動的燈塔的人物，已凋零殆盡，實在令人不勝唏噓！

我認識彭教授是大學時代開始讀禁書，就看了他的《台灣自救宣言》和《自由的滋味》，當時他已流亡海外，當然沒有見面的機會，一直到1985年，我有機會去美國柏克萊大學進修，畢業後巡迴全美各地台灣同鄉會演講時，才能見到彭教授的廬山真面目，我仍記得他邀請我去他住的地方，那是非常少人去過，因彭教授在海外仍被列為頭號黑名單人物，時時刻刻有被盯上的危險，他帶我遠離城市去到非常鄉下周圍都是美國人居住的社區，他一人獨自離群生活在海外數十年，忍受流亡思鄉之苦，他單手開車，自己購物，料理家事，從不假手他人之手，也幾乎不讓人知道他隱身之處，卻帶我去他住的地方，我們促膝長談，彭教授想多了解故鄉台灣的一切，更關心我回台之後想做的事，令我感動不已！



2014.9.13彭明敏教授於台灣人民自救運動宣言50周年活動中演講。圖／擷自彭明敏基金會臉書

1986年底，我返台後接任「台灣人權促進會」會長，開始倡議228的平反，1987年初，我與李勝雄、鄭南榕等，發起228和平日促進會，在全台各地展開「228公義和平運動」當時戒嚴尚未解除，每場活動都被鎮暴部隊包圍、鎮壓，之後我又為了聲援許曹德、蔡有全的台獨案，在全台各地展開「新國家運動」的遊行，當時國民黨情治單位已不能忍受我，就從高檢署製造了一個海外巴西台獨份子返台被捕的案件，在獄中要被捕的當事人寫自白書誣陷我，說他返台是要找我，說我是島內台獨負責人，情治單位準備逮捕我的消息被自立報社記者傳出來後，彭教授當時在美國擔任「台灣人公共事務會」（FAPA）的會長，馬上安排美國國會舉辦台灣人權聽證會，邀請我前往出席作證，其實是希望美國參議員佩爾和眾議員索拉茲等人關心我的安全，由於彭教授的伸出援手才救了我逃過一劫。當蔣經國過世，李登輝上台後，這個台獨案才沒有繼續辦下去。

李登輝接任總統後開始解除海外黑名單，召開「國是會議」，推動總統直選，我參與其中，並力薦彭教授返台，海外同鄉也發起包機護送彭教授返台的行動，彭教授回台後他的學生林敏生、林誠一、鄭義和成立了「彭明敏文教基金會」，彭教授要我擔任執行長，我們開始準備支持彭教授參選第一任民選總統的工作，雖然我們知道對手是李登輝，擁有豐富的執政黨資源，但是彭教授知其不可而為之，仍然挑戰台灣人第一次總統的民選，看見他們兩位上一代台灣優秀的知識份子為了台灣前途在電視上公開辯論，我內心的感動和激動無法以言語描述。彭教授扮演了台灣人先知，承擔苦難挑戰不可能任務的角色，讓許多台灣人打從內心佩服他。



左起：林誠一、彭明敏、李登輝、陳永興。圖／陳永興提供

之後我曾被徵召前往花蓮民主沙漠參選，彭教授不辭辛勞來助選，後來我進入立法院又和彭百顯、許添財、蕭玉珍、陳光復等人組成新國家連線，於立法院又參與彭教授發起的建國會，他不遺餘力的支持我們，我們也一直把彭教授當作台灣獨立建國的啟蒙者和領航者，他對我個人更是愛護有加，即使後來我淡出政治，創辦《民報》，彭教授仍然大力支持，作為《民報》的後盾，他在許多台灣獨派的團體中是眾人的精神領袖，雖然他很少參加活動，也不喜歡多發言論，但偶爾會寫出簡短的文章，總是一針見血點出問題，思緒清晰，方向明確，令人佩服，他數十年如一日，就像是台灣前途的燈塔，永遠指引著熱愛台灣的年輕人應該努力的方向，如今雖然民進黨已經二度執政，彭教授畢生追求台灣成為有尊嚴獨立國家的夢想仍然未能實現，這是我們共同的遺憾！



2017.3.11彭明敏教授「寫給台灣的備忘錄」新書發表會。圖／民報資料照，張家銘攝

彭教授年歲漸大體力也明顯變差之後，他很少出門，我偶爾去看他，他還是維持著上一代知識份子的優雅和藹且關切年輕人的胸襟，我經常與照顧他的吳惠蘭小姐聯繫，從惠蘭姐那兒得知他的身體狀況日益衰弱，前一陣子盧俊義牧師告訴我彭教授要求接受洗禮，要回到上帝的面前，我心裡就想彭教授可能已自覺上帝準備接他回天家了，沒想到昨晚與盧牧師、筱峰兄等老友相聚，大家還在關心彭教授為他祈禱，今天一早他就告別了大家，台灣獨立建國運動的燈塔就這樣熄燈了嗎？彭教授我們要走向何方呢？

永遠懷念您的永興敬上 2022.4.8