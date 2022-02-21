波海三國政府在脫俄獨立同時，依照歸化法案讓人民有所選擇：如果三年內人民持續說俄語，拒絕學習本國語言，會被視為對國家缺乏忠誠，就會被政府強制驅逐。烏克蘭脫俄時期，未立刻砍斷俄羅斯文化語言，導致國家認同分歧。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

俄烏戰火已經成為國際焦點，沒料到2月18日是頓巴斯親俄地區，先對烏克蘭政府軍開火，目前開火雙方各說各話，俄羅斯是否因此介入戰局，又成為國際焦點，眼下，整個世界為了武漢病毒疫情擴散，達到四億確診者，已經生活辛苦，經濟受創，各國政府焦頭爛額，現在又有戰爭來攪局，造成市場波動，怪不得世界上很多人罹患憂鬱症。

最近傳出烏東頓巴斯地區，已經有七十萬居民，擔心遭到戰火波及，俄羅斯決定把這些難民送進收容所安置，原來，俄羅斯早就暗中給予烏東親俄人民新的國籍，這種紅色滲透才是分裂烏克蘭，走向戰爭的主因，俄羅斯禁止烏克蘭加入北約，更是無理取鬧，俄羅斯擔心自己安全只是藉口，實則嚴重干預烏克蘭內政，如今，烏克蘭有識之士才知道；剛剛脫俄時期，無法立刻砍斷俄羅斯文化語言，才是問題核心，而無形文化語言的改造，才是國家獨立的重心，因為人民沒有獨立人格，國家就不會完全獨立。

而問題的核心就是經濟，烏克蘭脫俄之後，人民希望藉著親歐盟國家提升經濟，卻受到俄羅斯阻礙，烏克蘭人均四千多美金，還不到俄羅斯人民所得一半，尤其是烏東地區，更加貧困，所以老百姓必須跑到俄羅斯謀生，因此，也就容易被俄羅斯綑綁。

相較波海三國的遠見，波海三國政府在脫俄獨立同時，就依照歸化法案，讓人民有所選擇，所依照對國家忠誠度的判斷方法，就是使用波海三國本土語言，如果三年內，人民持續說俄語，更拒絕學習本國語言，會被視為對國家缺乏忠誠，就會被政府強制驅逐，這種作法已經考慮人權，更可以讓國家安全，也可以在國際正義上站得住腳，反觀烏克蘭，沒有重視歸化問題，才會陷入戰爭邊緣，而今天烏克蘭處境，才會令人聯想到台灣今天的境遇。

台灣與中國長期「岸來岸去」暗來暗去，自由國家竟然擁抱獨裁政權，雙方企圖和解，還高唱兩岸一家親，用心或許良善，卻忽略國與國對等交往為先決條件，缺乏這樣條件，卻進一步進行所有文化宗教婚姻經濟來往，結果全部變成中共滲透台灣的破口，如同過去我的警告「暗來暗去，絕對出代誌」。

但是，台灣畢竟已經開始警覺老共滲透的厲害了，2月18日，台南警方動員，強力拆除位在新營的台共天后宮，這個天后宮打著宗教信仰自由，上面還掛著台共，以為只要有政黨自由和宗教自由雙雙保護，就可以明目張膽蓋起違章建築，沒想到卻踢了鐵板，而且是第二次鐵板，因為2019年，天后宮已經被拆除一次，理由也是違章建築，台共天后宮又一次捲土種來，考驗地方政府的決心，以為神明不能動，但是，很顯然弄錯地方，我在想；如果在國民黨執政地方，台共天后宮命運或許不同。

除了天后宮事件，越來越多的政治新秀，考察過去生活經歷，因為工作學業來往兩岸，本身行為太高調，也充滿紅色陰影，甚至在中國被當作老共統戰樣板利用，如今，這些年輕叁政者回到台灣，嘴巴上說「自我覺醒幡然悔悟」，卻難免讓人懷疑，這些曾被老共洗腦的人，或曾經加入統派陣營者，對台灣國家的忠誠度有多少？

只要中台來往的窗口不關閉，中台持續暗來暗去，沒有國家對等方式公平往來，那麼中共對台灣武嚇和滲透，就不會停止，老共滲透目的只有兩種：第一、誘騙擴大台灣內部親共的縱隊力量，在特定時間起來舉紅旗推翻政府；第二、營造親善氣氛，讓國際社會以為中台是一家，所以對有中國生活背景，企圖進入政治圈的新政治人物，台灣人民不得不堤防，更必須嚴格檢視，當然，關閉中台來往窗口，拒絕暗來暗去，才是保障台灣安全正本清源之道。



作者指出，只有關閉中台來往窗口，拒絕暗來暗去，才是保障台灣安全正本清源之道。示意圖／民報合成