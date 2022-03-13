新聞標題【民報】【民報書摘】詠嘆調：李敏勇詩集
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【民報書摘】詠嘆調：李敏勇詩集

2022-03-13 10:30
作者：李敏勇
譯者：
出版社：玉山社
出版日期：2022-03-07
官方網址：

《詠嘆調》是李敏勇繼《一個人孤獨行走》之後的新詩集，從白秋期進入玄冬期的人生風景，以「麵包與花」、「浮世之繪」、「殘景」、「遣懷」四輯，呈現抒情與批評，個人與社會的觀照。

輯一「麵包與花」，在日常的生活意味裡捕捉詩意，但也關注詩情與詩想的質與量，讓詩與生活相互觀照，既是詩也是日常。

輯二「浮世之繪」，不但為中東的庫德族人政治際遇寫信，也探觸藍中國、紅中國，省思戰後初期台灣曾有的中國夢……，是詩人對政治、歷史的反思。

輯三「殘景」，現實的景象在詩裡被描繪、被吟詠，包括都市裡的醫院、巴士站、地下鐵、街頭；跨年、冬夜、冷冬的氛圍等……

輯四「遣懷」，既有本國也有他鄉情景，包括日本小說家森鷗外在小倉市的家；中國異議份子、政治受難者劉曉波的遭遇，並以詩望向因氣爆而傷痛的高雄等……

本書目次

麵包與花

街角書店
麵包

日常記事
隱藏的心
不寫時
一日之間
夏日雨後
夜合花
畫影
杜鵑花物語
時間
我願
關於詩
也許是
 
浮世之繪
 
寄給庫德斯坦的信
俄羅斯筆記
城市
記憶
瘟疫──二O二O年
藍中國
紅中國
中國夢
朝鮮半島寄意 
歷史

政客

為人民

人權備忘錄

政治形勢
 
殘景
 
中秋
醫院
巴士站
跨年
冬夜
冷冬
偶感
地球上
二月雪
都市一景
街頭殘景
 
遣懷
 
鷗外的家
壁上的畫
山火──吳耀忠的畫
玫瑰
南灣之岬
女體
望向傷痛的南方
起來，為太陽花的孩子們
流亡，歸鄉──紀念王育德
新春初啟讀友人除夕詩──覆鴻森
主題──致白萩
遣懷──為李鏡明
傷逝──為郭漢辰
在一位沖繩詩人詩碑前
漂流的亡靈──追悼劉曉波（1955～2017）
〈解說〉從白秋期進入玄冬期的心境與風景──李敏勇《詠嘆調》的詩之形色     李紀

作者簡介

李敏勇   台灣屏東人，1947年在高雄縣出生，成長於高高屏，大學時代修習歷史，短期居住台中，現為台北市民。

以文學為志業的人生歷程，反映在主編《笠》詩刊、擔任「台灣文藝」社長及「台灣筆會」會長的經歷。而為了在詩中應許的社會改造與國家重建，參與許多社會運動與公共事務，曾為「鄭南榕基金會」、「台灣和平基金會」、「現代學術研究基金會」董事長，並在許多報紙、雜誌專欄從事文化與社會評論。

出版過《雲的語言》、《暗房》、《鎮魂歌》、《野生思考》、《戒嚴風景》、《傾斜的島》、《心的奏鳴曲》、《青春腐蝕畫》、《島嶼奏鳴曲》、《自白書》、《美麗島詩歌：通行台語詩集》、《一個人孤獨行走》、《墓誌銘風景》，以及漢英對照詩選《思慕與哀愁》，並編集《自由星火：鄭南榕殉道20週年紀念詩集》、《浮標》（漢英對照台灣詩選）、《繆思的聲音：當代世界女性詩》。

除了詩創作外，也出版詩解說、研究，譯讀當代世界詩，並著有散文、小說、文學評論和社會評論集等約九十餘冊。

曾獲巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎。2007年（第十一屆）國家文藝獎得主、臺灣文學家牛津獎、2022年第四十一屆行政院文化獎得主。

圖繪提供者簡介

高永滄   新北市人，在新莊出生，畢業於台灣藝術大學前身的國立台灣藝專。曾在許多廣告公司擔任廣告設計，現專事繪畫，舉辦過許多次展覽。他的許多作品出現在李敏勇的書，與詩交會呈顯詩畫並置的風景。

新書發表會 
時間：2022.3.19（六）下午兩點至四點
地點：二二八國家紀念館（北市南海路54號）

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