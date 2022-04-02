好評推薦

「美中關係為何在川普時代劇烈轉變？美中競逐是川普個人一時興起，還是有更深層根本的原因？台灣又該如何應對？本書提供最好的線索。」──賴清德副總統

「羅金的書裡每一頁都有都有不為人知的獨家新聞，驚悚地揭露了川普政府內部真正『局內人』的第一手消息，曝光中國政策的制訂過程，及其如何被搞砸。當習近平在全權大肆擴張其勢力時，川普與他的幕僚卻因為惡言相向、亂成一團而無力反擊。美國人看了都會搥胸頓足，中國正在攻城掠地，美國卻陰溝裡翻船。」──《華盛頓郵報》評論家大衛·伊格納茲 (David Ignatius)

「今天的中國成為美國經濟上、國家安全上嚴峻的威脅，而羅金這彷彿小說一樣好看的書紀錄了川普團隊究竟如何對抗中國。這是一場新冷戰，關係著每一個美國人的福祉。你必需要看。」──CNN首席主播傑克·塔伯（Jake Tapper）

「川普主掌白宮這驚心動魄的四年裡，美國與中國之間究竟發生了什麼事？看這本《天下大亂》就對了。美國政府正在拋棄過去的思維，扭轉它與北京打交道的立場。羅金的描述不僅栩栩如生、宛如親歷其境，而且充滿犀利的分析。」──《洛杉磯時報》前記者孟捷慕（James Mann）

「羅金總是可以挖到勁爆的獨家新聞，書裡面也是處處玄機。他為我們揭開迷霧，看到川普政府的內幕。《天下大亂》讀起來讓人欲罷不能，寫得非常好看，尖銳無比！」──CNN主播沃爾夫·布里澤（Wolf Blitzer）

「美國與中國的競爭成了明確的新趨勢，而《天下大亂》是第一本建立在嚴謹的調查之上、涵蓋範圍廣闊的研究報導。書中華盛頓反擊北京之威脅的各種情節，精彩程度足以媲美電影情節。他對武漢病毒撲朔迷離之調查也是令人拍案叫絕！」──《華爾街日報》

