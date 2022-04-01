作者指出，因為中國國民黨政權在台灣推動殖民統治，台灣人與中國人完全不平等，外來政權壓迫台灣人，才產生台獨運動，事實上，真正分裂中國的是共獨。示意圖／擷自網路，民報合成

中國外交部長王毅針對外媒記者問及解放軍是否也會如俄國「特殊軍事行動」般，以武力侵犯台灣？他回應稱兩者本質不同，「台灣問題屬中國內政」，並強調緊張局勢源自民進黨拒絕認同一個中國原則，企圖改變現狀。陸委會回應此項說法，稱王毅「錯誤定位」，兩岸互不隸屬是客觀事實，呼籲中共「反思自省」、「認清事實」。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國一部分，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣的未來更無中共置喙餘地。北京當局不斷以武力恫嚇、外交打壓、統戰滲透等手段，企圖強加政治框架、侵犯台灣，這才是造成台海緊張、危害國際秩序根源，也正說明其何以不願譴責俄方的侵略行徑。

中國國民黨及中國共產黨都缺乏常識，不知道台灣與中國毫無關係。1895年大清帝國依馬關條約將台灣割讓給日本，1951年日本在《舊金山和約》放棄台灣主權，中國及蘇聯都未參加舊金山會議，與《舊金山和約》無關，台灣的主權當然歸台灣居民，台灣自日本脫離，與中國扯不上關係。

在國際條約上，台灣與中國無關，而依循中國的國內法更扯不上關係。1936年5月5日公布的《五五憲草》第四條，將中華民國的疆域分成三十個地區，就是沒有台灣。1947年公布的《中華民國憲法》並沒有修改《五五憲草》所規範版圖，所以依據中國的國內法，台灣不屬於中國，到底有幾個中國是他家的事，但台灣卻不是中國的版圖。

陸委會也是沒有將真相說清楚，中華民國於1912年建立於大陸，毛澤東等第一代中國共產黨都是中華民國的國民，後來他們叛變，成立中華人民共和國，獨立於中華民國之外，真正分裂中國的是共獨，不是中國國民黨，更不是台獨。台獨運動只關心台灣，不理會中國。

之所以產生台獨運動，是中國國民黨政權在台灣推動殖民統治，台灣人與中國人完全不平等，外來政權壓迫台灣人，才產生台獨運動，積極趕走外來的中華民國，當時中國共產黨的敵人是中國國民黨，他們積極要消滅中華民國，基於敵人的敵人便是朋友的觀念，因而支持台獨，一個要趕走中華民國，一個要消滅中華民國，因而變成朋友。

政治民主化之後，台灣人進入中華民國體制參政，甚至於執政，中國法統勢力不能接受本土政權，因而由反共轉為親共，與昔日他們所稱的「共匪」合作來對付台灣人，這時候本土勢力已有能力主導中華民國政權，共獨消滅中華民國的目標不變，而稱中華民國掌權者為台獨，與中國法統勢力合作反台獨，稱民進黨為台獨，真是天大的笑話，民進黨的權貴怎麼會變成台獨？

昔日中華民國與中國國民黨是一體兩面，在台灣推動殖民統治，台獨因而要趕走外來政權中華民國。共獨分裂中國，且要積極消滅中華民國，基於敵人的敵人的關係將台獨當作朋友。今日民進黨已主導中華民國，而中共消滅中華民國的目標不變，台獨基於保台，與民進黨合作，變成中共的敵人，世局真的多變。



作者：今日民進黨已主導中華民國，而中共消滅中華民國的目標不變，台獨基於保台，與民進黨合作，變成中共的敵人，世局真的多變。示意圖／擷自網路，民報合成