1920年代，台灣第一代知識份子在蔣渭水、林獻堂等前輩帶領下成立了台灣文化協會，展開了台灣人的文化啟蒙運動，當時發行的機關刊物《台灣民報》提倡「台灣是台灣人的台灣」以及民族自決，鼓吹自由民主思潮、推動議會請願運動、關心社會公益、保障弱勢權益，促成學生、工人與農民運動，最後甚至成立了台灣人第一個政黨「台灣民眾黨」。可以說1920年代是台灣第一代知識份子懷抱台灣人理想，追求自由、民主、人權、公義的浪潮，當時的日本政府採取高壓統治，阻擋台灣人的努力，最後由軍國主義發動戰爭全面壓制，《台灣民報》當然也難逃被停刊而走進歷史洪流。

二次戰後1945年國民政府接收台灣，陳儀政權在台灣因貪污腐敗、經濟不彰、特權橫行、用人不公、物價飛漲、失業嚴重，導致台灣人民對祖國滿懷希望轉為失望，當時的台灣知識份子失望之餘開始提出各種改革的建議，當時的台大文學院長林茂生等人也發行了《民報》批評時政而得罪了當局，1947年台灣爆發了二二八事件，陳儀騙稱接受當時台灣知識份子組成的「二二八事件處理委員會」所提出的改革要求，卻向蔣介石請兵鎮壓，誣指台灣人叛亂，國府軍隊來台登陸後隨即展開大屠殺，第二代台灣知識份子精英死傷殆盡魂斷祖國槍下，林茂生也難逃此劫，《民報》也因此銷聲匿跡。

時至1970到1980年代，台灣第三代知識份子，經過228之後的戒嚴長達39年的噤聲壓抑之下，又開啟了爭取言論自由的各種運動，黨外雜誌風起雲湧，雖然仍處報禁黨禁的戒嚴體制下，但台灣知識份子爭取自由、民主、人權、公義的精神仍然前仆後繼，許多黨外雜誌如《自由中國》、《文星》、《大學雜誌》、《台灣政論》、《八十年代》、《生根》、《關懷》、《夏潮》、《前進》、《自由時代》等等，發揮了與過去《台灣民報》與《民報》相同的角色，這些雜誌鼓吹政黨政治，要求中央民意代表全面改選，開放報禁，終於促成了戒嚴解除和民進黨的成立，之後在李登輝主政之下又落實了中央民意代表全面改選、總統直選、解除黑名單及政黨輪替等訴求，雖然在此時期也發生了「美麗島事件」，黨外人士被逮捕和審判，但是在台灣知識份子的努力之下，終於使台灣的民主、自由，向前邁進了一大步。

我個人出生於1950年代，成長於戒嚴體制下言論禁忌的時期，在1970年代讀大學時就受黨外雜誌的啟蒙而覺醒，開始在校園中爭取言論自由，曾因辦學生刊物堅持稿件不送審而差點被退學，最後被記兩大過、兩小過留校察看，畢業後仍奮不顧身投入黨外民主運動，參與過許多黨外雜誌的工作。在1987年我擔任「台灣人權促進會」會長時除了聲援政治受難者，照顧受難者家屬，更和鄭南榕、李勝雄等人發起了「228平反運動」要求政府公佈真相，道歉賠償還給二二八受難者公道及慰問家屬並建「二二八紀念碑」，制定二二八為國定紀念日，這些訴求經過多年努力也逐一落實，在李登輝為了推動總統直選及落實中央民意代表全面改選的過程中，我也參與了「國是會議」的籌備和推動，曾經進入國民大會和立法院，完成了台灣民主化的和平轉移任務，可說自己也盡了第三代台灣知識份子的一份責任。

到了2000年進入21世紀，台灣雖已政黨輪替，台灣社會也有較過去充分的言論自由和人權保障，但百年來台灣知識份子的夢想仍未實現，從1920年代台灣知識份子追求建立一個主權獨立社會公平的國家，希望弱勢者的人權受到公平合理的保障，在世界人類的文明社會中台灣人獲得應有的尊嚴，這樣的夢想歷經超過百年仍未實現，所以在2010年代太陽花學運爆發之後，我已屆退休之年就決定再創辦《民報》延續百年前台灣知識份子未竟的理想，2013年底《民報》開始籌備試營運，2014年4月15號《民報》正式創刊，我們沿用日治時代《民報》的標記，代表台灣人民要出頭天，八年來《民報》堅持為台灣人發聲，深植本土文化、反抗中國的霸權、聲援受迫害者的權益、放眼國際社會，我們監督批判權勢者，也重視台語文和本土藝術、音樂、人物、影像的介紹，時常推薦好書並開闢促進醫病關係的專欄，八年來《民報》扮演的是多元價值、言論自由、理性思辨、就事論事的媒體角色，這是延續台灣百年來知識份子追求尚未實現理想的努力。



2014.5.1民報創刊茶會，左起陳永興、李登輝、呂秀蓮。圖／民報資料照

八年來《民報》既沒有財團也沒有政黨更沒有特定對象的支持，我們依賴的是許多關心台灣前途的朋友小額贊助，還有大多數本土意識堅強的主筆和作者的支持，辛苦維持了八年，八年來我自己從退休後就每天到《民報》義務工作，陪著《民報》走過了艱苦的八年時間，現在我要向大家說「我累了，我需要休息」，我將在2022年3月底結束《民報》的經營，將這網路平台交給太陽花世代後的年輕人團隊繼續運作，這是把《民報》交棒給第四代台灣知識份子，讓有理想的年輕人，更了解網路世代更能發揮創意、更有國際互動的年輕人，來繼續追求台灣知識份子的理想。我要祝福新的《民報》團隊，也要感謝八年來《民報》的讀者和作者，我深深盼望台灣知識份子百年來的夢想，能夠在我凋零之前得以看到實現。



2014.5.1民報創刊茶會會場。圖／民報資料照