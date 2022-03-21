中國支持俄羅斯，最後不一定會勝利，只是惹怒歐盟和美國，一旦經濟制裁大刀砍下來，中國經濟生活同樣回到解放前，這是習近平的艱難選擇。示意圖／擷自人民網、維基百科，民報合成，普丁、拜登

可以想像這個時候，習近平內心的煎熬，臉上的皺紋可以顯出一夕老態，他的政壇好友普丁陷入大坑洞，本來預算48小時可以輕取烏克蘭的普丁，戰爭打了20幾天，軍隊前進基輔遇上大麻煩。

上個月，習近平才誇下豪語，支援俄羅斯沒有上限，現在卻面臨救也不是，不救也不是的窘境，普丁明確向習近平發出求救信號，要糧草，要金錢，要武器，剛好坐實這場戰爭是兩人同謀，因為，如果老共不伸出援手，這場俄烏戰爭，普丁敗定了，而且陷入泥淖，如果中共後援不到，戰爭必定很快結束，老共後援一到，戰爭可以拖到5月，但是，面對西方世界不斷湧進烏克蘭的各種資源，普丁雖然恐嚇歐盟國家，援助烏克蘭也等於是參戰，但是，16日北約三國領袖故意到訪基輔，就是要看普丁是否敢用一國之力，對戰整個歐洲，事實上，普丁氣焰已經削減，只是對付烏克蘭一國，俄羅斯恐怕也不一定可以完勝，普丁終於知道自己已經落入拜登的陷阱。

拜登意氣風發，乘勝追擊，18日主動與習近平通電話，向習近平發出警告，如果中共敢對抗西方聯盟，向俄羅斯伸出援助，那麼制裁的大刀勢必砍向中國，拜登口氣如此大，原因很簡單，過去，歐盟對中共的態度長期搖擺，如今卻是同仇敵愾，眼下，歐盟知道再跨出一步，對俄羅斯痛下殺手，就可以解決長期以來的歐洲心頭大敵，如果中共出手援俄，使戰爭拖延，不只烏克蘭會死傷更多，甚至可能擴大升級戰爭，所以，歐盟北約和美國同心，拜登有了歐洲依靠，說話當然大聲，反觀習近平嘴巴說中立，全世界卻沒人相信，真的是啞巴吃黃蓮，只能在台海老問題上打轉。

俄羅斯完蛋了，普丁也完了，甚至聯合國安理會位子不保，如果普丁被趕下台，唯一流亡地方就是中亞或白俄羅斯，對俄羅斯人而言，選出親美，親歐洲的領袖，才有可能從經濟制裁中翻身，這是最現實的問題，二十幾年來，俄羅斯在普丁執政之下，被洗腦成大俄羅斯主義的狂熱分子，佔據企業界和政壇，所有異議份子不是被下毒就是被消滅，自由媒體記者被殺，被下獄，情形與中國雷同，類似納瓦尼這樣的領袖，遭受普丁各種打壓，當普丁身邊只剩下拍馬奉承的小人，反對普丁者被消失，那麼，這個國家走向悲劇就可以預見了。

獨裁者最後的心理變化，就是多疑猜忌，普丁和史達林走到同樣的路，有人說：普丁也像希特勒，還好，二戰之後，歐洲的綏靖政策，已經有了很大反省，這一次，北約雖然沒有出兵，卻也沒有停止給烏克蘭輸送溫暖。

話題回到中國的習近平，根據內幕消息，中共是否應該給予俄羅斯無上限援助，中南海大黨官們為此展開激辯，西伯利亞鐵路運送糧食的火車在美國衛星下無所遁形，黨國大老朱鎔基，甚至發出反對習近平持續執政的信號，現在，習近平的進退失據，與普丁類似，普丁想要有體面的撤軍，而習近平卻思考著，如何不支持俄羅斯，也不得罪俄羅斯的方法，因為，只要支持俄羅斯，讓戰爭繼續打下去，甚至戰場上出現中共製造武器，習近平就跳到黃河也洗不清了，支持俄羅斯下去，最後不一定會勝利，只是惹怒歐盟和美國，一旦經濟制裁大刀砍下來，中國經濟生活同樣回到解放前，就和俄羅斯回到蘇聯時代一樣，更何況，今天中國遭受武漢病毒疫情圍困，經濟每況越下，實在無法再接受西方國家一刀。

但是，如果不給普丁援助，中共就是食言而肥，過去，老共已經背叛曾經支持中國軍武改造的烏克蘭，撕毀中烏友好條約，這場戰爭已經毀掉中國「一帶一路」，烏克蘭人已經痛恨中國言而無信，現在又要背叛普丁，如果普丁下台，也就罷了，如果普丁持續控制俄羅斯，那麼習近平勢必成為俄羅斯敵人，現在，習近平終於知道：一步走錯，全盤皆輸，甚麼叫做「豬八戒照鏡子，兩邊不是人」了。



普丁明確向習近平發出求救信號，如果老共不伸出援手，這場俄烏戰爭，普丁敗定了，拜登18日主動與習近平通電話，向習近平發出警告，如果中共向俄羅斯伸出援助，那麼制裁的大刀勢必砍向中國。左起：普丁、習近平、拜登。示意圖／擷自網路，民報合成