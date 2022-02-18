最近，國內三所國立大學奉准籌設學士後醫學系，固然是一償宿願，卻不乏質疑聲浪，認為醫師數量真的不夠嗎？偏鄉醫療資源不足，又豈是開辦學士後醫學系即能解決？另一方面，也讓人想起學士後教育學分班的命運，何以長期被忽視或停止辦理？

依據《師資培育法》第8條第3款規定，師資培育之大學，得視實際需要報請中央主管機關核定後，招收大學畢業生。其次，2019年7月3 日修正的《師資培育之大學辦理學士後教育學分班實施要點》，更強調「學士後教育學分班」具有充裕師資來源，提升師資培育品質的功能。然而，好多年來，各相關大學並未如實開設學士後教育學分班，致許多擁有學科專長的年輕教學者，因失去修習教育學分的機會，只能委身於中小型補習班、實驗教育機構，甚或遊走於各大學校院兼任教職，生活備嘗艱辛。另外，更常見不少頂尖大學或研究所的畢業生，也因缺乏教育學分，無法成為正式教師，只能應徵擔任一對一的家庭教師，收入容或頗豐，總非其第一志願。因此，若能讓他們修滿教育學分，並成為合格教師，不僅能成就其生涯夢想，也能培育更多的學生。

另外，近幾年因政府積極推動雙語教學，雙語師資需求的程度，絕不亞於醫師的培養，可是，相關大學對於學士後教育學分班地開設卻興趣缺缺。甚且，以往的師資培育，係由相關學系培養，例如：物理、化學、生物、國文、歷史、地理、英文、美術、音樂、體育等，皆由大學各相對應學系培養，因此，一般在職教師對於雙語教學的意願不高，恐也欠缺雙語教學的能力，以致，雙語教學流於形式，更不利於雙語國家的實現。

建議教育部鼓勵相關師資培育大學，依據法令開辦學士後教育學分班，勿再以「儲備教師已過多」的理由，不給尚未取得合格教師證照的教學者，進修教育學分的機會。甚且，除開辦學士後教育學分班之外，也應考慮開設學士後雙語教學學分班，讓學有專長且有志於教學的大學、碩、博士班畢業生，能在其原來的學科專長之外，再加強其英文教學的能力，或是，對於已具英文教學能力者，也可加修其他相近的學科專長，俾能充實雙語教師的數量與質量。倘能如此，不僅能協助已在教育現場的工作者，有機會取得教師合格證書，對於國家整體教育量能也必有莫大裨益。醫師醫人，教育育人，教育甚至是更根本與更全面的人才培育。因此，教育部通過三所大學籌設學士後醫學系的同時，也能支持學士後教育學分班的開設。