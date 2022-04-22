上海強硬封城，外媒形容習近平的「清零政策」，和老毛抓麻雀政策有異曲同工之妙。/取自Shutterstock

上海人集體喊餓的聲浪，讓很多小粉紅突然醒了，原來，光鮮亮麗的上海硬體，隱藏不堪病毒一擊的破敗軟件，所有野蠻管理，缺乏人性文明的事件，一夕曝光，一個視頻揭露，方艙外面，隔離病人搶劫車輛上食物的畫面，一個男人還死死拉住行進中車子不放，令人怵目驚心。

一位小粉紅歌手自製一首「奴役起來吧」的歌曲，這首歌歌詞來自中共國歌「義勇軍進行曲」第一句，沒想到，國歌也被刪除禁唱了，可見習近平對「韮菜」或「奴隸」兩字多麼敏感。

習近平的命令不容質疑，前天，上海「解放日報」用頭條抨擊上海人是「巨嬰」，無法共體時艱，不像「武漢人」可以犧牲愛國，上海人餓著肚子，還要遭受黨國傳聲筒奚落一番。

獨裁者會對自己亂七八糟政策一意孤行，原因很簡單，這個世界總會有一堆睜眼說瞎話的人，喜歡給獨裁者戴上高帽，擦脂抹粉，吹捧。

毛澤東發動小學生上學前，先去抓麻雀報到，作為打擊糧荒的妙法，下場是20億隻麻雀抓完了，沒有天敵的蚱蜢活躍起來，蚱蜢鋪天蓋地上場，一下子把田裡的稻米吃完，真正的糧荒來了，但是，當時，底下人全部讚揚老毛太聰明，太有才；如今，歷史重演，外媒形容習近平的「清零政策」，和老毛抓麻雀政策有異曲同工之妙。

台灣還有名嘴，把習近平放棄經濟成長，堅持「清零政策」，冠上愛惜中國人生命，就好像台灣某位藍色政客，讚美普丁過度信守人道主義，所以才無法攻下烏克蘭基輔一樣，這些話不只是瞎而已，更是無腦，等同鼓勵普丁應該大開殺戒，問題是，布查屠殺畫面呈現世人眼前，普丁還給屠殺者表揚，這些習慣擦脂抹粉的人瞎了嗎？他們不看電視嗎？或者有不同的認知，請問，發動戰爭的普丁，尊重過生命嗎？

上海人預期4月20日可以解封，可惜並沒有發生，確診持續上看兩萬，上海人徹底崩潰了，高喊肚子餓的聲音，從高音到微弱。

美國「華爾街日報」接到上海人的投訴：「我只想做個有尊嚴的正常人。」現在發現，在中國任何一個地方，都無法當個正常人，更遑論尊嚴了，眼下，逃離才是唯一辦法。

歷史多次教育人類，獨裁專政的結果就是貪腐，擺爛，在這種體制下不會有正常，也不會有尊嚴，可是普通人在槍口下沉默了，在利益誘惑下妥協了，結果獨裁者更囂張了，過去獨裁者欺騙人民「奴隸起來吧」的口號，如今連他自己也不敢面對。

現在很多有錢上海人準備逃離，但是，我勸告上海人，要永遠記住尼莫勒牧師的故事。

1937年，這位曾經是潛艇艦長的尼莫勒牧師，因為反戰被納粹逮捕了，在獄中，尼莫勒寫下這些話：

「當他們逮捕共產黨人時候/我保持沉默/因為我不是共產黨人。

當他們逮捕社民黨人時候/我保持沉默/因為我不是社民黨人。

當他們逮捕工會人員時候/我保持沉默/因為我不是工會人員。

當他們逮捕我的時候，已經沒有人替我說話。」

沉默人民是獨裁者的春藥，你越沉默，他霸凌你，會更加使勁。