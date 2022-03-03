面對世界天災人禍疫情戰爭的挑戰，有一種山雨欲來風滿樓的肅殺之氣。

俄烏開戰之際，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣，成員包括前國防部政策次長傅洛依、前白宮副國安顧問歐蘇利文等人，蔡英文總統2日將接見訪團及設宴，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。感謝美國與國際幫助台灣堅守民主自由，捍衛人權、杜絕歧視，祈願世界和平不要戰爭，因為戰爭沒有贏家！

維基百科解讀：戰爭（War）是在國家、政治實體、族群或準軍事組織（如僱傭兵、民兵）之間密集的武裝衝突（armed conflict）。戰爭的特徵是極度的暴力、侵略、破壞以及死傷，參與方可能是正規軍，也可能是非正規軍隊。在國與國的戰爭中，由於觸發戰爭的往往是政治家而非軍人，因此戰爭亦被視為政治和外交的極端手段。

為平等自由人權和各種的公平正義，良心與理性才能實現和平，包容與和諧是必須具備的條件。民主自由是人心嚮往、更不該有任何威權者發動戰爭傷害人民。2013年起，聯合國將3月1日設定為「零歧視日」（Zero Discrimination Day）。期待每個人都享有完整權利，有尊嚴的生活，無論年齡、性別、身份、性取向、身障、種族、信仰、語言、健康、國籍、經濟狀況、移民等，都有免遭歧視的權利。

因為政治家或國家領導人有野心，為達到私人的目的則不顧人民的死活，發動戰爭那就是藐視人權，歧視人性的尊嚴。

戰爭與國家對人民違法的行為（霸凌）具有相同特徵:

1.暴力—包括放任法稅官僚荼毒人民的稅霸凌。

2.侵略—無中生有的稅單，任憑稅捐單位的認定，有九千多條的解釋函令，這就是搶奪人民財產的手段也就是侵略行為。

3.破壞—失靈的救濟程序，人民行政救濟勝訴率不到0.5%（立委賴士葆曾質詢財政部長，台灣人民與政府打官司，要連闖兩關取得最高等行政法院的勝訴機率僅有千分之3。但事實上人民的稅務訴訟，因為法官不作終局判決，故實際勝訴率比千分之3更低，因此，在行政法院上，特別是稅務訴訟，國家簡直就像賭場老千，穩贏不輸。賴士葆提出資料顯示，德國的地方財務法庭稅捐訴訟勝率44.08％，聯邦財務法庭稅捐訴訟勝率17.8％，捷克稅務案件人民勝訴率大約可以達到50%，荷蘭行政法院判決人民的勝訴率大約30%左右，丹麥高達60％，印度稅務救濟勝訴率甚至超過50％，台灣僅有千分之3，充分證明政府在稅務上的強勢與獨裁。這就是搞破壞！

4.死傷—在長期訴訟中，有多少個稅災戶承受不了精神與金錢的折磨而跳樓自殺的，妻離子散的甚至長期病痛生不如死的，在媒體或網路報導比比皆是。

今年是228事件75周年紀念日剛過，總統蔡英文表示：台灣轉型正義工程將邁向下一個新旅程，今年5月將提出總結報告，完成階段性工作，後續則由行政院扛起執行責任，持續把轉型正義的理念與思維，具體落實到行政作為當中。威權遺毒的病徵就是歧視、選擇性辦案與結構犯罪，若「只有受害者，沒有加害者」，無究責與除錯，沒有真相，如何原諒？台灣如何擺脫戒嚴遺毒步上民主法治？國人將期盼具體落實轉型正義的來到！