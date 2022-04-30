4月27日立院《稅捐稽徵法修正草案》，立法會修法應該朝向以符合人民利益的方向來處理，那我們看到稅捐稽徵法第28條這個法條從去年5月修法到現在，因為政府的疏失退稅不該有期限。民間對完全執政的政黨感覺很不舒服，為什麼開民主倒車？不是說以民為主以民為依歸嗎？

誠如立委費鴻泰說的：「這個案子歷經前總統陳水扁和馬英九時代的幾位部長，都一致的看法，最後同意錯在政府的責任就應該要承擔，不知道為什麼一個好不容易才立法保障人民的『陳長文條款』，豈可為了財政官員的行事方便，而隨一個部長的意見而任意糟蹋立意良善的善法，更改成為侵犯人民財產的惡法呢？」

我國《憲法第15條》明文規定人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。如此的惡法已違反憲法保障人民的財產權。法的位階《憲法》應該高於其他子法，更何況「法」最高的「善」在保護人民，而不是懲罰人民！

在立法院有很多位立委堅持做對的事，如高嘉瑜立委質詢:「其實如果是可歸責於政府的話，就不應該跟人民斤斤計較，所以就稅捐稽徵法第28條這個部分我們還是認為說，政府如果是可歸責的話這個退稅應該是沒有年限才對喔。」

曾銘宗立委質詢:「稅捐稽徵法28條的規定是因為政府錯誤的部分本來是沒有期限，那去年5月修的時候，因財政部堅持的結果就把它修成15年，我覺得不合理，剛剛高嘉瑜委員講得很好啊，因為資訊不對稱，很多人民並不知有沒有繳錯，只要政府寄稅單來一般就繳了，有沒有錯民眾根本無從了解，無從了解，資訊不對稱嘛！那既然資訊不對稱而且這種案子也沒有太多嘛，我覺得真的不可以訂期限，尤其去年定訂了15年期限之後，外界反應很不好，又走回頭路了！」

李貴敏立委質詢:「關於可歸責於這個政府的部分，法條的明文是沒有規定時效，去年的修正的時候經過朝野協商，結果是先求有再求好，但也總不能把好的修成壞的吧！」譬如去年超徵4400億這麼多，但老百姓怎麼會知道稅捐單位在稽徵過程當中，是否有錯誤呢？超徵的錢用到哪裡去？還有把一部分的錢當成稅務獎勵金？這個完全是違反民主體制，人民是國家主人翁，行政單位是服務人民的一個本質，我們現在變成行政單位是高高在上，把人民當魚肉予取予求。

基於法的安定性其實那也是財政部的一個單向說法，法的安定性並不難，只要稅捐單位依法課稅，不要再用沒有經過立法的解釋函令來壓榨人民，法自然就有安定性了，「法」最高的「善」在保護人民，而不是懲罰人民！稅務人員對於法的觀念確實需要再教育，台灣可以減少很多民怨同時更可以減少很多稅災戶。