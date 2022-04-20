過去，多數學者主張，為了避免島嶼戰爭，處理金馬列島的最好方式，就是進行住民公投，另外，還可以讓金馬成為和平緩衝區。圖為馬祖東莒島燈塔。圖/取自馬祖縣政府官網

19日，俄烏戰爭最後決戰登場，一位台灣涉中官員受訪時說，「不排除中共會攻打金馬，以轉移內部的動盪。」這是一個假議題，卻也是真議題，因為獨裁者習近平的心思無人能懂，而且北上廣深四大都會，確實因為疫情擴大，封城造成人心動盪，已經危及習近平連任登基。

自古以來，統治者為了自己的權力，發動戰爭皆是如此，以普丁為例，突然爆起，攻打烏克蘭，確實跌破很多國際專家眼鏡。

同樣，習近平若以武力攻打金馬列島，是否引起國際干預，實在很難說。

世界經歷過這場烏克蘭戰爭後，慢慢理解，後二戰時代的戰爭，已經脫離舊傳統的戰爭型態，大國雄兵不一定可以輕易踐踏小國寡民，就算老共長期洗腦中國粉紅韮菜們叫囂「台灣是中國的」，所以，中共可以用任何方式收回台灣。但是，現在看來，侵略台灣付出代價很大，而且不一定可以成功，更何況，台灣的武器軍備，遠遠超過烏克蘭甚多，加上海峽天險，解放軍要大軍登陸完成佔領，難度更大於俄羅斯對付烏克蘭。

如果不打台灣，先打金馬列島呢?

這個問題確實麻煩。

金馬列島在國共內戰後，成為舊中國唯二佔領的大陸棚上面島嶼，把這些遠離台灣的島嶼，稱為「飛地」更為適當。

內戰末期，美英等國要求蔣介石放棄金馬列島，但是，老蔣堅持不放，把金馬視為反攻跳板。韓戰中，金馬列島也被美國列入圍堵紅色擴張的一部份，韓戰後，美國第七艦隊巡防海峽，讓中台維持很長時間和平，金馬也因為西線無戰事，逐漸蛻變，放下綠色軍服，成為和平的島嶼。說起來，金馬人民有幸也有不幸，距離中國太近，享受中國與台灣商貿福利，卻也可以遠離中國，接受台灣民主自由環境，但是，這種兩邊討好，畢竟無法太久。



圖說：金門馬祖近兩年因為西線無戰事，逐漸蛻變，放下綠色軍服，成為和平的島嶼。圖/取自金門縣政府官網

國際法專家認為，中共收回金馬，比收回台灣更有正當性，從島嶼人民的反應看來，態度親中的比率雖然很高，但是，是否願意被老共統治，恐怕還需要進一步調查民意。過去，多數學者主張，為了避免島嶼戰爭，處理金馬列島的最好方式，就是進行住民公投，另外，還可以由中台政府協商，讓金馬成為和平緩衝區，所謂「中立地帶」。問題在於中共不可能接納，這種文明公投方法處理領土爭議。

國共內戰晚期，老毛曾經多次制止解放軍拿下金馬列島，老毛認為，只要拿下金馬列島，蔣介石就會在台灣宣布獨立，因為金馬列島等於是台灣連接中國的臍帶，這種顧慮還是存在。習近平如果真的動武，拿下金馬列島，固然可以成功，但是，等於逼迫台灣正式宣布獨立，也逼迫國際社會進一步干預，因為俄烏戰爭中，國際社會已經見識，用戰爭處理領土不可取，而且西方國家經濟制裁力量更不能小看。

俄羅斯與西方國家經濟綑綁不深，尚且因這次戰爭受害，中國與西方國家經濟糾纏更深且廣，若受到經濟制裁，恐怕中共會因此崩解。