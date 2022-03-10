本書為米歇爾．渥克（Michele Wucker）繼暢銷著作《灰犀牛》後最新力作。她提供別具慧眼的新框架，為生活在高風險社會下的讀者提出睿智觀察與衷心建言，提醒我們：比起無法預測的「黑天鵝」（black swan），你更該正視生活中無處不在、隨時可能衝撞上身的「灰犀牛」。

書中運用大量案例與研究，帶領讀者思考「風險」，明白有些事原本可以不必發生，卻因為抱持消極心態，反而增加問題發生的風險。本書能幫助你認識與改善自己的「風險指紋」，理解與駕馭可能面臨的危機，追求理想中的幸福與成功，做出明智的決策！

作者強調，所有人都一樣，我們與風險的關係影響著我們如何做決定。想一想：

• 哪些事情值得我們冒險？你和其他人有多擅長辨識風險與評估風險的重要性？

• 你是否把冒「積極風險」（active risk-taking，例如：高空彈跳或當沖股票）與「消極風險」（passive risktaking，例如：遲遲不去看醫生或不報稅）當成兩回事？

• 為什麼同樣面臨有可能失敗的情況時，有的人致力於降低風險，有的人則自暴自棄？

• 為什麼碰上重大的衝擊後，有的人會逃避風險，有的人不僅勇敢克服必須承擔的風險，更願意多冒一點險，進一步管理相關風險？

• 你有多少風險性格是天生的，又有多少是源自經驗？先天占多少，後天又占多少？

• 面對已知的風險時，我們能否訓練自己做出不同的行為？

• 哪些因素會促使我們改變風險行為，又要怎麼做才能讓改變持久？

• 我們必須克服哪些障礙，才能達成健康的風險關係？

想要解答前述一連串的問題，就是作者寫這本書的原因。書中將探索這些問題，談談每個人準備好冒哪些險，以及如何定義與反映出我們的目標、熱情、優先順序與價值觀。換句話說，也就是我們的核心特質。

思考自身與風險的關係以及身邊的人與風險的關係後，你將更加了解你是如何成為今天的你。你也將深入探索你目前所在的組織，在風險、創新與策略等方面所擁有的價值觀、文化、優勢與弱點。你將以不同於以往的方式思考你所處的社群、國家與這個世界，了解組織內部風險動態如何左右著你所擁有的選擇。



米歇爾．渥克（Michele Wucker）著作《找出生活中的灰犀牛：認識你的風險指紋，化危機為轉機》。圖／擷自米歇爾．渥克官網、天下文化，民報合成

作者簡介

米歇爾．渥克（Michele Wucker） 創造「灰犀牛」一詞，呼籲重新檢視有可能發生、明顯而具衝擊性的事件，讓我們及時警醒並採取行動。曾撰寫四本深具影響力的書，包括《灰犀牛：危機就在眼前，為何我們選擇視而不見？》（The Gray Rhino: How to Recognize and Acton the Obvious Dangers We Ignore），這本書推動金融市場的發展，塑造世界各政府的政策和商業戰略。在一場TED演講中，渥克更把灰犀牛理論擴大應用在個人問題上。

她曾是媒體和智庫的高階經理人，亦被遴選為世界經濟論壇全球青年領袖、古根漢獎得主。並且創辦戰略顧問「灰犀牛公司」（Gray Rhino & Company），公司總部位於芝加哥。

個人網站：www.thegrayrhino.com

譯者簡介

許恬寧 師大翻譯所畢，自由譯者，譯有《銀光經濟》、《微復原力》、《自由工作的未來》等書。