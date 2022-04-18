上海封城秀已經燒到西安，超商搶糧畫面再度出現，一名台幹形容他逃出上海情節宛如《亞果出任務》，封城製造的生命悲劇，正在真實上演。但是習慣替老共抹粉的名嘴郭正亮，在談話性節目總結卻說「老共重視生命權。」我一聽還差點把飯噴出來，這個抹白粉，也未免擦得太厚了。

郭名嘴認為老共明知上海封城，會造成經濟損失巨大，對經濟成長尤具破壞，卻仍然堅持清零，這是尊重生命重於經濟。這種說法太魔幻，也太顛覆，如果用這個題目「請問你認為中共政權重視生命權嗎？」作民調，我相信結論肯定是不重視居多。

老共政權是否重視生命，不是我說了算，只要看看防疫可以任意撲殺寵物狗，就知道生命在中國根本不被尊重，人民何以會變成韮菜，根據統計：上海普通時候，醫院每天要開的急性手術高達7,000床，慢性病洗腎患者數十萬，急性氣喘，心血管疾病也數十萬，請問封城下，這些人怎麼辦？

老共從來不敢公布因疫情死亡，或「次生災害」（編按：意指間接造成）死亡數字，急症無法即時救治而死，卻任令發生，穿白衣上街防疫還帶槍，單單這一點，就不算是尊重生命的社會。

尊重的開始來自紀念。武漢封城後，親人被隔離後死亡，連通知也沒有，遑論留下紀念了，更別說國家賠償了，如今老故事又在上海發生。

中共最常指責美國也沒人權，用這個方法逃避自己不尊重人權的指控。一位在美國經營醫院的朋友告訴我，在美國經營醫院，心臟要夠大，因為一件醫療糾紛賠償千萬美金起跳，生命的價值，在這裡就分出高下了。一位移民日本的朋友告訴我，他開車闖禍，造成死亡，官司判決賠償後，他從此不敢開車，想想也知道金額肯定嚇死人。台灣雖然也重人命，顯然還不及美日這些國家。

若要用金錢衡量尊重生命，中國根本不用比。很殘酷的說，老共治理下的中國人，根本爛命一條。過去，老外在中國還有點被尊重，但是從上海封城、餓肚子來看，一樣是爛命一條，台商還掛著台字，等到變成中國人，也是14億爛命的一員罷了。

習近平封城，是否能有效防疫，我不知道，但是，他的策略與全球唱反調，全世界都知道追打第三劑，可以降低重症，走向與病毒共存，台灣也是這樣做，偏偏老共反其道，持續篩檢、持續封控。原因很簡單，第三劑沒用，除非更換美國疫苗，這一點才讓習近平受不了。

香港實際情況嚇到中共，死亡逼近萬人，同樣打兩劑疫苗，半年後，科興保護率16%，BNT保護率80%，打中國疫苗的感染率和重症率，都是打外國疫苗二到五倍，簡單說，中國疫苗無效。從巴西開始退貨到馬來、泰國、新加坡跟著退，從去年11月以來，中共外銷疫苗減少95%，這就是中製疫苗現況，習近平當然明白，利用疫苗外交打了敗戰。

疫情初起，老共把國家疫苗捧上天，堅持用國產，現在老臉拉不下，國家寶貝鍾南山建議，「應該要使用外國疫苗追加劑」，習近平就是拉不下臉，中共批評外國與病毒共存是沒招了，習近平封城，又是那一招？外國與病毒共存原因，是重症和死亡率減少了，習近平卻擔心不封城，確診和死亡數目會更加難看，這不是尊重生命，而是好面子，因為共產主義防疫並沒有好棒棒。