總經數據分析

BTC Exchane Net Flow(Total) & USDT Premium

查看交易所的比特幣淨流出/流入量，以及穩定幣 USDT 折溢價，可以幫助投資人判斷當前市場籌碼流動的情形，並藉此判斷當前市場情緒。截至 4/22，比特幣相較上周，淨流出/流入量下降且為負值，但 USDT 兌美元價格為 1.0002，處在正常折溢價波動區間，因此推斷比特幣淨流量為負值的原因為市場情緒保守，投資人大多將 altcoin(非比特幣的代幣即稱為altcoin 山寨幣)的籌碼轉至比特幣。

Fear & Greed Index

恐懼貪婪指標用於判斷當前市場超賣超買指標。加密貨幣恐懼貪婪指標數值為 26.6，低於上周的 33，顯示市場正處於極度恐慌階段，未來價格有機會因極度恐慌而引發向上回升。

Network Value to Transaction Ratio

NVT 又被稱為加密貨幣的本益比，可用來為加密貨幣估值。比特幣的 NVT 值為 27.32，略低於上周，指標維持比特幣價格被低估的論點。

Bitcoin Ratio of Retail to Institutional Adrresses

加密貨幣散戶對大戶地址數量比，可作為判斷比特幣籌碼面走勢是否穩定的指標。散戶對大戶的地址數量比例較上周略為下降，這對比特幣來說是一件好事，此數值下降有助於未來走勢穩定。

總體評估：

從整體加密貨幣基本面指標來看目前仍處在長期看漲的狀態並趨於穩定，不過短期仍然受FED的升息決策和戰爭的不確定性影響，市場當前仍在區間震盪並伴隨著一些小幅波動，近期的走勢將會圍繞在美國公債利率和烏俄戰爭情勢之間。

國際情勢&市場動向

FED在上周二公布美國 4 月的 CPI 指數，核心通膨指數的上升趨緩讓那斯達克指數出現了強勁反彈，也帶動近期與美股高度連動的加密貨幣，在巨鯨增持比特幣，美債殖利率下跌的雙重影響下推動比特幣回升。

美國公債殖利率目前為 2.87%，甚至一度達到 2.94%。短期再上揚機會應該不大，但烏俄戰爭和中國清零封城所帶來的供應鏈問題不容小歔，FED 將採取一切行動控制通膨。美國公債殖利率將成為近期影響市場情緒的重要指標，投資人須密切留意。

據 FED 主席鮑爾所發表談話顯示，FED 希望今年年底前讓聯邦資金利率達到中性水準，因而強化市場對 5 月升息2碼的預期，多數人認為通膨在3 月已達顛峰，但情況有可能更加惡化。此言論衝擊比特幣讓價格自 42,000 美元跌至 40,000 美元。

STEPN 是什麼？

STEPN 是目前一款在 Solana 公鏈上的當紅鏈遊，主打「邊跑邊賺錢」進入大眾視線。基本玩法就是在遊戲內購買 NFT 運動鞋，並在現實世界中跑步來賺取收益，透過所賺取的代幣，玩家可升級跑鞋或其他裝備，進而提升賺取代幣能力。

STEPN遊戲機制 & 獎勵

透過機器學習演算法與其他技術來判斷玩家是否確實進行運動，如果玩家被系統判定為作弊則會進行懲罰。此外，遊戲中還有設立能量和獎勵制度，需擁有足夠的能量才能進行 Move to Earn，而能量值可透過購買運動鞋來增加；獎勵的部分玩家一開始每天最多只能領取 5 顆GST，獎勵上限可透過升級運動鞋來增加。看更多關於STEPN的介紹>Move to Earn-看STEPN如何實現跑步兼賺錢

技術分析&走勢預測

Bitcoin (BTC,比特幣)

比特幣價格在上周公布美國消費者通貨膨脹指數後，又隨美股展現微幅回升趨勢，但隨後受 FED 談話影響，回落至公布 CPI 前的水準。4/19日起價格開始向上攀升，比特幣 4 小時線圖甚至一度突破 200 指數移動均線，但最後受FED主席鮑爾在21日的談話影響，延續無法漲勢，在壓力位受阻。

預估支撐為 956,220 元，壓力則為 1,251,788 元。

Ethereum (ETH,以太幣)

以太幣價格在上周突破壓力位 92,690 元台幣，但回測時再度失守跌破。通膨利多消息仍無法促使以太幣重回支撐線之上。以太幣目前進行橫向盤整，整體走勢受到聯準會升息決策和烏俄戰爭情勢的影響。

預估支撐點位為 78,861 元，壓力位則為 92,690 元。

MATIC

MATIC 幣近期走勢處在下跌三角形的末端進行盤整，雖然日線圖顯示將維持區間震盪，而近期 FED 極度鷹派的立場，加上 MATIC 鏈上數據顯示該幣的NVT(加密貨幣本益比)正在飆升，MATIC 有三角收斂後突破機會，但仍不排除有跌破 38.59 元支撐價的可能。

預估支撐價位 38.59 元，壓力位則為下跌三角形上沿。

Solana(SOL)

Solana 幣自今年初跌破台幣 4,148 元的支撐位後，曾一路崩跌至 2,288 元的低點位置，隨後跌勢收斂，進行區間震盪整理。雖然 3 月底，曾試圖突破4,148 元壓力，但以失敗告終，而後便因升息因素隨比特幣下跌，日線圖顯示目前價格進行盤整。4 小時線圖顯示 4/19 日價格曾一度突破盤整區間，但在升息壓力與戰爭不確定性因素下，最終還是回落盤整區間。

預估支撐位為 2288.4347 元，壓力位為 4148.7389 元。