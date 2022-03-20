作者指出，台灣有兩大天然屏障可抵抗外敵，一是台灣海峽平均寬度180公里，二是台灣的海岸線僅有10%適合兩棲登陸。另還有外部的援助:美國的軍事支援。美軍最高級的猛禽（Raptor）F22 超音速戰鬥機，從美國軍事基地關島到台灣僅需70分鐘。示意圖／擷自維基百科，Pixabay，民報合成

俄軍入侵烏克蘭，使有些人擔憂，中共會不會武力犯台？三十前就這個問題我和一位知名民運人士辯論過，他說台獨民進黨上台，中共就會打。我認為，中共一直都想打台灣，但沒這個能力，因為有美國在，中共打不敗美國。所以多年來中共都是想打、而不敢打。美國的「戰略模糊」策略使中共無法確定美國坐視不管，再加上還有《台灣關係法》和《對台六項保證》等美國法律，北京更投鼠忌器，不敢妄動。

中共最可能打台灣是五十年代初，據美國中情局解密文件，當時評估台灣頂多能撐三年，因為：1. 國軍僅50萬，共軍600萬，力量懸殊；2. 共軍剛佔領中國大陸氣焰囂張，國軍則士氣低落；3. 中共滲透嚴重，國軍的忠誠度不足。當時美國總統杜魯門想放棄台灣（不出兵阻止中共攻台）。

但北韓領袖金日成「救」了台灣！他悍然發動韓戰，揮軍攻進南韓。杜魯門改變政策，認為北韓如佔領南韓，中共攻下台灣，共產主義在亞洲蔓延，對美國的戰略利益構成重大挑戰，不可接受。

於是美國決定參戰，麥克阿瑟將軍率軍在韓國仁川登陸，攔腰切斷北韓軍隊並殲滅。美國第七艦隊開進台灣海峽，台灣成了韓戰的美國後勤基地，美軍也進駐台灣，中共的武力犯台夢想破滅。

台灣有兩大天然屏障 抵抗外敵

台灣是幸運的，有兩大天然屏障：一是台灣海峽平均寬度180公里，最窄處也有126公里，這對阻止外敵入侵起到屏障作用。二戰時，納粹坦克橫掃歐洲，隆美爾軍團在非洲披靡，但就是無法攻下英國。除了邱吉爾堅定領導抵抗，更有英吉利海峽的天然屏障，希特勒的坦克難以跨過。英吉利海峽最寬處180公里，最窄處僅34公里（是台灣海峽最窄處的1/4）。但如此窄的海峽，德國就是沒法跨越。軍事專家認為，如有海峽，進攻方需要多3-5倍的軍力。台灣常備軍20萬，戰時可動員45萬，以保守的3倍估算，中共也需130萬軍隊攻台（現解放軍220萬），僅是船隻運輸，都是很大的難題。

二是台灣雖有很長的海岸線，但僅有10%的地方適合兩棲登陸。這給共軍入侵形成很大障礙。即使用百萬大軍，也只能在這十分之一的有限海灘登陸，這給台軍防守以戰略優勢。打個比方，就像一個長長的狹窄胡同，即使你來千軍萬馬，也只能一次進來幾十個人，比較容易在胡同中被殲滅。

猛禽F22 戰鬥機70分鐘就從關島抵達台灣

除了天然條件，還有人為的屏障，就是美國的軍事支援。美軍最高級的猛禽（Raptor）F22 超音速戰鬥機，最高時速2410公里。從美國軍事基地關島到台灣的距離是2800公里，猛禽F22 僅需70分鐘就可抵達台海。中國的航空母艦《遼寧號》最大航速29節（每節1.85公里），每小時最快能行駛54公里。穿過平均寬度180公里的台灣海峽，也需3個小時以上。還沒有開到台海中線，美國的猛禽F22 超音速飛機就從關島開到了台海，遼寧號就成了猛禽的口中物。美國還有非常高級的B2隱形戰略轟炸機，無論是「遼寧號」還是「習近平號」，都根本無法事先雷達發現，就被轟炸平掉、撩入海底。



美軍最高級的猛禽（Raptor）F22 超音速戰鬥機。示意圖／擷自維基百科，公有領域

美國有12個核子動力的航空母艦群（加注一次核燃燒棒，可以繞地球赤道線行駛45圈），中國僅有一個遼寧號（燃料油驅動）。美國航母尼米茲級的，最高時速58公里，從關島基地出發，2天多一點（50小時）就可駛達台海。所以軍事專家說，只需台灣撐住三天，就是按美國航母抵達的時間計算的。而且美國在日本沖繩、南韓、新加坡都有軍事基地，更可在第一時間就近支援。

另外，因有台灣海峽，中共要武力攻台，必須準備大量船隻、集結軍隊，在今天衛星高空拍攝如此先進的時代，根本無法藏匿。軍事專家說，美國提前60天，最晚30天就會知道。所以中共對台突然兩棲登陸襲擊成功，幾乎沒有可能。

美國如不敢出兵，台灣如何自保？

但前面論述的中共犯台必定失敗的前提，是美國干預，軍事支援台灣。這次烏克蘭戰爭沒能避免的一個重大因素，就是美國總統拜登事先表明，「我們美國不會與俄國交戰」，等於為俄國入侵開了綠燈。拜登的理由是，烏克蘭不是北約成員，所以美國不能軍事支援。台灣也不是北約成員，跟美國更沒有像《美日安保條約》那樣的協防關係，如果一旦拜登們以這個理由不出兵援助，台灣怎麼辦？美國前國務卿希拉蕊作為民主黨總統候選人與川普對陣時，她的電子信洩漏（她公私不分，使用私人郵箱存放國家機密資訊），其中有她最親密助手轉來哈佛學者寫的文章，說為了換取中國註銷美國的國債，美國應該拋棄台灣。希拉蕊竟回覆說「這個想法很聰明，我們可以討論看看」。還沒有發生台海戰爭，美國左派政客就要犧牲台灣。

