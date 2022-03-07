烏克蘭最大的扎波羅熱核子電場被俄軍攻佔，震驚歐洲。示意圖為烏克蘭札波羅結核電站的第六機組。擷自維基百科，公有領域

歷史無法避免輪迴，因為人類總是學不乖。

左派學者抗士基所指責的美國在七O年代，對中美洲國家的軍事入侵，正在發生，只是主角變成更法西斯的俄羅斯帝國。

73年前，蘇共培養中共，顛覆中華民國政權，有人認為老美是半個幫兇，為德不卒，因此，國民黨政府把中共與蘇共視為兩大敵人，高喊「反共抗俄」，沒料到歷史再度上演，武漢病毒肆虐全球邁入第三年，老共不只不負責任，還大力甩鍋，國際聞共色變，視中共為病毒，如今，中共暗助俄羅斯入侵烏克蘭，世界再度喊出反共抗俄聲浪。

其實，民主與獨裁的陣營對峙狀態，已經形成，這種對峙從武力到思想意識形態，然後影響到訊息傳播，各自解讀，各自分析。

加拿大駐北京大使館，掛上挺烏克蘭旗幟，立即被潑漆、施壓，很顯然在俄烏戰爭中，中共站在俄羅斯這一邊，俄羅斯把烏克蘭視為法西斯主義，老共也引用俄羅斯說法，但是美英或歐盟國家，並不同意這種論調，認為這是老共替俄羅斯入侵找理由而已。

正在北京舉行的帕奧，中共表現更明顯，ICO主席在演說中譴責俄羅斯侵略，翻譯者奉上面命令，直接刪除掉譴責內容，不予翻譯。

老共已經自我定調：俄羅斯攻擊烏克蘭不算侵略，只要批評俄羅斯或同情烏克蘭，網路都遭封鎖，前天，幾位留學烏克蘭的中國學生，留言微博表示自己被圍困，還慘遭俄羅斯士兵攻擊，沒料到訊息一出來，發文者遭到調查，中國網民已經怒吼，認為老共舔俄無極限。

前天，烏克蘭最大的扎波羅熱核子電場被俄軍攻佔，當地民眾雖然以肉身阻擋俄軍，仍然不敵坦克暴力，扎波羅電場淪陷，震驚了歐洲，因為國際社會很擔心：車諾比核污染事件重新上演，因為車諾比也在烏克蘭境內，目前已被俄羅斯控制。

俄羅斯入侵烏克蘭，法國馬克宏與普丁通話後說：「沒有拿下烏克蘭，普丁不會停戰」，現在更緊張是波海三國，這三國不只反蘇更反共，連長期維持中立的芬蘭也遭到俄羅斯恐嚇，反而加快芬蘭加入歐盟，完成歐洲的大團結。

眼下，沒有人敢預料戰爭成敗，就算普丁贏了，拿下烏克蘭，烏俄兩國人，一邊戰死，一邊餓死，這結局又能如何？俄羅斯人在勝利前早就輸了，目前盧布已經貶值75％，通膨25％，俄羅斯人苦不堪言，因為自己選出的元首，製造戰爭，人民自討苦吃而已，這是一場政客的遊戲，卻要用人民的鮮血舖陳。

習近平如果不傻，他應該從普丁身上得到教訓：侵略台灣的戰爭，不是誰輸誰嬴，而是中國亡國問題，因為「今日俄羅斯，明日中共國」，習近平應該懂得如何收手，放下的道理。