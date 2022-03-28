作者指出，俄羅斯獨裁者普丁（右）對烏克蘭發動戰爭，引起全世界所有『正常』的民主國家的同聲譴責，而烏克蘭總統澤倫斯基（左）堅拒投降或『搭便車』逃亡，得到全世界各國的尊敬和大力支援時，台灣卻有人發出另一種奇怪的言論。示意圖／擷自網路，民報合成

這幾年世界災難的焦點，從源自中共武漢的covid-19（俗稱武漢肺炎），轉移到俄羅斯入侵烏克蘭的俄烏戰爭上面來。我們不禁要問，為甚麼製造世界這兩個最大災難的，是中國和俄國這兩個共產霸權，而不是別的國家？

當俄羅斯獨裁者普丁野蠻發動戰爭，無差別狂轟濫炸烏克蘭平民住宅、婦幼醫院、學校、核電廠等目標時，引起全世界所有『正常』的民主國家的同聲譴責時，我們最近幾天也聽到一種奇怪的言論，說問題是美國和北約製造出來的。是北約東擴威脅到俄羅斯，所以逼使普丁發動戰爭入侵烏克蘭。雖說出於平衡報導原則，我們一向視之為價值標竿的《民視》，昨天也有這樣的『平衡報導』。當作「事證有疑，『有利被告』的司法原則」，或許還可理解，但是拿來為『戰犯』辯解，則是混淆是非的詭辯。有虧人權、民主、自由的普世價值。中共軍機天天侵入台灣航空識別區，武力威脅台灣，甚至有一天突然襲擊台灣，是不是也可說是美國造成的？或說是台灣造成的？台灣不接受統一，是不是也可當作中共武力犯台的理由？

當烏克蘭總統澤倫斯基堅拒投降或『搭便車』逃亡；烏克蘭軍民奮勇抗敵，得到全世界各國的尊敬和大力支援的時候，台灣民間自動發起的捐款，沒幾天已經超過八億八千萬元，而且還在繼續增加中。但是台灣卻還有這麼一批奇奇怪怪的人，發出奇奇怪怪的言論，這些人以國民黨的『高級權貴』為多。這樣說並不一定正確，但很公平。說不正確，是因為也有不是那麼『高級』的『非權』而且『不貴』的一批人，也有同樣的意識型態和言論，只是他們沒有被報導出來而已。說很公平，是因為這些『高級權貴』在威權時代享盡榮華富貴、占盡便宜。現在被聚焦檢視、批評。這難道不是很公平的嗎？

有的避重就輕，虛彈和平爛調也就不去說他。電視報導了連勝文的言論，說他在1996台灣總統選舉的『飛彈危機』時，特地從美國回台共赴國難。現在他老了，有父母要照顧。所以不可能有抵抗到底的決心。1996年他二十六歲。沒當過一天台灣兵，在美國過著公子哥兒的生活。我們猜想他回台灣，並非真有甚麼抗敵的決心，而是當年連戰參選副總統，怕國人質疑才回來『避難』的。2022年他五十二歲，說他老了，一副行將就木的樣子。那麼現在超過五十二歲的人，都可以有投降中共的理由了，不是嗎？說他有老父老母需要照顧，說得好像他有多麼孝順的樣子。國民黨灌輸我們小學生，岳母在民族英雄岳飛背上刺字『精忠報國』的故事，可能連小朋友沒有被洗腦成功。從前常有土匪向判官求情，說他家有八十老母需要奉養，請求免死。他知不知道，養出他這種土匪，讓父母有多丟臉、多痛苦？連公子啊！拿你的父母當你怯懦的擋箭牌，你以為這樣講會讓你的『連母』無愧於『岳母』，無愧於反共強人『蔣公』嗎？

或許你們這家子，有中國唯一的『純種中國人』的特殊基因使然，連橫替日本鬼子寫〈鴉片有益論〉，被詩社以二十五票贊成，一票反對一票棄權通過開除，逃到中國廈門罵台灣「台灣居甚可厭」；這和那個連戰連敗的『純種中國人』，在台灣被選民唾棄後，跑到中國去聯共制台；而你的『投降有理論』，不讓你祖上的『鴉片有益論』專美於前，堪稱互相輝映，名留青史！

說到歷史，我還真感到不好意思。高中時代，我買了一套六冊的《台灣通史》。當時根本不知天地幾斤幾兩。現在知道得越多，越感到自己的幼稚。那套《台灣通史》前頁，日本時代請日本總督的題字，國民黨時代又請台灣省主席的題字。那時根本不知道這是很了不起還是很可恥，也不知道連橫寫過甚麼〈鴉片有益論〉，更不知道他被詩社開除，跑到中國去罵台灣這回事。他後代的種種『高風亮節』、『教孝教忠』的典範也還沒演出。直到今天，看到了這些混蛋邏輯的胡說八道，我不但要將那套《台灣通史》付之一炬，也要不齒做為詩人的連雅堂。如果今天台灣詩社有這種人，我也要投票將他開除！

台灣真正的歷史，國民黨害怕台灣人知道，視為禁忌。《台灣通史》這樣的史書，沒有被國民黨當禁書。但它被像神主牌放在高不可攀的供桌上，沒有成為學校必教的課程，也沒有成為聯考必考必背的考題。這樣奧妙的政治，連家很精通。我們『呆丸郎』可沒幾個人能夠參透。如果，我是說『如果』不幸，有一天台灣被中國『統一』，這套《台灣通史》的前頁，除了日本總督和台灣省主席的題字之外，肯定會被連家恭請台灣『特首』題字。這樣奧妙的娼妓政治學，你懂嗎？