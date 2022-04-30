2022..3.25〈高雄平埔族的前世今生——台灣平埔族歷史的最佳縮影〉〈喜把台灣歷史寫成詩〉簡報封面。圖／呂自揚提供

堯港東岸有東番，天蒼野茫不知年；

荷蘭槍火衝天喊，搭加里揚屏東遷。

——〈搭加里揚之戰〉



烏山西麓水蛙潭，平埔散住山凹間；

社民不知何處去，唯留古契在人間。

——〈水蛙潭社古契〉



福爾摩沙四百年，每遭世變血斑斑；

平埔入漢渾不見；血統依舊在臺灣。

——〈台灣平埔族〉

一

《詩寫台灣》，從歷史古蹟、名山麗水、民情風俗、生態花鳥四大領域，全方位的歷史文化視野，來為吾鄉吾土福爾摩沙美麗島臺灣，來寫詩、寫文、攝影立傳。希望能寫出有「詩書大氣」的美麗島台灣。

2022年3月25日，承淡水真理大學台灣文學系主任錢鴻鈞教授安排，在真理大學與台文系師生分享〈高雄平埔族的前世今生——台灣平埔族歷史的最佳縮影〉，一邊看著100多張歷史圖片和田野探訪攝影，一邊按年代把高雄平埔族前世今生的歷史，寫成一首一首現代四句小詩：〈喜把台灣平埔族寫成詩〉。



呂自揚(右)與真理大學台文系錢鴻鈞教授(左)合影。圖／錢鴻鈞、呂自揚提供

2021年1月5日，我在成功大學與歷史系師生分享「歷史中有詩，詩中有歷史」的〈喜把台灣歷史寫成詩〉。2022年3月25日，在真理大學分享的〈喜把台灣平埔族寫成詩〉，是「平埔族有詩，詩有平埔族」。

〈喜把台灣歷史寫成詩〉和〈喜把台灣平埔族寫成詩〉，是開創性對台灣大歷史的二大系列詩寫。

二

我依年代，把高雄平埔族的四百年歷史，分寫成七首詩：

第一首〈海盜林道乾〉：「明末海寇亂福建，有賊被追逃東番；道乾遠遁柬埔寨，野史胡說到台灣。」

第二首〈搭加里揚之戰〉：「堯港東岸有東番，天蒼野茫不知年；荷蘭槍火衝天喊，搭加里揚屏東遷。」

第三首〈我是台灣平埔人〉：「祖先原住西海邊，幾代遷徙到內門；

日籍寫熟寫漢姓， 我是台灣平埔人。」

第四首〈水蛙潭社〉：「烏山西麓水蛙潭，平埔散住山凹間；社民不知何處去，唯留古契在人間。」



現場一句一句寫水蛙潭社平埔古契四句詩。圖／呂自揚提供

第五首〈田寮呂家古厝〉：「大崗山後月世界，百年古厝呂家庄；土角石頭紅屋瓦，九十二間最古香。」

第六首〈台灣平埔族〉：「福爾摩沙四百年，每遭世變血斑斑；平埔入漢渾不見，血統依舊在臺灣。」

第七首〈台灣平埔肘橫紋〉：「大崗山後平埔村，呂家世居傳基因；兒娶英國金髮女，生孫膚白肘橫紋。」

這七首詩，開創性詩寫高雄平埔族歷史，脈絡貫穿古今四百年，影像真實生動。高雄平埔族前世今生的歷史，正是台灣平埔族四百年歷史的最佳縮影。

以下是簡報摘要：

三

高雄平埔族，是1603年陳第〈東番記〉，就開始進入歷史記載的堯港（今高雄興達港）和打狗嶼（今高雄港）附近，皆居住有大小社平埔原住民。

1624年荷蘭入佔大員。1635年，荷蘭與新港社千人聯軍攻打堯港、大崗山附近的搭加里揚社，把房屋全部燒光，二層行溪至下淡水溪的高雄平原平埔族，全部驚慌逃遷至屏東平原，這是荷蘭時代影響福爾摩沙原住民最重大的戰爭「搭加里揚之戰」。高雄平原從此無平埔村社居住。1646年搭加里揚改名阿猴，在今屏東市。

