俄烏戰爭，目前看似膠著，其實勝敗已分，這場美俄代理人戰爭，俄羅斯完全掉入美國圈套，烏克蘭用犧牲打，扮豬吃老虎，以少打多， 此戰成就了澤倫斯基，未來政治前途看好，烏克蘭戰後的基礎設施重建，也不缺糧草，外國很樂意幫忙，因為這個國家感動千萬人，而真正贏家卻是拜登，拜登目前支持度上升，美國人很清楚這是美國戰爭，而且還不用葬送美國人生命，這才是高招。

根據《紐約時報》揭露：早在八年前，美國中情局就在烏克蘭代訓烏克蘭軍隊，準備應付這場戰爭，八年前就是克里米亞事件爆發，美國已經預知普丁不會只吃掉克里米亞就罷手，果然，普丁貪婪無止境，讓自己陷入窘境。

外媒戰地記者形容：這是現代科技對付傳統大軍的實驗，耳聰目明的小巨人板倒瞎子巨人，看俄羅斯對城鎮狂轟濫炸，就知道軍隊已經失去目標，迷路的軍隊距離敗戰就不遠了。

美國了解普丁不會用核武或生化武器，從目前的談判來看：美國研判俄羅斯頂多再撐十天，為了體面走下台階，普丁已經降低和平價格，現在反而是烏克蘭可以要求，當然包含戰爭賠償，英國《經濟學人》估計：這場戰爭，西方國家對俄羅斯制裁，已經讓俄羅斯苦不堪言，如果還要賠償，俄羅斯人生活肯定倒退三十年，回到蘇聯崩解時期，那段時期，我在莫斯科採訪，已經見識冰天雪地大排長龍，等待一杯熱咖啡，一片黑土司的場景，如今，戰爭害慘烏克蘭人，俄羅斯也無法避免，俄羅斯人終將知道縱容獨裁者，等於是和自己過不去，因為獨裁者會把國家帶入毀滅的深淵，俄羅斯人應該學習烏克蘭人，願意為自由民主打拼的精神。

烏克蘭本來要的是加入北約，全面歐化，最後很可能成為聯合國保證下的武裝中立國，其實，這樣的結局對親俄的人士反而具有吸引力，因為，戰爭後，俄羅斯重建困難，人民會有苦頭吃，選擇親俄是現實生活傻瓜，反過來，烏克蘭在歐洲國家協助下，必然會快速復甦。

下周拜登光榮赴歐高峰會，將替和平背書，經此戰爭，美國再度團結歐洲國家，而且孤立衰敗的俄羅斯，說不定普丁會被推翻，剛好滿足西方國家心願。

其次，經過此役，俄羅斯元氣大傷，軍隊也差不多玩完了，剩下中共孤單寡人，缺乏俄羅斯助威，中共勢必也無法發動侵台計劃，台海可以維持一段很長時間和平，這才是拜登一石二鳥之計。