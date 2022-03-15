作者指出，歷史告訴我們，姑息非但不能消減流氓國家的野心，反倒是點燃戰爭的催化劑，否則烏克蘭將不會是最後一個慘遭毒手的國家。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

無可諱言，戰機幾乎天天侵入民主台灣防空識別區的共產中國，與2月24日入侵民主烏克蘭的共產俄羅斯，是當今全球最惡名昭彰的兩個流氓國家！

歷史告訴我們，姑息非但不能消減流氓國家的野心，反倒是點燃戰爭的催化劑──第二次世界大戰，不正是姑息納粹的產物嗎？

今天，明明是俄羅斯自己在「納粹化」，竟然睜眼瞎說揮兵入侵烏克蘭是在反烏克蘭的「納粹化」；明明烏、俄都是聯合國登記有案的獨立國家，憑什麼大欺小、強凌弱？明明烏克蘭要不要申請加入歐盟、北約，是烏克蘭的權利，俄羅斯憑什麼剝奪烏克蘭的是項權利？明明烏克蘭能不能成功加入歐盟、北約，同意權在歐盟、北約，非歐盟、北約成員的俄羅斯，憑什麼兵戎相向、不同意烏克蘭加入？

倒轉時間看，1991蘇聯解體後，俄羅斯於1993收編車臣、2008收編喬治亞的阿柏克茲亞和南奧賽提亞、2014收編烏克蘭的克里米亞，民主國際社會一次又一次的姑息、一次又一次的袖手旁觀，是換得俄羅斯的心滿意足，還是一次又一次的複製，甚至於得寸進尺、胃口愈撐愈大？今天，俄羅斯的入侵烏克蘭，不正是血淋淋的答案嗎？

職是，歐美民主國家再不出面遏阻俄羅斯的霸權領土擴張野心，要擔心的，不是烏克蘭會是最後一個慘遭毒手的國家嗎？而是，誰是下一個烏克蘭、下下一個烏克蘭⋯⋯？

再看看中國的例子：因為自然環境因素，歐美國家對「鯨吞」的畫面多少有所見識，對「蠶食」的景象則未免相對陌生，也因而不知道「蠶食」的厲害，遑論明瞭「防微杜漸」的道理及體會其重要！是以，當中國2014在南海永暑礁開始填海造陸，歐美民主國家沒有體會到，這是「蠶食」的開始──歐美民主國家沒有斷然出面遏阻，在第一時間將中國的野心澆熄，結果是，何止永暑礁，連美濟礁、渚碧礁，都一個接一個，雷達裝設完成了、機場跑道建好了、解放軍進駐了、軍機停降了！被生米煮成熟飯的歐美民主國家，於今換得需要大費周章的「自由航行」作為亡羊補牢，現在以至未來要付出的代價，會比第一時間澆熄中國的野心所需付出的，多還是少？痛定思痛，歐美民主國家不「早知今日、悔不當初」嗎？

總言之，流氓國家的野心，在第一時間就該澆熄它！否則，野心的延燒，會一如骨牌的傾倒一樣，一個接一個──這一次是在烏克蘭大動干戈，下一次呢？下下一次呢？