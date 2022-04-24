日本前首相安倍晉三日前示警：烏克蘭是受到世界公認的獨立國家，也是聯合國的會員國。但是「中華民國」體制下的台灣，沒有被世界各國承認是獨立的國家，也不是聯合國的會員國。圖／民報資料庫，取自日本首相官邸官

日本前首相安倍晉三日前很誠實地指明：烏克蘭是受到世界公認的獨立國家，也是聯合國的會員國。但是「中華民國」體制下的台灣，沒有被世界各國承認是獨立的國家，也不是聯合國的會員國。安倍選在此時此刻，一反日本人特有的矜持，對我們提出警語，表示台灣的未來安全，已經有燃眉之急！

安倍的警告，用白話來說明清楚就是，當俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，是違反國際法，是侵略戰爭！想當然耳，世界各國不可能坐視，必然要聯手制裁！

假若明天，中國發動武力血洗台灣的話，世界各國會不會重演聲援救濟烏克蘭的聯手抗俄呢？

因為，台灣的民選政權，都已經政黨輪替洗禮兩次了，卻匪夷所思的，都仍然不分黨派的持續接納、無縫接軌以前軍事戒嚴獨裁的蔣家國民黨政權的所謂中華民國的主張。這在國際法的定義上/認定上，當然這就是要命的屬於中國的內政，當然就不被看作是強國霸凌弱國的侵略戰爭，當然就會被認定是1949年延續至今已經73年之久的中國內戰！安倍不能講出口的是台灣繼續這樣因循怠惰的無知主張，對2300萬台灣住民的危險性，不問可知了。

國際社會的事實情況就是，只要台灣2,300萬人不願自發地，自主意志地向全世界發出要新建國家的主張，反而一昧地維持中華民國體制的現狀，則不管怎麼變化，只要沒有宣布2,300萬人要建立台灣成為新生的國家，那麼就算搞出中華民國台灣化、本土化、妖魔化、神仙化...，化來化去，都一樣化不出仍屬於中國的內政問題！都絕對沒有新生國家的資格，得以申請加入聯合國。

因為聯合國的會員資格規定，必須是國家才有資格入會。新建立的國家，若要加入聯合國，必須向聯合國大會提出入會申請！



圖說：聯合國2758號決議文與兩岸關係。圖/民報合成資料照

回顧毛澤東向聯合國叩關的主張，就是直接向聯合國安理會申訴，表明中國這個國家的會籍遭到非法竊據，要求安理會處理中國這個國家的會籍遭竊佔的問題。

著名的聯合國2758號決議文，就是依照毛澤東這個主張驅逐竊占中國在聯合國席位的蔣介石政權，而把這個席位原封不動的還給提出申訴的毛澤東政權！

2758號決議文中並沒有驅逐中華民國的內容，在台灣的政客學者口水中，所謂中華民國被趕出或說退出聯合國，根本就是蔣政權說謊騙人的大內宣！遺憾的是，很多號稱台派的學者專家詩人公知，雖然曾經一再向他們詳細解說過，卻日復一日繼續噴口水噴油墨的誤導視聽，其居心叵測令人臆測。

所以，我們應該感謝日本前首相安倍坦白真誠地告知真相警醒我們。請大家若要喪失理性的怒罵安倍之前，先了解清楚，依據聯合國憲章第23條的白紙黑字，中華民國至今仍舊是聯合國安理會的五席常任理事國之一。也因此中國在聯合國的席位，雖然是由中華人民共和國代表出席，也仍沿用創始會員國「中華民國」的官方登錄！在這個事實的法理邏輯與意義下，當然在國際社會合法代表並擁有享有中華民國的一切權利義務。

請問，你還要認為維持現狀是一條活路嗎？還要主張說自己是中華民國是愛台護台嗎？是抗中保台嗎？在騙死不賠的中華民國政權綁架洗腦下，台灣的未來，眉毛和屁股都不保了啦！要保要自救，就先埋葬這群不分黨派的騙人政客和學者公知們！