中俄這兩隻戰狼前途恐怕不妙，拜登對中國不願斡旋俄烏停戰，還暗助俄羅斯已經感到憤怒，正準備對中共展開制裁。

美國《紐約時報》3月2日刊登一則訊息說：「西方情報官掌握不利習近平資訊」，在冬奧開跑之前，普丁和習近平會晤時候，習近平明確告知普丁，不要在冬奧期間，發動入侵烏克蘭行動，普丁也接受建議，很顯然，習近平對普丁的戰爭行動知之甚詳，甚至還進一步鼓勵，習近平想從普丁行動做為入侵台灣樣板，否則也不會簽下2000億美金能源訂單，暗中幫助普丁，習近平長期看好普丁戰鬥民族戰力，認為俄羅斯可以在幾天內，解決烏克蘭，沒料到戰爭已經拖延超過一周，強權對上弱國，所謂「首戰即終戰」的故事，並沒有發生，而且俄軍演來荒腔走板，老天也在幫助烏克蘭，昨天一場大雪阻擋了俄羅斯的攻勢，目前有幾個城市已經陷入巷戰，烏克蘭人民起身反抗侵略者，若持續下去，俄羅斯大軍恐怕無法回家。

國際媒體發現：普丁臉上自信表情消失了，走路的輕鬆狀變成沉重，很顯然，普丁知道這場戰爭很可能變成他的權力終點，不管輸贏結果，普丁將成為戰爭罪人，因此普丁再度恐嚇全世界，不惜發動核武擺平烏克蘭，試想：用核武對待一個沒有核武的烏克蘭，普丁的瘋狂又向前邁進一步，前天，俄羅斯的政治學者索羅威揭露：「普丁已經將他的家小以及情婦，送到位於阿爾泰山區的末日地下碉堡」，這則訊息似乎預告，普丁的最後選擇，就是玉石俱焚。另一方面也監測到，俄羅斯核能潛艇已經進入巴倫支海峽，這些都屬於危險訊號，因為，只要俄羅斯對烏克蘭發射核武，第一時間，俄羅斯境內也勢必遭到西方國家包含美國的核武攻擊，所以，強權大國都知道，核武器基本上不能用，除非普丁已經失去理智。

習近平事前知道這場戰爭，為了表現中俄軍事同盟，討好普丁，如今卻讓中共再度陷入險境，中共外交部說：「尊重各國的主權完整」，卻不敢譴責俄羅斯侵略行為，還進一步說：「中俄貿易還是正常進行」，因為，只要俄羅斯盧布還可以在中國使用，那麼，歐盟或美國對俄羅斯的經濟制裁力道，就會降低，因為盧布會利用人民幣找到兌換美金的出口，讓環球SWIFT的封鎖行動失效，因此，美國正在考慮把中共人民幣也列入制裁，一併逐出環球SWIFT系統。

烏克蘭總統澤倫斯基，3月1日在歐洲議會發表視訊演說，他說「烏克蘭人為自由與生存而戰，只希望小孩可以活下去」，這些話令人動容，相反的俄羅斯外交部長，在聯合國為侵略尋找理由的演說內容，讓當場一百四十幾個國家代表完全聽不下去，代表們全部離席抗議。

俄烏第二輪和談流產，但是普丁顯然不願意停戰，因為，俄羅斯人民給普丁壓力還是不夠，簡單說：普丁大帝的獨裁2.0版，勝過任何蘇聯的獨裁者，而且俄羅斯也缺少類似沙卡洛夫或索忍尼津這樣的良知者，可以抗衡獨裁者，這場戰爭如何收場，全世界還在屏息等待。



2022.3.1烏克蘭總統澤倫斯基（右上）透過視訊向歐洲議會緊急會議發表演講，說「烏克蘭人為自由與生存而戰，只希望小孩可以活下去」。圖／擷自DW新聞影片