所以，台灣必須要有戰略考量，不能把全部籌碼都放在「美國一定會軍事干預」上。起碼可做兩大調整：

第一，首先要靠自己，發展軍力，強軍衛國。台灣軍費開支在馬英九總統卸任時很低，僅佔國民生產總值GDP的1.86%。蔡英文擔任總統第一年，軍費更低，僅佔1.84%。美國在台協會主席，以及美國要員訪台，都強調台灣應增加軍費，強化戰備。

台灣軍費開支佔GDP比例最高時，是蔣經國總統執政，最高佔到7.5%。第二高是李登輝總統時，占到5%。過去幾年，在美國催促下，尤其中共軍費開支以每年兩位數增長的對台威脅下，台灣軍費有所增加，去年達到佔GDP的2.4%。可喜可賀！但仍不到李登輝時的1/2，也不到蔣經國時的1/3。



想要抵禦外敵，台灣必須要有戰略考量，發展軍力，強軍衛國。示意圖／擷自總統府flickr

日本防長岸信夫：台灣有事，就是日本有事

第二，強化和日本的關係。在美國具有不確定的情況下，日本支援台灣的可能性大增。它主要體現在兩點：

1. 日本民間的親台力量猛增，同時厭惡中國的比例飆升。據去年7月的一項日本民調，78%的日本人對台灣有好感。去年10月由中日民間團體聯合做的民調，90%的日本人對中國印象不好（反感）。據對全球33個國家的民調，最反感中國的是日本人！ 1964年東京奧運，促成日本經濟騰飛。而這次日本好不容易得到的東京奧運機會，卻被武漢實驗室洩漏出來的病毒毀掉了！日本人對中國的怨恨可想而知。

2. 除了民間的巨大親台聲音，日本政府的對台看法也發生重大變化。日本把台海發生衝突視為「周邊事態」予以重視。近年隨著日本高層和精英對中共本質的認識更加清晰，日本政府越來越明確，必須保衛台灣。比較典型的是日本現任防衛大臣（國防部長）岸信夫的言論。他是岸田文雄出任首相後留任的國防部長。岸信夫來自政治世家，他的外祖父岸信介做過兩屆日本首相，對打造戰後強大日本貢獻卓越。他的外叔公佐藤榮作做過三屆首相，在任時與美國簽署《美日安保條約》。他的父親安倍晉太郎曾任日本外務大臣，他的親哥哥安倍晉三，是日本自伊藤博文以來任職最長的首相！岸信夫小時候被過繼給舅舅家族，才改姓「岸」。

這種特殊的政治世家背景，使岸信夫有豐厚的人脈，在日本政界舉足輕重。他去年公開講話，對台日關係有兩個非常重要的提法：第一，他說台海衝突對於日本的生存至關重要。他提的不是日本的安全，而是用的「日本的生存」。把台海衝突（中共武力犯台）提到威脅到日本這個國家存亡的高度！第二，他直截了當地說，「台灣問題就是日本問題」。等於說「台灣有事，就是日本有事。台灣被入侵，就是日本被武力侵犯。」這是戰後日本第一次有政治家（還是現任國防部長）把台日關係、台灣的安全，提到如此高度來重視。



日本防衛大臣岸信夫。圖／擷自岸信夫推特

日本與台灣 唇亡齒寒 生死與共

這不是岸信夫的個人之見，而是代表日本政界、知識精英越來越多人的共識。因為台灣和日本有獨特的歷史（清朝割讓，台灣曾屬於日本），另外台灣距離日本很近。城門失火，殃及城魚，有唇亡齒寒的地緣政治。而美國則有不同，遠在北美洲。就像今天對烏克蘭，很多美國戰略學者，像芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）、在冷戰時代提出遏阻蘇聯的外交官戰略家喬治. 肯南（George Kennan）、以及前國務卿季辛吉博士等，都曾提出北約不應再東擴，美國不應為烏克蘭而與俄國交惡，認為烏克蘭遠在歐洲，對美國不具有重要的戰略意義。如果是美國近鄰的墨西哥或加拿大，那肯定另當別論。

地緣政治非常重要，這是日本高層和精英越來越認識到的。所以台灣除了強大自身軍力之外，應該全面加強和日本的戰略關係。如果中共武力犯台，促使日本干預。而日本一旦軍事涉入，就等於把美國拉入，因美日兩國簽有《安全保障條約》，日本被攻擊，美國按條約就必須出兵。這樣等於間接把美國拉入台海戰事。美日台三方聯手，不僅能確保台灣安全，也會是共軍犯台被擊敗、中共政權崩塌的第一個多米諾骨牌。

但無論如何，無論多少外援，都要以強化自身抵抗能力為前提。另外，不要動不動就反美、反日，抵制美牛、拒絕日本食品等等。否則將來萬一被進攻時，增加贏得國際盟軍的難度。雖然台灣不是烏克蘭，雖然台灣有很多自身的優越條件，但卻沒有任何掉以輕心的資本。

——據《長青論壇》視頻評論整理

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