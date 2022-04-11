剛走完人生旅程的彭明敏教授，留給台灣人「自由滋味」的念想，他的生命其實就是「台灣人自救」的實踐，如同他最後的遺言「台灣一國，中國一國，已經是不爭的事實。」

台灣人為了「脫中入美」走了百年探險，很多前輩付出青春歲月，接受苦難試煉，彭老師只是其中代表，到現在，台灣人還在美中之間拉扯，不敢勇敢擁抱自己的台灣國家，最大阻礙當然是中共國，以及認同中國的國民黨。

也因為國民黨七十年阻礙，相較日本脫亞入歐的運動過程，台灣走來，可以說是步履蹣跚，直到現在，即便國民黨已經失去政權，但是仍然阻擋台灣脫中的道路。

日本從後幕府時代的「蘭學」興起，到日本全面脫亞入歐，僅僅二十年就完成，尤其是明治時代極度支持全盤西化，日本終於可以脫胎換骨，成為亞洲第一個歐化國家。

所謂歐化，其實是西化，強調人本主義的社會，俄羅斯帝國在彼得大帝執政時，打造列寧格勒為面向歐洲學習的窗口，可惜，沙俄時代僅完成半歐化，全境變成半歐半亞體制，沿襲自亞洲帝國的貴族農奴二元制，無法打破，直到二次革命推翻沙皇。但是，共產專政體制所包裝的新獨裁帝國蘇聯，仍然控制人民，所以喬治肯楠說，「習慣接受恐懼治理的俄羅斯人，無可救藥。」

烏克蘭當然知道，斯拉夫文化奴隸歷史的深層毛病，唯一的自救之道就是「脫俄入歐」，沒料到這個民族的使命，卻因為一位演員總統完成了，雖然這個代價相當巨大。

先不用計算烏克蘭被飛彈炸毀的城市建築，根據統計，已經有3,000多位平民死於戰火，500萬人逃離國境，700萬人在國境內流離失所，這是二戰以來，歐陸最大的難民潮，肯定有人會責怪澤倫斯基選擇抵抗侵略，為了脫離俄羅斯宰治，付出居然如此巨大，也有親俄羅斯的烏克蘭人，痛罵澤倫斯基；但是，多數烏克蘭人認同這樣的總統，也願意為守護自己的國家，付出生命。

4月9日，歐盟主席親訪基輔，送來加入歐盟的問卷，並宣告烏克蘭是歐洲一份子，雖然戰爭尚未結束，但是，勝利已經降臨烏克蘭。

或許澤倫斯基骨子裡就是演員，卻演出這個時代中，最適任的總統，他總是知道戰火下總統應該穿那一套戲服，說那一種口白，他拆穿聯合國假面，痛責綏靖主義，他為正義和邪惡劃出界線，他傳達戰爭真相，讓世人沒有被假新聞矇騙。

更重要的是，烏克蘭為世人示範，「若為自由故，生命皆可拋。」