我另根據明代《明實錄》和俞大猷《正氣堂全集》等第一手史料，證明清代《台灣府志》《鳳山縣志》以下三百年歷史書，記載明代1563年，海盜被俞大猷追剿，逃到打狗山殺土番，餘番徙為阿猴的記載，純屬訛傳，與「搭加里揚之戰」的史實相呼應。



搭加里揚之戰說明。圖／呂自揚提供

四

清康熙時，鳳山縣八社平埔熟番皆在屏東平原，高雄平原東邊，大崗山後田寮月世界淺山地區，包括今田寮、燕巢、旗山，居住有新港、水蛙潭、尖山、大傑顛四社熟番，由官方劃定社界。

乾隆23年（1758）清廷開始賜平埔熟番改漢姓。

乾隆35年，原住台南大員港邊，後遷至山區的新港社，助官兵追剿黃教之亂有功，官方同意新港社入墾今高雄內門木柵，與大傑顛社為鄰。

康熙年間，漸有漢人進入羅漢門和大崗山後，發生鴨雅母王朱一貴反清事件。

乾隆年間，單身福佬漢人或改漢姓社番，逐漸入墾大崗山後四社土地，並娶平埔女子定居，世代相互通婚，繁衍子孫，各自成庄。因此，世居的田寮人都有平埔血統。

漢人入墾大崗山後社番土地，依官方規定，每筆土地皆須與平埔社番立典賣契約，納大租、番租。社番因土地喪失，在清代就逐漸往內山遷徙離開原居地。



高雄田寮南勢湖呂家180年土角紅瓦古厝空照圖。圖／翻攝自齊柏林攝影，呂自揚提供

五

日治時代戶口調查，靠近平原的田寮和燕巢，只少數村落居住熟番。遠離平原的內門和旗山，才有許多村落仍居住新港、大傑顛社平埔族。姓力、月、車、買、東、機等特有改漢姓熟番最多。

1722年黃叔璥《台海使槎錄》，記載南北路約有100番社，日治時代，原住台灣西部沿海平原的平埔熟番，只剩零星散戶，幾乎已全部消失。

事實上，三四百年來的沿海平埔族，有的往東方山區或花蓮台東遷徙，有的是改漢姓漢化，有的與福佬客家人通婚融合，而融入漢人生活圈裡。世居的的台灣人，不分福佬客家人，身上可說都有平埔族的血統。

六

大崗山後田寮民間，保存清代四社土地典賣古契約有500張，是全台保存最多土地古文書的地方，有單語新港文書、新港語與漢文對照雙語契約，和單語漢文契約。

年代最早的是乾隆5年（1740）水蛙潭社的佃批（典）契約，年代最晚的是日治明治31年（1898）水蛙潭社的杜絕根盡（賣斷）契約。

這些古契，記載著三百年來的高雄平埔族，與入墾漢人融合互動遷徙的歷史，最為完整。



溫振華教授發現200多張古文書，乾隆35年水蛙潭社新港語漢文雙語古契，與陳春興藏乾隆5年漢文單語典契。圖／呂自揚提供

七

大崗山後田寮南勢湖呂家開基祖，約在1770年單身向水蛙潭社典購南勢湖山林耕墾，娶平埔女子，世代繁衍子孫成庄，並建有格局完整龐大，共二落92間的傳統常民石頭土角紅瓦厝，已有180年歷史，

有平埔血統的呂家人，多年前僑居美國，兒子娶英國金髮女郎，生二男孫，皆有來自高雄平埔族血統的肘橫紋。這是台灣平埔族血統，近百年來隨台灣人的移民海外，已廣傳世界各國的最佳實例。



田寮呂家人平埔血統肘橫紋傳到美國。圖／呂自揚提供

附記：

一、2021.1.5到成大歷史系分享〈喜把台灣歷史寫成詩〉，是歷史系主任陳文松教授安排。內容見2021.3.5《詩寫台灣》。

二、《詩寫台灣》寫的台灣歷史和平埔族詩，還有其他多首。