或許俄烏戰爭的停戰不必等到5月，當然，假訊息橫行時代，國際媒體還是無法確定：土耳其的談判中，俄烏的停戰是否會變成以巴之間的打打停停，畢竟，2014年雙方所簽的「明斯克協議」，還是無法阻止普丁侵略野心，但是，從伊斯坦堡傳來的消息：和平正在進行。

俄羅斯願意求和，最大原因還是經濟制裁，俄羅斯央行行長納比烏麗娜，最近受訪時坦承：「俄羅斯經濟已經遭到重傷，即便現在西方國家立即停止制裁，俄羅斯經濟至少回到15年前水平」，目前俄羅斯GDP排名世界第11名，1.4兆美金，如果倒退15年，只剩下一半，很顯然，西方國家這一次經濟制裁，比起克里米亞事件被制裁，後果更嚴重，2014年的制裁，俄羅斯感覺不痛不癢，持續我行我素，但是，這一次就不同了，由於盧布重貶，環球匯率系統中斷，國際品牌退出莫斯科，富豪寡頭資金被凍結，目前，俄羅斯通膨水位來到2015年的17%，更糟的是失業率一夕爆增，如果普丁堅持不停戰，甚至要拖到5月，最後不是普丁被暗殺，就是俄羅斯爆發革命。

俄羅斯的經濟，已經掉落地獄，也給了老共警惕，中共外交部已經轉變風向說：「支援俄羅斯有底線」，解放軍也罕見開記者會聲明：「沒有任何武器支援俄羅斯」，如果老共救兵不來，普丁當然清楚這場戰爭打不下去了，到底要先保命，還是歷史留名，普丁當然會想清楚。

外媒猜想：習近平應該暗中給了普丁建議，因為這場戰爭中：中國也遭到池魚之殃，為了逼迫老共選邊站，拜登確實也下了重藥，對中國喊出二級制裁，中共嚇出冷汗之前，很多外商已經感受壓力，很多外資已經趁著制裁之前離開中國，加上北上廣精華地區，突然爆出嚴重疫情，出口廠商措手不及，目前深圳和上海開始分區封城，工廠被迫停工，已經重傷經濟，不滿的老百姓上街抗議，若真的被美國制裁，一旦經濟出問題，接下來，社會穩定也會出問題。

烏克蘭傳出的消息說：多國保證下的中立國型態，烏克蘭應該會接受，雖然還是需要經過公投，對很多老百姓而言，說不定一個中立國家可能比起加入北約更容易經濟發展，這是台灣開展東歐經濟機會。

其次，還需要談判的：親俄羅斯烏東地區的獨立公投，這個問題是戰爭的起因，但是，也因為這場戰爭，也改變了烏東地區人民的政治立場，很多親俄羅斯人士坦言，本來親俄羅斯，卻因為被砲火洗禮後，開始痛恨俄羅斯，所以，在國際見證下的公投，頓巴斯地區也不一定會脫離烏克蘭，這恐怕是普丁所料未及的地方，也等於告訴獨裁強人：用武力想要奪取勝利，最終會失敗。

真正結束戰爭的原因，是世界性的反戰思潮，這場戰爭支持者，只剩下被洗腦的少數俄羅斯好戰分子，全世界全部支持烏克蘭，並不是因為烏克蘭是弱者，而是世界性反戰潮流，國際社會已經不想再看到：21世紀的人類，還使用最原始的武力，用血腥方式處理國際糾紛。

習近平不是瞎子，經歷俄烏戰爭後，當然也知道：用武力無法處理台灣問題。