歷史告訴我們，外面國際阻力暫且不談，一群沒有建國意志的人民，無法建立自己的國家，「台灣民主國」的例子，就鮮明擺在那裏。圖為台灣民主國國旗國旗「藍地黃虎旗」。圖/取自維基共享資源

俄羅斯侵略烏克蘭，普丁把烏克蘭所進行的「去俄羅斯化」列為重要理由，原因很簡單，一個國家若要獨立，自我身分認同最為重要，普丁擔心去俄羅斯化，走向民主的烏克蘭，成為臥榻邊的大患。

烏克蘭去俄羅斯化阻力最大，釀成戰爭大禍，一邊打仗，還要一邊抓內奸叛國賊，可謂辛苦，波海三小國在去俄羅斯化過程，雖然辛苦，卻能夠成功，眼下也很擔心俄羅斯的侵略。

歷史告訴我們，外面國際阻力暫且不談，一群沒有建國意志的人民，無法建立自己的國家，靠中國人搞台獨更是不可行，「台灣民主國」的例子，就鮮明擺在那裏。

1895年的台灣民主國運動，被歷史學家批評為「台灣假獨立運動」，因為一干搞獨立運動的人，全部是中國人，你想，中國人搞獨立運動，不是很荒唐嗎？

這場台灣獨立運動，一開始就注定失敗的下場，因為「頭人」都是中國人，連抵抗軍都是廣東人，唐景崧用金錢雇來的「廣勇」，共3萬5,000人，這是最荒唐的事情，廣勇拿錢還不辦事，不抵抗上岸接收的日軍也就算了，最後還變成劫掠民家的盜賊，台北城的富人士紳只好請日軍入城平亂，最終抵抗日軍最激烈的卻是台灣人組成的義勇軍。

1894年甲午戰爭，大清國兵敗，在馬關簽下割讓台灣的合約，台灣人群起反對，1895年5月23日，台灣民主國發表獨立宣言：「經議會決議，台灣全島自主，改為民主之國，官吏皆由民選，一切政務從公處置。」發表宣言後，公布民主國派令，唐景崧為大總統，副總統為丘逢甲兼任民兵司令，外交部長陳季同，內政部長俞明震，議長林維源，南部守備大將劉永福，兩天後，「藍地黃虎旗」高掛台北。但你想台灣根本沒有老虎，搞個老虎國旗，真的很唬爛。

日軍從海上炮擊獅子嶺，這一年6月4日，日軍已經包圍台北，唐景崧趁夜到淡水搭乘德國輪船逃離台灣到廈門，這位大總統只幹了13天，台北很快淪陷，日軍逼近中部，防守中部的副總統丘逢甲，在獨立建國時高喊誓死抵抗，結果寫下「孤臣無力回天」，也跑了。

林維源被推派為議長，卻無心當官，捐出款項後，也跑到中國了。更離譜的是劉永福，在台南組織「南台灣民主國」，發行股票，向府城士紳募款，等到銀子到手後，也跑了。一堆高喊要獨立建國的中國人，全部跑光，鬧了大笑話，原因很簡單，這些人就是十足中國人，這是一場假獨立真詐財行動，被騙的還有法國人，法國人一聽到台灣要搞革命獨立建國，興趣就來了，派出兩艘巡洋艦在香港待命，準備支援台灣獨立，結果一看總統先跑了，感覺很掃興。









圖說：劉永福在台南組織「南台灣民主國」，發行股票，向府城士紳募 款。圖/取自維基共享

這場鬧劇只要看懂中國官場的人就知道，一開始就不真實，民主國的宣言暗藏玄機「台灣民主國與大清國氣脈相通，無異中土。」這句話的意思就是，不要誤會，我表面上雖然獨立了，但是，還是中國土地。你這樣搞獨立，全世界當然不相信，而且國名「台灣民主國」，卻又自號「永清」，這不就擺明，台灣搞獨立運動根本是假的。

一場台灣民主國鬧劇，給台灣獨立運動留下一個陰影，因為這是一場中國人搞出的假獨立，如今，俄烏戰爭讓中國和俄羅斯的邪惡軸心曝光了，美國和歐盟國家開始聯手，進行「去中國化運動」，而且會從紅色供應鏈開始，台灣也應該加緊去中國化，這才是建立新國家的基本條件。