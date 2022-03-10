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【民報書摘】找出生活中的灰犀牛：認識你的風險指紋，化危機為轉機

2022-03-10 15:45
作者：米歇爾．渥克（Michele Wucker）
譯者：許恬寧
出版社：天下文化
出版日期：2022-01-24
官方網址：

‧為什麼有些人盡一切所能避免風險、保守謹慎？

‧為什麼有些人寧可承擔可能失敗的風險，也不願錯失良機？

‧為什麼有人明明看到投資進場的好時機，卻總是躊躇不前而錯過機會？

‧為什麼有愈來愈多年輕人對於結婚、生子望之卻步？

‧為什麼董事會與投資人開始關注執行長個人風險行為與風險管理態度？

答案全都與「風險指紋」有關。

「風險指紋」，指的是每個人獨有的風險性格（risk personality），它源自於基本人格特質，型塑個人在面對風險時的慣性思考與行為決定，但也會隨著人生經歷的累積而改變，影響我們看待與評估風險的方式。

本書為米歇爾．渥克（Michele Wucker）繼暢銷著作《灰犀牛》後最新力作。她提供別具慧眼的新框架，為生活在高風險社會下的讀者提出睿智觀察與衷心建言，提醒我們：比起無法預測的「黑天鵝」（black swan），你更該正視生活中無處不在、隨時可能衝撞上身的「灰犀牛」。

本書為米歇爾．渥克（Michele Wucker）繼暢銷著作《灰犀牛》後最新力作。她提供別具慧眼的新框架，為生活在高風險社會下的讀者提出睿智觀察與衷心建言，提醒我們：比起無法預測的「黑天鵝」（black swan），你更該正視生活中無處不在、隨時可能衝撞上身的「灰犀牛」。

書中運用大量案例與研究，帶領讀者思考「風險」，明白有些事原本可以不必發生，卻因為抱持消極心態，反而增加問題發生的風險。本書能幫助你認識與改善自己的「風險指紋」，理解與駕馭可能面臨的危機，追求理想中的幸福與成功，做出明智的決策！

作者強調，所有人都一樣，我們與風險的關係影響著我們如何做決定。想一想：

• 哪些事情值得我們冒險？你和其他人有多擅長辨識風險與評估風險的重要性？

• 你是否把冒「積極風險」（active risk-taking，例如：高空彈跳或當沖股票）與「消極風險」（passive risktaking，例如：遲遲不去看醫生或不報稅）當成兩回事？

• 為什麼同樣面臨有可能失敗的情況時，有的人致力於降低風險，有的人則自暴自棄？

• 為什麼碰上重大的衝擊後，有的人會逃避風險，有的人不僅勇敢克服必須承擔的風險，更願意多冒一點險，進一步管理相關風險？

• 你有多少風險性格是天生的，又有多少是源自經驗？先天占多少，後天又占多少？

• 面對已知的風險時，我們能否訓練自己做出不同的行為？

• 哪些因素會促使我們改變風險行為，又要怎麼做才能讓改變持久？

• 我們必須克服哪些障礙，才能達成健康的風險關係？

想要解答前述一連串的問題，就是作者寫這本書的原因。書中將探索這些問題，談談每個人準備好冒哪些險，以及如何定義與反映出我們的目標、熱情、優先順序與價值觀。換句話說，也就是我們的核心特質。

思考自身與風險的關係以及身邊的人與風險的關係後，你將更加了解你是如何成為今天的你。你也將深入探索你目前所在的組織，在風險、創新與策略等方面所擁有的價值觀、文化、優勢與弱點。你將以不同於以往的方式思考你所處的社群、國家與這個世界，了解組織內部風險動態如何左右著你所擁有的選擇。


米歇爾．渥克（Michele Wucker）著作《找出生活中的灰犀牛：認識你的風險指紋，化危機為轉機》。圖／擷自米歇爾．渥克官網、天下文化，民報合成

作者簡介

米歇爾．渥克（Michele Wucker）　創造「灰犀牛」一詞，呼籲重新檢視有可能發生、明顯而具衝擊性的事件，讓我們及時警醒並採取行動。曾撰寫四本深具影響力的書，包括《灰犀牛：危機就在眼前，為何我們選擇視而不見？》（The Gray Rhino: How to Recognize and Acton the Obvious Dangers We Ignore），這本書推動金融市場的發展，塑造世界各政府的政策和商業戰略。在一場TED演講中，渥克更把灰犀牛理論擴大應用在個人問題上。

她曾是媒體和智庫的高階經理人，亦被遴選為世界經濟論壇全球青年領袖、古根漢獎得主。並且創辦戰略顧問「灰犀牛公司」（Gray Rhino & Company），公司總部位於芝加哥。

個人網站：www.thegrayrhino.com

譯者簡介

許恬寧　師大翻譯所畢，自由譯者，譯有《銀光經濟》、《微復原力》、《自由工作的未來》等書。

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