曾經因為反對白俄羅斯盧卡申科獨裁，而被迫流亡波蘭的異議分子，自行組織白俄羅斯自由部隊，加入烏克蘭的抗俄陣營，「自由白俄組織」接受BBC訪問時說，「如果烏克蘭遭到俄羅斯打垮，那麼等於斷絕白俄羅斯追求自由的機會，所以我們必須加入戰場。」

反過來說，烏克蘭爭取自由的失敗，等於是普丁重建大俄羅斯帝國的勝利，所以，這場戰爭中，普丁和盧卡申科聯盟，對抗西方民主，正象徵獨裁與自由的鬥爭。如今，俄烏戰爭已經到了決戰最後關鍵，美國與西方民主同盟是否可以打垮俄羅斯，挫敗魯卡申科，讓自由光復烏克蘭，將決定未來人類世界的走向。

同樣時間，上海經過三個禮拜的封城，上海人民已經忍無可忍，一篇題目「上海人已經無法忍受」的文章，14日出現在微博，不到一小時，就遭到刪除；但是，兩個小時後，這篇文章又復活了，理解中南海政權的人分析，這是20大前夕的內鬥拚搏，有一股力量正在集結，企圖阻擋習近平連任。

習近平呼籲中國人「端好飯碗」，戰狼趙立堅要求韭菜們要「偷著樂」，認為目前全世界在疫情下，能夠生活在中國，已經是天大的幸福，這句話也呼應習近平「端好飯碗」的說法。

讓上海人忍耐飢餓，到底是故意還是無意，目前幕後的水很深，幾個小區雖然出現零星衝突，但是，解放軍槍口下，還沒有到達大規模反抗的地步。

習近平在三亞視察潛艇基地，仍然堅持「清零政策」，當下上海所發生的事情，他不可能不知道；反而李克強主張應該放寬管制，尤其是對幾個生產基地包含崑山、大倉。但是，國務院令無法出中南海，韭菜只能持續被踐踏。

中共的防疫部門統計，上海目前每天新增2萬多例，方艙來不及建造，只能把人民關進家中，迄今封城進入第四周，卻沒看見病例下降，很顯然高峰期未到，而北京也開始半封控狀態，很奇怪的是，變種病毒突破感染不只是中國而已，當世界走向與病毒共存，老共的專家卻反其道而行，還譏諷老外對病毒躺平，是老外無計可施，凸顯自己的封城是正確的，問題是，老共對確診病例的死亡率，從來是隱瞞不透明。

當世界把焦點放在上海封城，很多人忘了老共對俄烏戰爭態度，也來到最後站隊的選擇。美國已經把話說死，如果中國持續不表態，不願意說服普丁停戰，那麼制裁大刀將砍向中共，習近平躲在海南島，卻躲不掉世界，封城和戰爭兩頭燒向習近平。

國際社會認為，普丁會接受習近平勸說，這恐怕是一廂情願，因為，老毛子和二毛子長期來往，外表看來融洽，實際內鬥不停，普丁如果被習近平勸服停戰，等於自動降格當中共小弟，從此抬不起頭，如果不停戰，勝負還很難料。

習近平也是兩難，選擇俄羅斯或選擇歐洲，同樣困難。過去，戰爭沒開打，中共可以大搞政經分離，玩兩面政策，如今，血腥戰爭擺在眼前，世界被驚嚇，習近平才知道：難以抉擇，就像上海封城，兩邊為難。