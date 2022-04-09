日前被一則國際新聞震驚，因為台灣像是一座沉默之島，除了護國神山台積電受到國際矚目之外，可以說很少被國際媒體關注！《25年來首見！日媒：美眾議院議長裴洛西訪日後擬改行程訪台》，是否意味著戰爭的煙硝味而提升了台灣戰略地位？（編按：裴洛西因染疫延後出訪亞洲。）

隨著俄羅斯入侵烏克蘭之後，很多專家擔憂中國「以武力改變現狀」讓台海局勢備受關注，美方也急於表達美國政府支持的情況下，決定改變行程，原本的訪韓行程因為訪問台灣而取消。

身為島民感受到被關懷的一絲絲安慰，因為台灣是站在民主自由的陣容中，我們是弱國無外交，處處受到打壓與排擠。這次現任美國眾議院議長訪問台灣，將是1997年以來，25年來的第一次，而在美國總統繼任順序中，眾議院議長是繼美國副總統後的第二順位繼承人，也是在美國政壇影響力第三大的政治人物。算是給我們一種鼓勵與打氣，能不高興嗎？

但在台灣的上空卻被法稅黑影遮蓋住見不到陽光，即使受害人或團體哭喊著有誰來救救我？卻被當局漠視聽不到看不見。太極門案引起國內外各界正義人士高度關注，包括2020年11月有近90個國家的外交部長參與的促進宗教或信仰自由部長級會議的周邊會議、2021年1月聯合國教科文組織所支持的「多元文化世界的教育與挑戰」國際會議、7月在華盛頓DC舉辦有近1000人參與的國際宗教自由高峰會（IRF Summit 2021)、南韓舉辦的第3屆東亞宗教科學研究會年會、2021年8月參加第82屆美國宗教社會學年會的論壇、2021年10月參加有182年歷史的芝加哥世界宗教議會會議和11月在立陶宛的國際宗教信仰會議ISA RC-22等，揭開台灣政府迫害信仰自由、侵害人權的黑暗面。

而且，自2020年12月開始義大利新興宗教研究中心與人權無國界組織每月主辦國際論壇，至2022年3月初為止，近40場，400人次的國際宗教信仰自由相關人權專家學者參與。一年多的期間內即發表百篇文章在《寒冬》、人權無國界組織等人權網站。

《寒冬》是關注全球宗教信仰人權狀況的知名網站，美國國務院在宗教自由年度報告中曾提及《寒冬》85次，其總編輯Massimo Introvigne不只撰寫台灣太極門案白皮書《被抹煞的正義》，更出版一本寒冬選集，深入探討太極門案。

台灣是民主自由的燈塔，不允許威權遺毒迫害人權，更不應該有假案整肅人民未能平反，如果我們被英國「經濟學人資訊社」（EIU）2021年全球民主指數報告名列前茅，台灣是「完全民主」政體，您還敢相信有假案整肅人民未能平反的事實存在嗎？

期待這次美眾議院議長裴洛西除了關懷台灣戰略地位的重要性之外，也能聽到看見台灣真正的人權迫害案件，算是功德一件，不枉美國是民主自由國家。