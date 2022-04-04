作者自序

老實說，蛇嬰石這部作品已是十幾年前的舊作，那是我在很熱衷於寫作的時期所寫下為數頗豐的作品之一。即便認真回想，我也不太確定當初逐漸淡出寫作的原因了？只依稀記得，當初對寫作十分熱情的年輕小伙子，每天每晚幾乎都在爬格子，甚至還成立了一個公共文學網供寫作同好發表文章與交流，那時網友慣稱我這站長為「老爺」，而且我有一個筆名叫「蔡元鴻」。我每天沉浸在網路的文海與平面的書海中，然後寫下一則又一則屬於我的文章。那時候，我們真的以為自己會一直寫作一直寫作，寫到老死的，你看這是多生澀偉大的熱情啊！

這十幾年來，除了寫些零星的詩作與心情記事外，我將時間幾乎都耗在音樂上了。大量的樂器練習、演奏與教學，這也許是我放下筆桿的主因！不過又何妨呢？不管是寫作或是音樂，唯一不變的，還是我的熱情與投入。

其實我也不太記得這部作品的詳細內容了，不過我知道當初是很用心寫著這部作品的。它花費我很多時間與心力，這其中包括大量的台灣原住民人文、地理、歷史等資料的收集與閱讀和消化，再加上故事的構思與撰寫，它可是紮紮實實花費了我一年多時間才完稿的作品。

我不想謙遜地說著這是年輕時的舊作，很多地方多有不足之類的話，因為當我近幾日回顧一些舊作後，實在有一股說不上來的幸福感來襲，那些好似陌生又好似熟悉的文字，對我而言，它們的存在竟是出奇的美，我壓根沒把握現在的我能寫得比當時更好呢。（果然青春無敵！）

最後，我想謝謝我的乾弟弟幕後黑手，在我寫作那個時期認識的年輕作家之一，感謝他不辭辛勞地幫我投稿並接洽出版社，不然以我這種被動而懶散的個性，這部作品可能還會繼續塵封在我的檔案夾裡不見天日。同時也感謝秀威資訊科技有限公司的厚愛與不嫌棄，將拙作在睽違十幾年後重新打印付梓發行！對於這一切，我只有滿懷的感恩與謙卑。

作者簡介

孫武宏 台灣彰化縣人，出生於1972年12月，從事文字創作多年，作品以文藝小說見長。著有長篇作品《四月望雨》，《凱子開的店》；短篇作品《心蠱系列》，《背著家當的男人》，《多年以後》等。