太陽花運動，是馬英九過度傾中，強推服貿，惹起年輕人對生計的危機感而奮起的運動。那場運動期間，我看到一個奇怪的現象，那就是憤怒的群眾把試圖登台演講的民進黨政客噓下台。他們認為民進黨無能，沒有辦法阻止國民黨，所以心中有氣。現場有人把縫在一塊的民進黨和國民黨兩面大旗，一起降下。這是一場群情激憤的群眾運動，對只顧為自己權位鬥爭的兩黨政客的不滿，顯露無遺。這股沛然莫之能禦，非關藍綠的趨勢，讓柯文哲嗅到風向，乘勢而起，並在民進黨暗助之下，當選台北市長。

沒有中心思想的柯文哲，在競選之初，謊稱自己是墨綠，把民進黨的綠色選票騙到手，又因勢利導以『白色力量』來囊括中間選民的票。他當市長一開始大動作訓斥警察局長縱容『愛國同心會』在101廣場揮舞五星旗叫囂，攻擊民眾；又把長期搭在立法院圍牆外的綠營帳篷給拆了。這是在他聰明的腦袋中算計過的。把民進黨和國民黨一起降旗的那一幕，一定讓他得到很大的啟示。他裝瘋賣傻的『後現代』表演術，迷住了一些喜歡作怪的年輕人。而這些成功的聲量操作，進一步讓他的野心膨脹起來。讓他覺得有呼風喚雨的能耐和信心。他以為成立『民眾黨』可以繼續操縱『白色力量』，當作他政治野心的資本。他的黨取名為『民眾黨』。其實骨子裡是他個人野心和藝人風靡一時的『一人黨』。雖然是馬英九利用蔣渭水騙台灣人的老套，他更進一步乾脆連『台灣民眾黨』的黨名也盜用過來。他有高人一等的智商，也有高人一等的自信。他不但自信可以像操弄觀眾一樣操縱選民，還自信可以把民進黨和國民黨玩弄於手掌心。可是今年他必須讓出台北市長的寶座。其實『民眾黨』有現在的聲勢，全繫於這個首都市府的地盤和龐大資源。喪失市府地盤的『民眾黨』，可能人去政息，「去了了」。和別的小黨一樣奄奄一息是可以預見的。別的小黨至少也還有清楚的方向和顏色可資識別。但『民眾黨』的方向是甚麼？這是一個柯文哲瞎掰出來的黨。然而，太陽花運動的激情能維持多久？反服貿的主題，早就沒了。而且反服貿骨子裏反的是『傾中』和『賣台』。現在柯文哲花市府的預算，秘密宴請中國『貴客』被揭露。『掰王』柯文哲回答記者說：我也請美國人啊。拜託！是美國人花錢請你，不是你請美國人。你還真是大小眼！況且，中國天天軍機繞台。美國有嗎？美國還是保護台灣的人呢。你還真是忘恩負義的人。對暗助你當選市長的蔡英文總統，你在北門會是如何對蔡英文總統愛理不理臭臉相向的。看來你就是這種人！

『民眾黨』外強中乾，柯文哲自己心知肚明。這次市長選戰黨內找不出一個可以在台北市長選舉一戰的人選。『民眾黨』的脆弱可見。像上次蔡英文那樣暗助柯文哲的機遇不再。如今他再也沒有辦法得到綠色鐵票。現在推出的又是一個親民黨籍的黃珊珊。黃珊珊還曾經是『新黨』的黨員。當記者問柯文哲，黃珊珊以甚麼黨籍參選？掰功一流的柯文哲說，他自己當初就是用無黨籍參選的。但是黃珊珊不是無黨籍啊。『新黨』、『親民黨』加上『民眾黨』是甚麼顏色？這次台北市長的選舉，有點像總統選舉那種藍綠對決，誰也輸不起的氣氛。在藍綠對決選情緊繃的情況下，非藍非綠最大化只是一種想像。『民眾黨』和『國民黨』的票源高度重疊。『白色力量』如今只是柯文哲一個人的『白賊力量』。『新黨』和『親民黨』加起來能有多少票？所以黃珊珊只有把蔣萬安的票全部搶過來才有勝選的可能。但是這看起來是一個『不可能的任務』。雖然國民黨迷失方向萎靡不振，但是背水一戰的態勢，逼使藍色選民棄黃保蔣的可能性反倒要大一些。看起來這是『民眾黨』生死存亡的一戰。輸了這一戰，『民眾黨』就會泡沫化。柯文哲就更別妄想要當總統了。他就會像他自己所講的，「頂多回台大去當醫生」。台大醫生是多麼光榮多麼神聖的職位。然而於他，卻如雞肋！他志不在救人，哪還能奢談救世。真有你的！柯文哲。你有沒有替『民眾黨』那些年輕從政者的未來也想一想？你給了他們甚麼方向？

台灣如果交給你這種人帶領，不知道要被你帶到哪裡去。想到這個，我們就流了一身冷汗。這倒是一個非關藍綠的問題喔！