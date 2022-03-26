作者後記——曾經在這塊土地生活的那些人，那些事

最近返鄉都會繞道去看那座曾經孤獨躺在台灣海峽懷抱的青鯤鯓，海浪日夜像一雙母親的手輕輕搖晃推動的搖籃，那些風裡浪裡長大的村民，都知道自己與生俱來與大海拚搏的宿命。

度過不知幾世紀搖船擺渡的生活，民國二十三年，跑商船的村民陸續從澎湖載運三角石回來，全村動員一塊一塊將石頭投入內海，歷經兩年時間，建構完成一條聯外道路，它就像母親不肯鬆放的臍帶緊緊拴住青鯤鯓與台灣這塊土地；有了這條向大海借來的路，從此不用搖船擺渡就可以前往任何想望的地方。

這座小小漁村，在我們返鄉的路上，像鮭魚，總要一次次洄游，試探著回家的路。海風很大，撐不住傘也戴不了帽子，裸露在烈日下的臉燒燒燙燙，站在堤岸面向台灣海峽，大海一如往昔湛藍清澈；海浪一波波拍擊岸邊石塊，那是夢裡千古流傳的聲音。

許多聲音訴說著許多故事，聽起來很單純，宛如山川綠林，花開花落，但在時間淘洗下漸次清楚明白，去除加諸在事件本身的註解，露出它原來的面貌，發現，一切並未隨時間改變，它還在那裡，在幽微燈光裡。

所以，當青鯤鯓漁村少女潘阿秀單純的愛戀卻被喧染成諸多不名譽的指控，十七歲就從青鯤鯓那條向大海借來的道路走向另一塊向大海借來的土地─高雄鹽埕埔，俗稱情色一條街的七賢三路。從此展開不一樣的人生。

自古至今，社會透過一種名為規範，卻是不斷變動的規範框住許多人。從前不被允許之事，今日卻稀鬆平常（比如未婚生子或同婚等等），到了他日肯定又會有所改變？

1975年代，看盡鹽埕埔情色一條街從興盛逐步走向沒落，被改名為潘錦繡的潘阿秀，為何擺脫穿金戴銀，換回粗衣布服，其間心路歷程，也只有一步一步走過來看盡南台灣農漁村女性卑微宿命的人自己心裡明白。

而我只是想寫個故事，和大家一起看看曾經在這塊土地生活的那些人，那些事，陷入泥淖被困住時可以再想想，人生不會只有一條路，就看你如何選擇。於是我開始構思和書寫；一個字一個字慢慢書寫，如同潛入大海深處無人知曉的魚，久久才浮出水面深吸一口氣。

書的完成，疫情仍在地球肆虐，祈願生活早日步上常軌，大家都平安。

2021年寫於立秋 周梅春



周梅春與著作《大海借路》。圖／擷自文學台灣臉書、玉山社，民報合成

作者簡介

周梅春 小說家，出生於台南佳里，婚後定居高雄。曾任出版社編輯、書店負責人。作品有小說、散文及兒童文學等十幾本。曾獲吳濁流文學獎、國軍文藝金像獎、省新聞處最優作品獎、高雄市文藝獎、第十一屆南瀛文學傑出獎。

在她的小說裡，多數以台灣貧困年代為背景，紀錄那個年代的台灣人在現實困境中奮力向上泅泳的心靈，且努力用小人物的姿態，呈現台灣人的心靈風景。

葉石濤老師曾說：「周梅春從貧瘠的鹽鄉來到高雄，對逐漸遠去的鹽鄉記憶，有著濃濃的鄉愁，我們隱約地可以感受到她對不幸人物的同情和不平之鳴，也感受到她對舊時美德如奉獻、犧牲、誠實、正直等的深摯肯定。儘管她作品中人物的犧牲奉獻換來的是無情、冷酷的現實摧殘；可是美德的光輝仍然光芒四射，亙古的良善人性永遠是勝利者。」