2月24日俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭，普丁計劃在一星期內攻占烏克蘭首都基輔，二星期內攻克烏克蘭全國。沒想到俄軍的入侵遭到烏克蘭全民抵抗，俄軍進展「全面受阻」，並且「損失慘重」。這是一場「不對稱戰爭」，俄國擺出來的是二次世界大戰傳統的戰車大隊，但是俄國所期待的「坦克車大會戰」並未發生。在新聞的視頻上看到是，大量被攻擊損毁的俄國戰車，以及俄軍士兵的遺體。看不到烏克蘭的戰車，只看到少數烏軍在清理戰場。根據烏克蘭的公告，這些俄國的戰車是被「無人機」與「標槍飛彈」擊毁的。換句話說，烏克蘭以現代「科技武器」阻擋俄羅斯的坦克大隊。現在兩國的戰爭已經呈現「持久戰」的態勢，普丁的「閃電戰」已經完全失敗了。

俄羅斯與烏克蘭國力懸殊，在軍備上俄羅斯更有壓倒性的優勢。一般的看法都認為，俄羅斯在數天內就能完全擊垮烏克蘭，沒想到俄軍會遇到這麼大阻力。這是二大因素造成的，一是烏克蘭全民對俄軍的入侵「群起反抗」，與普丁的預想「烏克蘭人將熱烈歡迎俄軍入境」，有巨大的差異。再者是近代科技的功能，也是數年來美國在烏克蘭的投入得到了回報。

澤倫斯基發揮卓越的領導能力

演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基擅用媒體，在戰爭開始不久就通過自拍方式宣告：「拒絕接受美國送他安全離開首都基輔的安排，誓言留守基輔抗戰到底」，徹底的破除了俄國說他「逃離基輔」謊言。隨後他每日都發布戰況與「堅決抵抗」的文字、照片、公開講話、視頻等，有效地凝聚烏克蘭人心。他的努力得到90%烏克蘭人民支持，鼓起全民動員，反抗俄軍入侵的士氣高漲。

烏克蘭贏得全世界支持 俄羅斯成過街老鼠

俄軍入侵烏克蘭的訊息很快地傳遍全球，從烏克蘭發出有戰爭的新聞、照片、視頻等感動全世界人民。全球輿論一面倒的譴責俄羅斯、支持烏克蘭。對烏克蘭的援助包括金錢、民生物資、武器、志願軍人等大量的湧入。國際對俄羅斯卻是一面倒的譴責與制裁，聯合國大會以141比5譴責俄國並要求俄軍撤離烏克蘭，35國（包括中國）不願表示意見。中國正處於尷尬的局面，開戰前普丁與習近平在中國會面時，習給普一份巨大的能源訂單表示習近平對普丁的支持，但是現在中國不願意讓普丁拖下水，刻意保持中立，俄國與歐美兩邊不得罪。但是這也是兩邊都得罪了，因為兩邊都不把中國當作自己人。

再者，美國與歐盟己經祭出嚴厲的經濟制裁，把俄國逐出「SWIFT支付系統」，已經造成盧布下跌23%，俄羅斯央行緊急升息20%，使俄國經濟面臨嚴重衰退危機。連歷史上一直保持中立的國家瑞士、瑞典、芬蘭都出來表態並採取行動「支持烏克蘭、懲罰俄羅斯」，可見俄羅斯無緣無故入侵烏克蘭，犯了眾怒成過街老鼠。



2022.3.1烏克蘭總統澤倫斯基（右上）透過視訊向歐洲議會緊急會議發表演講，呼籲歐盟在烏克蘭與俄國的戰爭中，「證明你們與我們站在一起」。圖／擷自DW新聞影片

美國的協助是關鍵性的因素

自從2014年俄羅斯擊垮烏克蘭，搶奪了「克里米亞」後，美國就開始援助烏克蘭軍隊。供應「現代化武器」並派美軍「協助訓練」，提升烏軍戰力。數年來的努力終於開花結果，烏軍在這埸戰爭中能有這麼卓越的表現，美國的協助是關鍵性的因素。

美國雖然沒有直接參與這一次的戰爭，但是除了武器外，美國還發揮全球高科技的領導者的實力，利用衛星與電戰機收集並提供「準確的軍事情報」，讓烏軍能夠對目標實現「精準的打擊」。再者，美國保護烏克蘭對內對外「通訊網路」的暢通，讓烏克蘭人民每天都能在電視或社交媒體上看到，有關戰況的視頻報導，有助於凝聚民心鼓舞士氣。也讓全球民眾能接受到烏克蘭發出的視頻，對烏克蘭的「宣傳戰」有很大的幫助。

俄烏戰爭對台灣的啟示

人類還是有「是非對錯」的觀念，國際間還是存有「道義」，但是必須「自助」才有「人助」。因此，台灣人只要有「保家衛國」的決心，外界的援助自然會到來。