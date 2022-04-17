柯文哲曾說，他專收「流浪狗」，得意地把自己捧為善心人士，卻毫不顧忌地侮辱傷害替他賣命的人。圖/擷自柯文哲臉書2021.12.1雙城論壇

一代天驕柯文哲，最近以一句「誰家的狗」，罵民眾黨立委賴香伶辦公室主任林恕暉（也是民眾黨黨 員），讓賴香伶非常不滿，公開抨擊柯文哲。

當初柯文哲接收了太陽花運動一部分不滿國民黨也不滿民進黨的游離選民，橫空出世。知道自己沒有班底，所以就拼命招降納叛，拉攏一些他黨的游離分子，企圖打造自己的柯家軍。他曾經說，他專收「流浪狗」，得意地把自己捧為善心人士，卻毫不顧忌地侮辱傷害替他賣命的人。

為了延續自己的政治生命，成立「民眾黨」後，對「流浪狗」需求更殷。現在居然罵自己的主委和黨員「誰家的狗」。一代天驕的智商，還真是高到難以形容！

這個沒有中心思想的主席，最初騙了綠色選民而當上台北市長；後來成立了一個沒有中心思想的黨，騙不到綠色選票了，就想搶藍色的選票。因為今年台北市長選舉，是他個人政治生命和「民眾黨」的生死存亡之戰。

曾是新黨黨員、又是親民黨黨員的黃珊珊，卻成了他和「民眾黨」的救生圈。她在柯文哲心中，是不是「流浪狗」我不知道。但和蔣萬安對比，黃珊珊不像狗，卻像狼。

有一個蒙古國的詩人，告訴我狼和狗的最大差別是，一隻狗如果被捕獸夾夾住腳，牠只會待在原地，等候牠的主人來救牠。但如果是一隻狼，牠會咬斷自己被夾住的腳脫困。蒙古人自認是狼的後代，以狼性自豪。有些中國人，尤其是中共戰狼，也以狼性自豪。「厲害了我的國」，就是這種狼性的吼叫。把台灣人當羊，乃至對美國的挑釁，都是狼性發作的極致。其實在中共專制獨裁政權下當差的，或在台灣恐共傾中的，怎麼看都像狗，一點也不像狼。

狼和狗各有天性，其實沒有狼高狗低的道理。英國作家傑克倫敦寫了一本名著《野性的呼喚》。書中的主角是一隻大狼狗。這隻狗歷盡不同主人的善惡冷暖，和環境命運的殘酷考驗，最後成為狼王回歸莽野。這個故事，是作者對人性演化變壞的反省。變壞的人，比狗還不如。達爾文物種演化論，提出人是猿猴演化而來。這一點牴觸了「上帝依自己的形象造人」的信仰，讓他成了異端。

其實主要的問題倒不在形象，而在人性到底是神性或獸性的暗示。「用進廢退」、「適者生存」的學說，變成西方殖民帝國侵略落後國家合理化的學說。說到底這也是人類「神性」和「獸性」的分歧。

現代文明，自由、民主、平等、人權，之所以成為普世價值，並不是想讓人性從狼馴化成狗；或像《野性的呼喚》中的反諷結局，讓狗變回狼。在人類文明進化中，人類必須超越叢林法則的獸性，向神性進化。同時在殘酷的競爭中，人類必須保有獨立、自尊、勇敢、純潔的品格，但必須去除殘暴不仁的獸性，成就尊貴的人性，並向崇高的慈愛的神性進化。

柯文哲既收養流浪狗，又侮辱狗。利用「流浪狗」替他打天下，卻又不懂得珍惜，像極了傑克倫敦在書中描寫的壞主人；依賴不是民眾黨黨員具有狼性的黃珊珊，替民眾黨出戰市長選舉，又很像依賴救援的狗。他屈從中共專制暴虐、活摘器官的非人道政權，不但沒有獨立、自尊、勇敢的狼性，和向更高的神性昇華的理想，反而是將自己從人性降格為獸性。從這樣可悲的墮落看來，他連當狗的好主人都當不起哩！