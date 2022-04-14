台北市長柯文哲被台北市議員簡舒培批評，市府不會檢討，「市長都沒錯，錯也是市民的不對，他們是選錯人。」此時柯文哲小聲嘟噥，「是選錯總統。」示意圖／民報資料庫合成

台北市長柯文哲4月13日赴民進黨團說明本會期的重大政策和優先法案。由於柯文哲已經無心市政，一心2024年的台灣總統選舉，自然大吹大擂為自己評功。因此被台北市議員簡舒培批評，市府不會檢討，「市長都沒錯，錯也是市民的不對，他們是選錯人。」此時柯文哲小聲嘟噥，「是選錯總統。」

這話被坐在身旁的民進黨台北市議會民進黨團副總召、幹事長江志銘聽得一清二楚，並且代為轉述，引發嘩然，議員李建昌暴怒飆國罵，並痛斥太離譜，憤而離席。

照常理來看，這句話當然不妥，至少這是討論台北市市政，不是國家內外政策，因此主角是市長而不是總統。除非台北市政被總統包辦，或者市長是總統的寵物而總統沒有管好他，讓他在外面亂搞，總統自然要負起責任。然而私下的嘟噥，或者是夫子自道，卻又是最真實的心裡話。

柯文哲是何許人？他的智商高於常人，他是人中龍，人之翹楚，因此他的話自然如同毛澤東那樣「字字閃金光」、「一句頂一萬句」而大有蹊蹺。民進黨那些議員只是普通市民中選出來的，豈會了解其中深不可測的奧秘？尤其那位李建昌議員甚至奮而離席，更是可笑，真的是「燕雀安知鴻鵠之志哉」！

柯文哲真的不是台北市長，而是天龍國總統！天龍國只有信義市長或大同市長等。天龍國既然是國，其最高首長自然是總統！所以柯文哲毫無疑義是天龍國總統。他說的確實是實話，天龍國民眾是選錯總統！試看他當選以來的重要言行，就是總統級的。

一，柯文哲與習近平有同一語錄的「兩岸一家親」，只有中國與天龍國有「雙城論壇」，兩岸關係就是中國與天龍國的關係。一中各表不就是一龍各表？台北人願意與習近平親如一家享受跟上海一樣封城之樂？

二，柯文哲一直不理中華民國台灣中央政府的政策自搞一套，其中最突出的就是一再唱衰台灣的防疫，還給特權者、有關係者偷跑先打防疫疫苗；民眾施打疫苗的排長隊亂象也是台灣其他縣市所沒有的。所以獨出心裁砍掉天龍國重陽老人金更是小事一樁。連柯爸柯媽都情願做外國人領取重陽老人金而不願入籍天龍國足以證明一切。

三，天龍國的黨國不分就與中國的一黨專政一個模式。民眾黨黨部就在柯文哲的總統府裡面，享用總統府的資源。但是民眾黨沒有掛牌，就像香港的中聯辦（前新華社香港分社）就是中共港澳工委，就是一個牌子兩套班子，但不願掛出牌子來迷人耳目。

正是這些作為，讓普通智商的公職人員搞糊塗了。所以才出現元旦那天的升旗禮，出現柯文哲獨自閱兵的偉大而又烏龍場面。照理說，那是中華民國台灣的升旗禮，總統是蔡英文；然而凱達格蘭大道屬於天龍國地盤，總統就是柯文哲。說偉大，就是工作人員終於讓柯文哲得償所願；說烏龍，是不應該出現這個場面，那面國旗不是天龍國國旗，被檢閱的是國軍而不是柯家軍。而柯總統在那裡亭亭玉立了40分鐘也說明他是甘之如飴，享受總統的風光場面。至於事後他的寵物跑出來叫嚷，只是做戲而已，擴大柯文哲作為總統的聲量。

台灣這塊土地上出現兩個總統，也就是國中有國的怪異局面，到今年年底該結束了。台北到底是天龍國還是台北市，取決於台北民眾手裡的選票！