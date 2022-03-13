《詠嘆調》是李敏勇繼《一個人孤獨行走》之後的新詩集，從白秋期進入玄冬期的人生風景，以「麵包與花」、「浮世之繪」、「殘景」、「遣懷」四輯，呈現抒情與批評，個人與社會的觀照。

輯一「麵包與花」，在日常的生活意味裡捕捉詩意，但也關注詩情與詩想的質與量，讓詩與生活相互觀照，既是詩也是日常。

輯二「浮世之繪」，不但為中東的庫德族人政治際遇寫信，也探觸藍中國、紅中國，省思戰後初期台灣曾有的中國夢……，是詩人對政治、歷史的反思。

輯三「殘景」，現實的景象在詩裡被描繪、被吟詠，包括都市裡的醫院、巴士站、地下鐵、街頭；跨年、冬夜、冷冬的氛圍等……

輯四「遣懷」，既有本國也有他鄉情景，包括日本小說家森鷗外在小倉市的家；中國異議份子、政治受難者劉曉波的遭遇，並以詩望向因氣爆而傷痛的高雄等……