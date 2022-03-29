民主國家在這次俄烏戰爭獲得巨大勝利，也是歷史性的轉折點。在美國帶領下，必定會進一步對付中國，中共政權垮台的日子不遠了。示意圖／擷自公視新聞影片

俄烏戰爭己經超過一個月，戰況陷入膠著狀態，超出普丁預計「數日內打敗烏克蘭、結束戰爭」的盤算，反而俄軍陷入補給困難，面臨戰敗的惡果。一個「超級軍事強國」怎麼會敗在小國手上？這次的俄烏戰爭將成為戰爭史上一個很突出的案例，也是近代歷史上重要的轉折點。

回憶1992年秋季，參加旅行團搭乘遊輪從英國出發到北歐，在聖彼得堡（San Petersburg）停留三天。當時正逢蘇聯解體後不久，街市很亂。到處可見小販向遊客逗售紀念品，其中有一些紀念品上印著「The Party is over」，一般解釋是「好時光已經結束」，在這裡也可解釋為「共產黨已經完蛋了」，見證了歷史的轉變。好友陳文石兄與我各花5美元，買了一頂「別滿了徽章的軍帽」，是物超所值的紀念品。

10年後再次搭上俄羅斯的土地，從莫斯科搭乘遊輪到聖彼得堡，其中經過二個大淡水湖，Lake Ladoga與Lake Onega分别是歐洲第一大與第二大淡水湖，記得曾經在湖中行駛一整天看不見陸地，也看不到其他的船隻，感受到俄羅斯領土的廣闊。不過除了莫斯科與聖彼得堡外，中途所經之地人口稀少。民風純樸，大多數人民信仰東正教。在莫斯科郊區遊覽時，遇到也來遊覽的僑務委員會委員長張富美。在遙遠的他鄉，能夠遇到故鄉的名人，實在很興奮。

在旅遊途中，船公司會請當地的學者來講解有關民情風俗及歷史文化。記得有位俄國學者談到蘇聯解體事件時，很尖銳的批評當時的蘇聯總統戈巴契夫（Gorbachev），認為戈巴契夫不應該把蘇聯解散。船上的遊客大多數是美國人，有些人就起來跟他爭論，兩邊吵得臉紅耳赤，不歡而散。讓我見識到俄國人也存有「大俄羅斯主義」的情結。

聖彼得堡是遊輪的終點站，10年後的聖彼得堡大不相同，著名景點冬宮與夏宮皆己重新油漆不同顏色，停車場上停滿了遊覽車，遊覽車數目之多與遊客之擁擠，是我一生未曾見過。聖彼得堡的市容也得到很大的改善，滿街奔走的小販己經不見了，取代的是整齊規劃的攤販。一片繁榮的景象令人感受到俄羅斯變了，俄羅斯正向自由民主的方向發展，當時旅遊的同伴們都相信，俄羅斯很快的就會走入自由民主國家陣營。

沒想到普丁當選總統後，逐步走回獨裁極權體制，並帶領俄羅斯聯合中國、伊朗、北韓、敘利亞、委內瑞拉等獨裁國家與自由民主國家對抗。再者，普丁的野心很大，不惜動用武力擴張俄羅斯的勢力，2014年動用武力從烏克蘭搶得克里米亞，2015年再次動用武力強勢介入敘利亞內戰，捍衛敘利亞獨裁政權。普京對內獨裁統治，不惜使用暴力對付政敵，對外囂張跋扈，不惜動用武力欺負小國，但是他得到大多數俄羅斯人的擁戴，這跟俄羅斯人心存「大俄羅斯主義」有很密切的關聯。與中國共產黨利用「大中國主義」來麻醉中國人民的道理相同。

民主國家在這次俄烏戰爭獲得巨大勝利，也是歷史性的轉折點。民主國家陣營扭轉了最近數年來，在委內瑞拉、緬甸、敘利亞、阿富汗等地一連串失敗的情勢。希望戰爭結束後，俄羅斯能走回自由民主的道路，成為自由民主國家。假如俄羅斯繼續讓普丁獨裁統治，或出現另一個獨裁者繼續實施暴力統治，那將是俄羅斯人民的不幸，在遭受自由民主國家嚴厲的制裁下，俄羅斯的經濟將大幅萎縮，失去了為非作歹的能量。俄羅斯崩垮的結果，會讓中國成為獨裁國家中唯一的經濟強國，也就是成為下一個被鏟除的邪惡霸權。

俄烏戰爭震驚全球，促使民主國家陣營展現三十年以來最團結的氣勢。在美國帶領下，民主國家陣營必定會進一步對付中國，中共政權垮台的日子不遠了。