台北市副市長黃珊珊4月20日文指出，目前台灣的疫情曲線還在低點的低點，台北市粗估，全台灣未來會有20%人口，約460萬人確診，其中0.5%會是中重症，約2.3萬人。圖/取自黃珊珊臉書

COVID-19本土病例激增，20日單日新增首度破2,000大關，針對昨天台北市副市長黃珊珊說，全台灣未來會約460萬人確診。陳時中今天在立法院社福及衛環委員會受訪表示，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。

陳時中預估最快4月底單日確診病例將破萬例。由於日前出現首例2歲兒童重症死亡個案，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日討論COVID-19兒童疫苗，同意開放施打半劑型，2劑間隔期為12週，並通過12至17歲青少年施打第三劑及高風險對象優先施打第四劑。

疫情指揮中心預估，兒童疫苗將在5月初開打，青少年最快5月下旬開始施打第三劑，高風險族群則最快於6月初打第四劑。

疫情指揮中心並放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者就醫交通方式，須緊急就醫時，可由同住親友接送或自行前往，若因此收到「電子圍籬」違規警示，事後不會開罰。但確診病患的「密切接觸者」須居家隔離10天，若是曾接觸「確診者的密切接觸者」，務必自我健康監測，避免聚餐聚會。

台北市長柯文哲也宣布，由於確診人數激增，即日起不再公布確診者足跡及發送細胞簡訊。

黃珊珊昨天在臉書貼文指出，破2,000例只是開始，海嘯還在後頭，目前台灣的疫情曲線還在低點的低點，估計單日確診人數將在4到8週到達頂峰。黃珊珊表示，台北市粗估，全台灣未來會有20%人口，約460萬人確診，其中0.5%會是中重症，約2.3萬人。