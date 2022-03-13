本書目次
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街頭殘景
遣懷
鷗外的家
壁上的畫
山火──吳耀忠的畫
玫瑰
南灣之岬
女體
望向傷痛的南方
起來，為太陽花的孩子們
流亡，歸鄉──紀念王育德
新春初啟讀友人除夕詩──覆鴻森
主題──致白萩
遣懷──為李鏡明
傷逝──為郭漢辰
在一位沖繩詩人詩碑前
漂流的亡靈──追悼劉曉波（1955～2017）
〈解說〉從白秋期進入玄冬期的心境與風景──李敏勇《詠嘆調》的詩之形色 李紀
作者簡介
李敏勇 台灣屏東人，1947年在高雄縣出生，成長於高高屏，大學時代修習歷史，短期居住台中，現為台北市民。
以文學為志業的人生歷程，反映在主編《笠》詩刊、擔任「台灣文藝」社長及「台灣筆會」會長的經歷。而為了在詩中應許的社會改造與國家重建，參與許多社會運動與公共事務，曾為「鄭南榕基金會」、「台灣和平基金會」、「現代學術研究基金會」董事長，並在許多報紙、雜誌專欄從事文化與社會評論。
出版過《雲的語言》、《暗房》、《鎮魂歌》、《野生思考》、《戒嚴風景》、《傾斜的島》、《心的奏鳴曲》、《青春腐蝕畫》、《島嶼奏鳴曲》、《自白書》、《美麗島詩歌：通行台語詩集》、《一個人孤獨行走》、《墓誌銘風景》，以及漢英對照詩選《思慕與哀愁》，並編集《自由星火：鄭南榕殉道20週年紀念詩集》、《浮標》（漢英對照台灣詩選）、《繆思的聲音：當代世界女性詩》。
除了詩創作外，也出版詩解說、研究，譯讀當代世界詩，並著有散文、小說、文學評論和社會評論集等約九十餘冊。
曾獲巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎。2007年（第十一屆）國家文藝獎得主、臺灣文學家牛津獎、2022年第四十一屆行政院文化獎得主。
圖繪提供者簡介
高永滄 新北市人，在新莊出生，畢業於台灣藝術大學前身的國立台灣藝專。曾在許多廣告公司擔任廣告設計，現專事繪畫，舉辦過許多次展覽。他的許多作品出現在李敏勇的書，與詩交會呈顯詩畫並置的風景。
新書發表會
時間：2022.3.19（六）下午兩點至四點
地點：二二八國家紀念館（北市南海路54號）