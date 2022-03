本書為米歇爾.渥克(Michele Wucker)繼暢銷著作《灰犀牛》後最新力作。她提供別具慧眼的新框架,為生活在高風險社會下的讀者提出睿智觀察與衷心建言,提醒我們:比起無法預測的「黑天鵝」(black swan),你更該正視生活中無處不在、隨時可能衝撞上身的「灰犀牛」。

書中運用大量案例與研究,帶領讀者思考「風險」,明白有些事原本可以不必發生,卻因為抱持消極心態,反而增加問題發生的風險。本書能幫助你認識與改善自己的「風險指紋」,理解與駕馭可能面臨的危機,追求理想中的幸福與成功,做出明智的決策!

作者強調,所有人都一樣,我們與風險的關係影響著我們如何做決定。想一想:

• 哪些事情值得我們冒險?你和其他人有多擅長辨識風險與評估風險的重要性?

• 你是否把冒「積極風險」(active risk-taking,例如:高空彈跳或當沖股票)與「消極風險」(passive risktaking,例如:遲遲不去看醫生或不報稅)當成兩回事?

• 為什麼同樣面臨有可能失敗的情況時,有的人致力於降低風險,有的人則自暴自棄?

• 為什麼碰上重大的衝擊後,有的人會逃避風險,有的人不僅勇敢克服必須承擔的風險,更願意多冒一點險,進一步管理相關風險?

• 你有多少風險性格是天生的,又有多少是源自經驗?先天占多少,後天又占多少?

• 面對已知的風險時,我們能否訓練自己做出不同的行為?

• 哪些因素會促使我們改變風險行為,又要怎麼做才能讓改變持久?

• 我們必須克服哪些障礙,才能達成健康的風險關係?

想要解答前述一連串的問題,就是作者寫這本書的原因。書中將探索這些問題,談談每個人準備好冒哪些險,以及如何定義與反映出我們的目標、熱情、優先順序與價值觀。換句話說,也就是我們的核心特質。

思考自身與風險的關係以及身邊的人與風險的關係後,你將更加了解你是如何成為今天的你。你也將深入探索你目前所在的組織,在風險、創新與策略等方面所擁有的價值觀、文化、優勢與弱點。你將以不同於以往的方式思考你所處的社群、國家與這個世界,了解組織內部風險動態如何左右著你所擁有的選擇。



米歇爾.渥克(Michele Wucker)著作《找出生活中的灰犀牛:認識你的風險指紋,化危機為轉機》。圖/擷自米歇爾.渥克官網、天下文化,民報合成

作者簡介

米歇爾.渥克(Michele Wucker) 創造「灰犀牛」一詞,呼籲重新檢視有可能發生、明顯而具衝擊性的事件,讓我們及時警醒並採取行動。曾撰寫四本深具影響力的書,包括《灰犀牛:危機就在眼前,為何我們選擇視而不見?》(The Gray Rhino: How to Recognize and Acton the Obvious Dangers We Ignore),這本書推動金融市場的發展,塑造世界各政府的政策和商業戰略。在一場TED演講中,渥克更把灰犀牛理論擴大應用在個人問題上。

她曾是媒體和智庫的高階經理人,亦被遴選為世界經濟論壇全球青年領袖、古根漢獎得主。並且創辦戰略顧問「灰犀牛公司」(Gray Rhino & Company),公司總部位於芝加哥。

個人網站:www.thegrayrhino.com

譯者簡介

許恬寧 師大翻譯所畢,自由譯者,譯有《銀光經濟》、《微復原力》、《自由工作的未來》等書。