發生在1947年的「228事件」，至今已75年，但此一事件的反思，遲至1987年的「228公義和平運動」之後，台灣有人勇敢發出聲音，才開始進行平反工作。

查1986年底開辦第一場228的學術研討會，1987年2月13日召開記者會宣布「228和平日促進會」成立與說明具體訴求」開始展開「228公義和平運動」，在台灣各縣市辦了二十多場紀念會，這是有史以來，第一次公開紀念228的活動，突破國民黨戒嚴統治時期的禁忌。

依2020年8月出版《我的人生交響曲》，作者陳永興在該書第100頁指出，「那時我們還不會用現在說的『轉型正義』，而是講『公義和平』，或是我所說的『平反』。但現在看來，這就是『轉型正義』」。

又指出，「過去政府所做不義的事，咱要如何追求真相。『轉型正義』中有個很重要理念就是『做錯事的人』要追究其責任，受損害、壓迫的人要回復其權益。雖然我們有做到給予補償、建立紀念碑，訂定國定紀念日，但加害者的責任在台灣社會無法追究，所以『轉型正義』角度來看，這是很大的遺憾，甚至還有欠缺的所在。」

我們發現，大多數國人對「轉型正義」認為是，處理過去人權所遭受到的侵害，並促成公部門是人民信賴、捍衛人權的機構，建立值得人民信賴的司法體系，所謂司法正義的提升，而對於加害者的責任都沒有追究。。

平心而論，許多嚴重違反人權的重大案件中，例如被稱作「法稅228」的太極門假案（1996年底迄今），不只加害者，例如侯寬仁檢察官，甚至連共犯結構，都還有在政府機構裡加以阻擋，冤錯假案的平反。

前法務部長廖正豪先生於1996年7、8月間，發動「全國掃黑行動方案」，其中「宗教掃黑」造成了太極門案，如今，廖部長已經離世，而當時的檔案資料都還未完全公開，更不用說追究加害者的責任了。



陳永興在2020年8月出版《我的人生交響曲》第100頁指出，「那時我們還不會用現在說的『轉型正義』，而是講『公義和平』，或是我所說的『平反』。但現在看來，這就是『轉型正義』」。示意圖／民報合成