本書目錄

推薦序（一）川普賣瓜甜不甜，羅金帶你看仔細╱李忠謙（《風傳媒》國際中心主任）

推薦序（二）瞧，川普政府中的秘密小團體╱蔡又晴（《壹電視》新聞部副理）

序幕

歐巴馬錯了嗎？／我的覺醒／天下大亂

第一章 政權交接

接起台灣來的電話／季辛吉被打臉／川普早就主張對中國強硬／歐巴馬路線的失敗／庫許納的秘密渠道／籌組中國政策團隊／財閥與高盛幫／川普最愛的將軍

第二章 人馬到齊

聯俄抗中／要員紛紛落馬／納瓦羅被排擠／比爾文件／最大的親中派／叫黃之瀚滾回來／台灣距離中國兩英尺

第三章 海湖莊園之後──川普旁邊的億萬富翁

黑石集團的蘇世民／高唱茉莉花／我的彼得在哪裡？／老鼠肉／羅斯被羞辱／郭文貴險被送中／賭場大亨永利／外國代理人註冊法／紅頂商人桑頓／大限將至

第四章 走向戰爭──緩慢凝聚陣線

啟動三〇一調查／美國秩序的守衛者／預期中的失敗／博明的兩份機密文件／澳洲教美國的一課／

中共中央統戰部／一邊造飛機一邊飛／納瓦羅出奇兵／缺席的亞洲大使／麥馬斯特下台

第五章 川普家族與亞洲

東亞峰會匆匆走人／大使館內的富豪會議／神秘的鄧文迪／西藏最後的希望

第六章 賓果俱樂部──無孔不入的中國滲透

小馬提斯的反制團體／統戰團體入侵海湖莊園／董建華的錢／德州大學攻防戰／布希與卡特／

趙氏家族

第七章 磨犁成劍──對抗中國資金的收買

免費招待的旅遊／重修海外投資審查法案／賴海哲報告／奇異公司洩露航空電子機密／斯卡拉姆齊與海航的談判

第八章 為未來而戰──科技戰開打

關於中興的秘密文件／五百億的關稅／馬提斯訪中／副總統潘斯出馬／潘斯在亞洲／波頓的遺憾／戰狼外交大鬧會場／孟晚舟被捕／習近平怪罪加拿大／對華為下禁令

第九章 新世界秩序

你不該提到維吾爾人／中國的國際秩序／聯合國成為中國魁儡／世界銀行行長金墉／周月明被奪走的兩年

第十章 冷戰回歸──解釋中國行為的根源

史金納失言／輸掉觀念之戰／短命的國防部長／這就是冷戰／龐培歐的中國秀／中國行為的根源／肯楠已死

第十一章 不寒而慄

中國失控了！／不效忠就懲罰／中國魔爪伸向NBA／Google維吾爾／香港被賣了

第十二章 覺醒與反制──大學、矽谷、華爾街

第九號文件／蒐集情報的孔子學院／校園裡的抓耙子／千人竊盜計畫／史諾登事件餘波盪漾／梅努欽為谷歌說話／祖克伯與美國政府合作／蘋果向北京屈膝／華爾街之羊／魯比歐開第一槍／加州退休金流向解放軍／世界金融史上最大醜聞

第十三章 貿易戰第一回合

法國之亂／第一階段貿易協議／暴風雨前的歡呼

第十四章 新冠病毒

一九一八重演／掩蓋真相／北京的宣傳與勒索／武漢電報被國務院忽視／自然外溢理論／實驗室意外理論／不可告人的實驗／撕破臉／中國露出真面目／「北京拜登」

尾聲

兜了一圈／最終之戰／博明的最後一搏／「我們對他們設下陷阱」／新黎明／如何面對中國／銘謝

註釋[/nop]



喬許．羅金Josh Rogin與著作《天下大亂：川普政府的中國政策，其形成、矛盾與內幕》。圖／擷自維基百科，博客來，民報合成

作者簡介

喬許．羅金（Josh Rogin） 覺醒世代的美國政治記者，對於過去四十年來美國試圖推動中國自由化、民主化的政策感到幻滅，積極利用私人網絡分享情報、揭露陰謀，反擊中國的影響力作戰。

2003年因為在新加坡《海峽時報》發表過〈中國必須在產油國蘇丹守規矩〉一文而聲名大噪，之後又取得獨家資訊，在《聯邦計算機週刊》上揭露美國海軍遭到中國駭客攻擊的消息，深刻體會到美國在面對中國全方位混合作戰上時，在政策、法規、與心理層面上的準備不足。另一方面，他也觀察到新一代的美國亞洲專家、記者、國會幕僚、政府官員已經逐漸改變他們對中國的認知，並隨著川普的上台而得到了大展身手的機會。

目前是《華盛頓郵報》外交政策評論家與CNN政治分析師，曾在《彭博觀點》（Bloomberg View）、《外交政策》（Foreign Policy）、《美國國會季刊》（Congressional Quarterly）、《聯邦計算機週刊》（Federal Computer Week）與日本的《朝日新聞》等各大新聞媒體服務過。目前居住在華盛頓。

他在《華盛頓郵報》的調查報導經常造成極大震撼，包括2017年7月揭露蒙大拿州參議員史提夫．丹恩斯（Steve Daines）與中國的暗中交易，以及2018年5月憑藉一份機密文件指出，在中興問題上，川普對中國政府的請託予以配合。2019年4月，他取得一份美國國務院不願公開的「武漢電報」，以此撰文支持新冠肺炎病毒可能來自於武漢病毒實驗室外洩的理論。

譯者簡介

梁文傑 台大政治系研究所畢業後，前往英國就讀倫敦政經學院博士班。現任台北市中山、大同區議員，曾任民進黨中央中國事務部副主任、政策會副執行長、《新社會政策》雙月刊總編輯。譯著有《賣命工作的誘惑》、《索樂文報告》、《奧運的詛咒》、《出賣中國》、《中東心臟》、《意外的和平》、《黑手》等書。

私底下的梁文傑熱愛香港漫畫、乒乓球，關心體壇賽事。