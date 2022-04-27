逾40國26日在德國參與防衛會議，試圖確保對烏克蘭軍援態度堅定且步調一致。圖/取自twitter.com/secdef

逾40國4月26日在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）參與防衛會議，試圖確保對烏克蘭軍援態度堅定且步調一致，主持會議的美國說，俄軍行徑已激起全球反對，將「竭盡全力」幫助烏克蘭。

在會議之前，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，會談目標為協調各方對烏克蘭持續增加的奧援，像是榴彈砲等重型武器，藉此幫助守軍對抗猛攻烏克蘭東部的俄軍。

密利告訴隨行記者：「未來幾週非常、非常重要，他們想在這個戰場上成功就需要持續的援助，那正是這場會議的目的。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在會談前，曾造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），他向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）保證會提供額外軍事支援。

奧斯汀表示，美國將「竭盡全力」幫助烏克蘭，目標是「幫助烏克蘭戰勝俄國無端的入侵，並加強烏克蘭防範未來挑戰的能力」。

俄國2月24日入侵，在烏克蘭北部的基輔遭烏軍擊退後，重整旗鼓揮軍進入烏東，在稱為頓巴斯地區（Donbas）的兩個州發動地面攻勢。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）昨天表示，英國評估認為，俄軍已有約1萬5,000人在這場戰事中陣亡，包括約530輛戰車在內、共有2,000輛裝甲車被摧毀，另有60架直升機與戰機遭毀。俄國目前僅承認1,351名軍人死亡，3.825人受傷。