位於強權邊緣的烏克蘭處在劣勢，俄羅斯仗著烏東親俄勢力，不但要人，也要土地，歐盟對烏克蘭的態度也充滿矛盾，助長普丁野心。示意圖／擷自DW，民報合成

法國總統馬克宏稍早表示：正在安排普丁和拜登見面，化解僵局，沒料到，2月22日，俄羅斯普丁逕自宣布，承認頓巴斯兩個共和國；盧甘斯克和頓涅茨克獨立，並立即派兵進入烏東地區維持安定，歐盟和美國也宣布對俄羅斯發動經濟制裁。

如同國際媒體所料，普丁食髓知味，再度導演克里米亞的回歸俄羅斯戲碼，目前看來，烏東並沒有大規模戰爭出現，親俄的烏克蘭人早已經疏散，反俄的烏克蘭人也在疏散，將成為新難民，未來如何演變，還要看下去。

頓巴斯的問題，是2014年克里米亞獨立的延續，族群認同與領土相互糾纏，位於強權邊緣的烏克蘭完全處在劣勢，俄羅斯仗著烏東親俄勢力，不但要人，也要土地，歐盟對烏克蘭的態度也充滿矛盾，給了普丁壯膽，這和二戰時期，歐洲國家對納粹的綏靖沒兩樣，所以烏克蘭總統會感到絕望，但是，也因為烏克蘭問題凸顯：如何用和平歸化方法，處理國家族群認同，才是重中之重。

台灣問題也是一樣，中台兩國經過三十年交流，認同台灣和認同中國陷入拉鋸，加上中立派的雙重認同，使台灣問題更難處理，美國顯然很清楚台灣社會的狀況，因此，最近傳出華府以及涉台智庫，有意針對「上海公報」進行修正，因為綑綁台灣問題的黑手，其實就是上海公報，尤其是「一個中國」這句話。

這句話的白話如下：「美國認知到，兩岸中國人都認知只有一個中國，美國對這一點沒有異議」。

這句話寫進章程的背景，是台灣仍處於威權時代，國民黨替台灣人民逕自決定未來，完全不尊重民意，當時，蔣介石政府的一個中國，所指涉當然是中華民國，而中共的一個中國，是中華人民共和國，這兩個中國，在文字語意上不同，政府領土管轄也不同，卻充滿吞併對方野心，所以，一個中國除了埋下地雷以外，還故意歪曲現實狀態的兩個中國，美國作為中間者，當然理解中台所認知的中國並不一樣，可是當時的國際情勢，兩個中國所爭執就是「一個中國」應該由哪一方合法代表，美國的沒有異議，其實就是只能一旁觀戰，結果，這一個中國的文字遊戲，就成了綑綁美國與台灣的障礙。

華府企圖修正一個中國問題，走向一中一台或兩個中國，這是比較合乎現狀的行動，因為，台灣的威權體制已經被人民推翻，目前台灣人的國家認同中，只有極少數認同紅色中國，多數認同兩個中國或一中一台，而且超過70%的人自認自己是台灣人，不是中國人，這才是真實的現況。

兩岸已經是不同的兩岸，不能持續用兩岸中國人的說法，所以，我不寫兩岸，而用中台兩國的書寫，這樣更貼近現況。

所謂解鈴還須繫鈴人，當年美中「上海公報」把台灣併入一個中國的情境中，致使中台問題越來越危險，對亞洲或世界帶來不可測的危機，如今華府已經理解問題的嚴重性，從「上海公報」修正，透過中台和平談判，經過歸化法案，由滯台中國人自由選擇決定去留，才是避免類似俄烏戰爭爆發，正本清源方法，今天，烏克蘭東部的戰爭危機，就是給台灣人最真實的警告。



作者指出，台灣面臨與烏克蘭類似的認同危機，中台兩國經過三十年交流，認同台灣和認同中國陷入拉鋸，加上中立派的雙重認同，使台灣問題更難處理。示意圖／擷自DW新聞影片