討論之前，先請大家回答看看，底下這幾位知名度不一的今古作家文人的名字，哪一個是本名？哪一個是筆名？或是其他字號綽號暱稱？有沒有匿名的假名？托爾斯泰，韓愈，蘇東坡，鄭板橋，川端康成，海明威，楊青矗，林雙不，宋澤萊，苦苓。共10題，請自己google打分數好嗎？

我為此私下找大學以上畢業的來做實驗，沒有人拿到100分！足見上述10位聞人，他們的本名、筆名或其他名號之間的互補性與替代性相當高，都與真人連結在一起！這10個裡面沒有為了匿名而使用的假名字！只要透過此解題，就能了解，只要不是刻意使用假名來匿名，就都應該跟真人的身分，保有緊密的接軌。

1848年馬克斯和恩格斯，就是用匿名發表散佈共產黨宣言！1964年彭明敏、謝聰敏、魏廷朝三人也是匿名共同發表台灣人民自救宣言！所以，匿名也可以是刻意隱匿名字的意思。當然還有一種大家所熟悉的匿名方式，就是俗稱的「黑函」。

那麼那個已經被查出本名叫做陳時奮的，中國話發音同「食糞」，自己署名美國大學教授翁達瑞發表爭議文章，這應該算是筆名？還是匿名用的假名呢？是發表宣言式的自救？還是罵人不負責任的黑函呢？是大智慧大勇敢？還是大無賴大孬種？

所謂美國大學教授翁達瑞，如果據此可以找得到這個人，那應該可以確定不是假名了！反之，若查遍美國各大學的教授名錄，都找不到翁達瑞這個人，那是不是用假名字隱匿身分的孬孬作為呢？跟黑函同樣惡質吧！不然，既然是文明人就事論事的月旦人事物，為什麼要把自己搞得曖昧像幽靈呢？還讓被打到的人像被鬼打到呢？

在從心理健康來看，署名美國大學教授，這很顯然心理有病，至少自卑心作祟症狀很明顯。一個教授，理當毫無困難可以分辨出，台灣大學教授和台灣的大學教授，差異在哪裡？！難道翁達瑞，是在一所名字就叫做美國大學的學校執教嗎？不然，如此明顯的刻意製造擾亂視聽認知，這不是自卑感作祟，難道是有更不法的意圖嗎？再者，既然自稱教授身分，那麼應該有學術著作、論文、期刊等等的發表，這些都是要用本名的，在此請美國大學教授翁達瑞再度發表文章時，記得附上這些連結，讓大家見識，除了勤寫1450和817等威嚇人的粉吃文章，也不愧教授身分的發表過治學有方的經世之作。

我曾經有一度在臉書上，跟翁達瑞互動頻繁，經常因蔡英文交火。記得有次因陳水扁該特赦與否，翁達瑞對阿扁幸災樂禍的落井下石攻擊他活該，我問他打落水狗不算英雄而舌戰不已。

在敲鍵盤的過程，他寫到自己曾經是扁迷如何如何。我說我不是扁迷！沒做過誰的迷！很想做但從來還沒有過！我因而請教他，阿扁到底做出過什麼不得了的事，讓他陶醉到一度當扁迷？

另有一次，是在成大李忠憲教授的臉書上，我們半路認校友。李忠憲隨筆談到在嘉中時的事，在互相回應中，翁達瑞竟然也自稱是嘉中的校友！害得我私下以為嘉義人姓翁的，會不會也是義竹鄉來的通學生呢？或許也是翁啟惠的鄉親房族內的吧！一直到幾年後，彭文正不知怎麼查到這人的本名叫做陳時奮，我才知道這個半路認的校友翁達瑞另有本名！

無獨有偶，還有一位也是教授臉友，也經常發表文章在報刊/網路上。這人有個慣性，發表自己的專業文章，就用本名。議論時事人物時，就用筆名。有次要批判管中閔時，還跟我借用名字投稿。撇開蔡英文這個人不談時，我們其實是很有話說的朋友。因此我曾經公開回應他，勸他用筆名議事無妨，但不要用筆名罵人....。結果引來另一位也是教授的秒質疑，問我為什麼不可以用筆名罵人？那瞬間，我想問的只是，教授教授，為什麼你們都有這樣的問題？

我就敲下鍵盤也秒回應：不是為什麼不可以用筆名罵人的問題，而是為什麼可以用筆名罵人的問題！

這篇文章的結論，就請你我大家一起來思考這個問題好嗎？為什麼可以用筆名罵人！！！