因為俄羅斯發動認知作戰，因此俄烏戰爭又多出一個訊息戰爭，無疑的，這場戰爭已經變成美俄代理人戰爭，從美國運送烏克蘭的武器及補給，已經超過30億美金，還不包含對難民的援助，15日，美中為了俄烏戰爭問題，在羅馬高層會談七小時，同一時間，英國BBC的消息稱：「中共已經答應普丁所要求武器及糧食支援」，美國用虛實雙頭刀敲打老共，態度相當明顯，但是，老共也不是省油的燈，16日，俄羅斯聯邦安全機構FSI發布訊息說：習近平準備在今年秋天「接收台灣」，用接收兩字，卻不用武統，實在耐人尋味，根據外媒的分析：不用武統，而用接收，意思就是很安靜顛覆台灣的意思，能夠安靜顛覆台灣，不用武力，可以想像：習近平與普丁聯手的事實，一旦俄羅斯在很短時間拿下烏克蘭，很可能給台灣人民帶來寒蟬效應，由於對戰爭場面留著恐懼印象，老共接著用兵臨城下之姿態，霸凌台灣，台灣很可能在潛伏的第五縱隊，以及紅色媒體和紅色政客鼓動下投降，所以，老共可以兵不血刃接收台灣，這項消息是否屬實，恐怕無法證明，很可惜，俄羅斯軍隊貪腐盛名在外，這一次戰爭暴露無遺，俄羅斯踢到烏克蘭鐵板，習近平接收台灣，變成假訊息。

烏克蘭總統在美國國會一席演說：再度感動美國人民，全球反共抗俄風潮興起，在這個風口浪尖上，老共的處境顯得相當艱難，但是，為了轉移老共的矛盾，台灣內部認知作戰訊息越來越多，紅色媒體接著拋出：為了避免台灣陷入烏克蘭境地，台灣應該拋棄親美政策維持中立，甚至說：老共對台灣的野心與俄羅斯不同，俄羅斯為了安全出兵烏克蘭，中共不擔心安全，只擔心中國復興，這種說法是轉移議題，老共要拿下台灣，與中國崛起無關，所謂中國強盛的大夢，並非得台灣加入不可，共產獨裁與民主的鬥爭，事關老共的存亡，台灣臥榻之側作為美國民主陣營先鋒，讓老共寢食難安，與俄羅斯擔心烏克蘭變成民主北約成員沒甚麼兩樣。

紅色媒體倡議台灣不應該親美，應該中立，問題是：中立那麼簡單嗎？

呂秀蓮長期倡議中立，但是，翻看世界歷史，二戰期間，歐洲七個中立國，六個無法避免戰火，只有瑞士逃過希特勒「冷杉行動」的突擊，就算武裝中立也無法確保台灣安全。

俄烏戰爭一爆發，本來維持中立的芬蘭、莫爾多瓦，因為緊鄰俄羅斯，紛紛要求進入北約，芬蘭因為俄羅斯的長期壓制，這一次也支援烏克蘭，放棄中立，長期中立的瑞士，也對俄羅斯金融制裁，可見：這是一個民主與獨裁戰爭的時代，你無法在這樣的環境下中立，台灣能夠逃過這個法則嗎？台灣可以因為中立得救嗎？

所謂倡議中立，骨子裡的動機，就是反對台灣親美政策而已。