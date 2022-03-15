俄烏戰爭以來，老共農場對台灣的認知作戰攻擊，傾巢而出，配合在地協力者，專門提供所謂紅色觀點，甚至把印度神童算命仙的話擴大解讀：目標就是俄羅斯戰爭最後大勝，基輔末日到了，台灣會被俄羅斯經濟反制裁，台俄貿易完蛋了，等等負面錯誤消息，用力唱衰台灣，事實真的是這樣嗎？

台灣紅色在地協力者顛倒是非，洪秀柱不排第一，也排第二，洪秀柱接受《德國之聲》訪問，主張中台勢必統一，當《德國之聲》記者反問她，老共對維吾爾人權迫害，對香港民主破壞，這樣子的狀況，台灣人怎麼可能接受統一？洪秀柱突然遭受質問，很顯然動怒的說：「到底是誰迫害維吾爾人，你親眼看到嗎？」接著說：「眼見為憑，我會親自到新疆看一看」，台灣媒體批評洪秀柱說：「所有發言，總是不會令老共失望」。

太猛了，敬佩洪女士，你到過北京，但是，沒到過新疆，建議你行前多喝水，因為新疆特別乾燥，你相信你心中的偉大祖國不可能迫害維吾爾族，我可以尊重你的情感，但是，世界上很多事實，不一定眼見為真，例如地球是圓的，第一個說這句話的哥白尼——被羅馬教廷視為異端，一百年後，大航海時代的哥倫布已經證明地球是圓的，五百年後，人類才從外太空看見地球真的是圓的，證明某些事情為真，其實也不難，經過旁證佐證，或者透過信實可靠的報導或真實人物的訪問，維吾爾族是否被迫害，根本無需親自跑到新疆，就算你跑到新疆，老共也不可能讓你看到集中營，你也無法在老共體制下看到真實，就如同我們相信「武漢病毒」是來自武漢，但是你看不到。

這才是更慘酷的事實，十四億人不只是奴隸，還是無法看到真相，沒有辦法說出真話的謊言國度的奴隸，更糟糕的是很多台灣人還夢想著中國崛起，夢想在十四億奴隸後面加幾個一。

洪秀柱曾經生活在國民黨威權時代，也經歷過中共因為「大躍進運動」，引發的大饑荒時代，當時國民黨向台灣人宣傳：中國人吃樹皮，當時我還覺得宣傳過火，同時代，老共也向中國人宣傳台灣人吃香蕉皮，因為中台訊息不通，後來發現：國民黨宣傳並不誇張，老共才是假訊息高手，從此，我對老共的黨媒官報所揭露，完全不看，因為全部是假的。

在謊言國度生活的人看不到真實，是可以原諒的，但是，在真實環境生活的人，卻想進入謊言國度過日子，把脖子伸進牢籠，我只能說：悲哀！

雖然說戰爭不會有贏家，但是普丁肯定是這場戰爭大輸家，就算拿下基輔，幹掉澤倫斯基，推出親俄總統，烏克蘭人依舊不會屈服，整個國家必然陷入巷戰，請問俄軍可以駐軍基輔多久？需要多少兵力？其次，等待普丁的是戰犯罪名，以及全球通緝追捕和審判，普丁無法出國，除了中國或附庸國之外；最後，就算俄羅斯戰敗撤軍，整個俄羅斯經濟已經完蛋，絕非普丁所說：「從國際制裁中活下來，我們將更獨立強大」，這種強大到底是哪一個人的強大，俄羅斯只會成為另一個朝鮮，這會是俄羅斯人追求的嗎？

普丁的侵略，已經被很多媒體預知失敗，正好是習近平的樣板，如果習近平正常的話，就應該永遠打消武力併吞台灣的野心，台灣是否成為中國一部分，必須看台灣人是否願意接受中共統治，而且是永遠統治，已經習慣民主選舉方式的台灣人，想想看，可能嗎？

獨裁者缺乏的不是領土，而是熱愛他的人民，還有敢說實話的部屬，很悲哀的是：歷史告訴我們：獨裁者多數不相信別人，只相信暴力和謊言，人民也不愛他，最後，他讓自己魯莽的決定埋葬了自己。